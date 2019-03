DHA YURT BÜLTENİ-19

Pınarbaşı ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde 19 Nisan 2017 tarihinde, aralarında daha önce husumet bulunan amca çocukları Mustafa Çadır (25) ile Murat Çadır (26) tarlada karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle her iki taraf da yanlarında bulundurdukları tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş etti. Bu sırada Mustafa Çadır'ın yanında bulunan kardeşi Mertcan Çadır da kavganın arasında kaldı. Vücuduna kurşun isabet eden Mustafa Çadır olay yerinde öldü. Murat ve Mertcan Çadır ise yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Murat Çadır'ı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi, Mertcan Çadır'ı ise Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Murat Çadır da, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan Mertcan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

On Temmuz Mahallesi'nde yaşayan Reyhan Şakir dün akşam saat 22.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Reyhan Şakir, solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ereğli ilçesindeki özel hastanede tedavi yaklaşık 1 aydır tedavi gören eşi Osman Şakir'in de aynı saatlerde kalbi durdu. Osman Şakir'in kalbi, doktorların müdahalesi sonucu tekrar çalıştırıldı. Osman Şakir, saat 04.00 sıralarında ise hayatını kaybetti. 60 yıldır evli oldukları öğrenilen yaşlı çiftin yakınları iki acı haberle üzüntü yaşadı.

Reyhan ve Osman Şakir çifti, bugün öğle namazının ardından On Temmuz Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verildi. Çiftin oğlu Hüseyin Şakir, babası ve annesini birkaç saat arayla kaybettiklerini anlatarak, "1 ay önce yoğun bakıma yattı babam. Yoğun bakıma yatması nedeniyle annem üzülüyordu. En son cumartesi günü ablamın eşi rahatsızdı. Annem orada biraz fenalaşmıştı. Dün acile getirdik ambulansla. Solunumu durdu. Doktorun çabasına rağmen kurtaramadık. Saat 22.30 gibi rahmetli olduğu söylendi. Sabaha karşıda babamın rahmetli olduğu haberi geldi." dedi.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

BAKAN KASAPOĞLU: HER İMKANI GENÇLERİMİZE SUNACAĞIZ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir ziyareti kapsamında 'Üniversiteli Gençlerle Genç Kürsü' programına katıldı. Hükümet olarak gençlere her türlü imkanı sunmaya gayret ettiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Biz her imkanı her fırsatı gençlerimiz için çalışmak ve gençlerimiz için seferber etmek noktasında devam edeceğiz. Bu konuda elbette sevgili gençler sizlerin bu sürece katkıları çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı sizlerin bakanlığı. Bakanlığımızla diyaloğunuzu iyi ve güçlü tutun" dedi.