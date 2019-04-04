DHA YURT BÜLTENİ-19

KAYSERİ'de otomatik para çekme makinesinden para çektikten sonra otomobile binen Mehmet Akif S. (22), bu sırada araca binen ve kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından darp edildi. İki saldırgan gencin cep telefonu ile 1300 TL parasını alarak kaçtı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 20.31'de merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ'ın yanısıra Malatya'dan da hissedildi. Sarsıntı ile birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Olay, merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Celalettin Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir bankanın ATM'sinden para çeken Mehmet Akif S. otomobiline bindikten sonra, yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi geldi. Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, Mehmet Akif S.'nin cep telefonunu istedi. Aracından inen Mehmet Akif S., kendisini polis olarak tanıtan kişiye cep telefonunu verdi. Durumdan şüphelenen genç, aracında bulunan ikinci cep telefonu ile polisi aramak isterken yanına bir başka kişi geldi. İki saldırgan derp ettikleri Mehmet Akif S.'nin bir cep telefonu ile 1300 TL parası aldıktan sonra yaya olarak kaçtı.

Üniversiteli genç saldırganlar gittikten sonra diğer cep telefonu ile polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) -

========================

AFGAN KAÇAKLARI, 'İSTANBUL' DİYE YUSUFELİ'NE BIRAKTILAR

İRAN'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Afganistan uyruklu 47 göçmen, insan kaçakçılarınca 'Burası İstanbul' denilerek, Artvin'in Yusufeli ilçesinde kırsal alana bırakıldı. Kaçaklar jandarma ve polis tarafından yakalandı.