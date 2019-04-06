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DHA YURT BÜLTENİ - 19

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 02:24 | Son Güncelleme

Nahcivanlı kağıt toplayıcısının yanan cesedi, 3 gün sonra bulundu   IĞDIR’da, Nahcivanlı kağıt toplayıcısı, 3 gün önce oturduğu metruk evin yanması sonucu hayatını kaybetti.

Nahcivanlı kağıt toplayıcısının yanan cesedi, 3 gün sonra bulundu

IĞDIR’da, Nahcivanlı kağıt toplayıcısı, 3 gün önce oturduğu metruk evin yanması sonucu hayatını kaybetti. Kağıt toplayıcının cansız bedeni mahalleli çocuklar tarafından bulundu.
Iğdır'ın cadde ve sokaklarında, iddiaya gere hurda toplayarak geçimini sağlayan Nahcivanlı kişiyi göremeyen çocuklar, kaldığı Bağlar Mahallesi Cami sokaktaki 2 katlı metruk binaya girdi. Hareketsiz yatan kişiyi gören çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin bilgi verdiği polis, olay yerinde yaptığı incelemede kağıt toplayıcının yaklaşık 3 gün önce yanarak öldüğünü tespit etti. Polis ve itfaiye ekipleri, soyadı bilinmeyen ve ismi Hasan (55) olduğu öğrenilen kişinin kaldığı metruk evdeki yangının nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra Hasan’ın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Olay yerinden detay
-Ceset tabuta konulurken detay
-Ambulans görüntü

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR,(DHA)

Sara krizi geçiren Azerbaycanlı öğrenci 5’inci kattan düştü

KARAMAN'da, Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Hamdamin Balakishiev (20), iddiaya göre hava almak için açtığı 5’inci kattaki evinin penceresinden sara krizi geçirdiği sırada düştü. Ağır yaralanan Balakishiev, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan vakfa ait öğrenci evinde meydana geldi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi olan Azerbaycan uyruklu Hamdamin Balakishiev, iddiaya göre öğrenci evinin penceresinde hava aldığı sırada sara krizi geçirdi. Dengesini kaybeden Balakishiev 5’inci kattan beton zemine düştü. Ev arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Balakishiev'i ilk müdahalesinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Balakishiev'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay yerine emniyet şeridi çeken polis, Hamdamin Balakishiev’in kaldığı vakıf evinde ve düştüğü alanda detaylı inceleme yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Polisin olay yerinde inceleme yapması
-Olay yerinden ve evden görüntüler
- Hamdamin Balakishiev vesikalık fotoğrafı

Haber-Kamera:Muammer ŞEN /KARAMAN,(DHA)

Çanakkale'de, cinayet zanlısı tutuklandı

ÇANAKKALE'de, 5 gün önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Göçmen'in (38) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Özgür İşcen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çanakkale'de geçen 1 Nisan'da saat 20.00 sıralarında Halil Göçmen, evinin bulunduğu Göçmen Apartmanı önünde silahlı saldırıya uğradı. Halil Göçmen, kaldırıldığı ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu cinayeti Özgür İşçen'in işlediği belirlendi. İşçen, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında cinayetle bağlantıları olduğu ileri sürülen şüpheliler Z.K. ve K.K. da gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Özgür İşcen çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, iki şüpheli Z.K. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Emniyetten görüntü
-Zanlıların adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,(DHA)

Karnavalın en iyi kostümleri ödüllendirildi

ADANA'da, 7'ncisi 'Nisan'da Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen, 5'inci Karnaval Kostüm Tasarım Yarışması'nda dereceye girenler, ödüllendirildi. Ödül gecesinde, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ayşe Arman'ın başlattığı 'İyilik Hareketi' kapsamında, kız çocuklarının okutulması için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yaklaşık 200 bin TL bağış toplandı.
Adana bir otelde gerçekleştirilen yarışmada bu yıl, tarihte bilinen ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Antlaşması'nda mührü bulunan Hitit Kraliçesi Puduhepa tema alındı. Farklı şehirlerden yarışmacıların hazırladıkları tarihte iz bırakan kadınların anlatıldığı kostümler, defile ile sergilendi. Defilenin ardından, Yazar Ayşe Arman'ın kızı Alya Dormen'in de dahil olduğu dans grubu, davetlilere dans gösterisi sergiledi. Alya Dormen'in Türk bayrağı motifli kostümüyle sergilediği dans, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

KIZ ÇOCUKLARI İÇİN 200 BİN TL TOPLANDI
Dans gösterisinin ardından sahneye çıkan Ayşe Arman, bir süre önce iyilik hareketi başlattığını söyledi. Hazırlanan 'İyilik Kolyeleri'ni satarak gençlerin eğitimi için şimdiye kadar 1 milyon 304 bin lira bağış topladıklarını belirten Arman, 25'in üzerinde vakıf ve derneğe bu paraları dağıttıklarını aktardı. Gecede, İyilik Kolyeleri, kız çocukların eğitimi için açık artırmaya çıkartıldı. İyilik Kolyelerinin satışından elde edilen yaklaşık 200 bin TL, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNE VERİLDİ
Yarışmada finale kalan 9 yarışmacı içinden 1'inci olan Özlem Minaz Çelebi'ye 5 bin TL ödülü ve Pitti Uomo Fuarı'na katılma hakkı, 2'nci olan Erkan Mercan'a 3 bin TL para ödülü, 3'üncü olan Fevzi Ceman'a ise 2 bin TL para ödülü verildi.
Yeliz Doğramacılar Arman'ın sunuculuğunu yaptığı geceye, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, karnavalın fikir babası ve Nisan'da Adana'da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, medya ve gösteri dünyasının ünlü isimleri ile davetliler katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Salondan görüntü
- Davetlilerden görüntü
- Yarışmanın juri üyelerinden görüntü
- Defileden görüntüler
- Dans gösterilerinden görüntüler
- Ayşe Arman'ın konuşması
- Açık artırmadan görüntü
- TV haber sunucusu İsmail Küçükkaya'nın katıldığı açık artırmada bir iş insanının kolyeyi 50 bin liraya alması
- Ödüllerin verilmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ - Nuri PİR / ADANA,(DHA)

Türkiye'den, Eritre Enformasyon Bakanlığı'nın açıklamasına tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Eritre Enformasyon Bakanlığı’nın 3 Nisan 2019 tarihli açıklamasında Türkiye’ye yapılan mesnetsiz atıfların üzüntüyle karşılandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu açıklamada geçen mesnetsiz atıfların Türkiye-Afrika ilişkileri açısından üzüntüyle kaynaklandığı belirtilerek, Türkiye’nin ifadelerin yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığına inandığı vurgulandı.
Açıklamada, Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle çok boyutlu iş birliğini sürdürdüğünün ve Kıta’nın güvenliği ve istikrarına büyük önem atfetmektedir, denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda, Etiyopya ve Eritre ilişkilerindeki normalleşme sürecinden ve Afrika Boynuzu’nun istikrarı bağlamında meydana gelen gelişmelerden duyulan memnuniyet muhtelif vesilelerle kamuoyuyla paylaşılmıştır."

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)
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