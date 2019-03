DHA YURT BÜLTENİ - 19

Vizelerin kalkması için yoğun çaba sarf ettiklerini de belirten Çavuşoğlu, ihracatçılara verilen pasaportun süresinin uzatılması için çalışacaklarını söyledi. Türk dış politikalarının emin adımlarla yoluna devam ettiğini de kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye olarak her yerde sözümüz geçiyor. Sorunların çözümüne katkı sunuyoruz. Sorunlardan dolayı rahatsız olmayın, her şey kontrolümüz altında, sorun varsa çözüm de vardır" diye konuştu.

'TEKNOLOJİ HAYATIN HER YERİNDE'

Teknolojinin insan hayatının her alanında olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Teknoloji artık hayatımızın her yerinde ve yine yaşantımızın her alanında bizimle. Günlük yaşantımız, tüketim alışkanlıklarımız ve yine dünyadaki üretim modelleri, yeni teknolojik eğilimlere göre şekillenmektedir. Tabi ki bu fabrikalar için de geçerlidir. Günümüzde ekonomik rekabetin ve kaynak verimliliğinin kuralları teknolojik ilerlemelere göre her gün yeniden belirleniyor. Bu önemin kazananları teknolojiyi sadece geliştirenler veya tüketenler değil, onu geliştiren, yönlendiren ve üretime hızla adapte edebilenler olacaktır" diye konuştu.

'GÜÇLÜ EKONOMİ GÜÇLÜ SANAYİ İLE MÜMKÜN'

Güçlü ekonominin güçlü sanayi sayesinde oluşacağını belirten Oktay, "Milli teknoloji hamlemizin bir parçası olan milli teknoloji ve güçlü sanayi vizyonumuzla Türkiye'nin daha da gelişmesi için hepimiz var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Hedeflerimize giden yolun yüksek katma değerli üretim verimlilik, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadan geçtiğinin de bilincindeyiz. Güçlü ekonominin güçlü sanayi ile mümkün olacağına inanıyoruz. Güçlü sanayiye giden yolun ise yine etkinlik, verimlilik, dijitalleşme ve iyi yönetişimden geçtiğinin de bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.