DHA YURT BÜLTENİ -19

Turhan daha sonra Ak Parti Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Bakan Turhan’ın ilçeye gelişi

Davulcuların bakanın önünü kesmesi

Korumanın bahşiş vermesi

Alandan görüntü

Bakanın konuşması ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

========================

KAÇAN TOPUNU ALMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTAN İNEMEYEN ÖĞRENCİYİ İTFAİYE KURTARDI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kaçan topunu almak için çıktığı ağacın tepesinde mahsur kalan ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Ali Can, itfaiye ekileri tarafından kurtarıldı.

Bugün saat 17.00 sıralarında, evlerinin yakınındaki Kamil Semizler İlkokulu bahçesinde oynayan ortaokul öğrencisi Ali Can'ın topu 15 metre yüksekliğindeki çam ağacının dallarına takılı kaldı. Can, topunu almak için ağaca tırmandı. Ağacın belli bir yerine kadar çıkan Can, burada mahsur kaldı. Ağaçtan inemeyen Can, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşları durumu okul idaresine bildirdi. Okul yönetimi de itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan çocuğu merdiven araç ile mahsur kaldığı ağaçtan indirdi. Can, yarım saat mahsur kaldığı ağaçtan kendisini indiren itfaiye erlerine öperek, teşekkür etti.