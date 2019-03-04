DHA YURT BÜLTENİ - 19

Düğün için geldiği Bursa'da yolun karşısına geçerken kazada can verdi BURSA’ya bir arkadaşının düğünü için gelen İslam Taşçı'ya (33), yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle cadde üzerinde yapım çalışması devam eden tramvay hattına savrulan Taşçı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Emin Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan Emin Ö. yönetimindeki 16 N 7870 plakalı otomobil, bir arkadaşının düğününe katılmak üzere Bursa'ya geldiğini öğrenilen İslam Taşçı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yapım çalışması devam eden tramvay hattına savrulan Taşçı'yı gören sürücü, arabayı durdurarak yanına gitti. Sürücü Emin Ö. hareketsiz bir şekilde yatan Taşçı'yı görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Taşçı'nın hayatının kaybettiğini belirtirken, polis ekipleri olası bir kazanın daha yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde bulunan sürücü Emin Ö. gözaltına alındı.

ARKADAŞININ DÜĞÜNÜNE GELDİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Caddesi üzerinden yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybeden İslam Taşçı'nın İzmir'den beraberinde bir kişi ile, Bursa'daki arkadaşının düğünü geldiği öğrenildi. Düğünün bitmesine yakın bir zamanda markete gitmek için dışarıya çıktığını öğrenilen Taşçı'nın yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşına geçmek isterken arabanın çarptığı öne sürüldü. Taşçı'nın evli olduğu öğrenildi.

Bu arada kazanın gerçekleştiği yerin 50 metre gerisinde üst geçidin olduğu görüldü. İslam Taşçı'nın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Yıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------- - Olay yerinde bulunan polis ekipleri ambulans detay

- Çarpan aracın incelenmesinden görüntüler

- Kazanın gerçekleştiği yerin 20 metre aşağısında bulunan üst geçitten görüntüler

- Kazanın meydana geldiği yoldan görüntüler

- Detaylar Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ - Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Kardeş kavgası cinayetle bitti ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde müstakil ev içersinde cansız bedeni bulunan Serkan Ö.'yü (37) öldürdüğü şüphesiyle, ağabeyi Ferhat Ö. (39) gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Yenice Mahallesi Kaplıca Sokak üzerinde bulunan müstakil evde yaşandı. Cinayet ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, başında ve karın bölgesinde kesici alet izleri bulunan Serkan Ö.'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerini inceleyen ekipler, suç aleti balta ve bıçağa el koydu. Serkan Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri ise cinayeti işlediği şüphesiyle ağabeyi Ferhat Ö.'nün peşine düştü.

Gece saatlerinde Ferhat Ö.'yü Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yürürken gören polis ekibi, şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu. Polisin çağrısına uymayan şüpheli, koşarak kaçmaya çalıştı, polis ekibi de peşine düştü. Cadde üzerindeki kovalamacada yakalanan Ferhat Ö., gözaltına alındı. SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Alkollü olduğu anlaşılan şüpheli sorgulanmak üzere Kızılcahamam Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ferhat Ö.'nün sorgusunda, önce kardeşinin balta ile saldırdığını, kardeşinin alkollü olduğunu, kendini korumak için karşı koyduğunu ve kardeşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Ferhat Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlamasının ardından adliyeye sevk edildi.