DHA YURT BÜLTENİ -19

Kaza anında kamyonette bulunan bebek yola fırladı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet yan yolda bulunan TIR'a çarptı. 1 yaşındaki bebek kamyonetten yola fırlarken, o anlar arkadan gelen aracın kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde, D-130 Karayolu Karşıyaka mevkiinde meydana geldi. Tolga Bilgin (30) idaresindeki 41 ABH 985 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yolda bulunan İsmail U.(37) idaresindeki 14 DG 598 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, kamyonette bulunan 1 yaşındaki Hafsa Bilgin kamyonetin ön camından yola fırladı. Arkadan gelen sürücü yola fırlayan bebeği görerek durdu. Yardıma koşanlar yola savrulan bebeği alırken, kazanın şokunu yaşadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yola savrulan Hafsa Bilgin ile kamyonet sürücüsü Tolga Bilgin (30), eşi Habibe Elif Bilgin (25) ve çocukları Yağız Bilgin'i (4) hastanelere kaldırdı. Yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Araç kamerasına yansıyan kaza anı

-Vatandaşların yaralı bebeği yerden alması

Haber: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) ============ Siirt'te otomobil Botan Çayı'na devrildi, 2'si çocuk 3 kişi aranıyor SİİRT'te kontrolden çıkan otomobil, Botan Çayı'na devrildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, otomobiliyle suda kaybolan Özalp ile yanındaki 2 çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Siirt- Eruh karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Salih Özalp yönetimindeki 56 AAC 681 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Botan Çayı'na devrildi. Otomobilin çaya düştüğünü görenler, güvenlik güçlerine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de suda kaybolan otomobildeki sürücü Salih Özalp ile yanında bulunan 2 çocuğu bulmak için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)- ======================= Bakan Selçuk: Yapay zekada öne çıkan ülkeler dünyada söz sahibi olacak (2)

'MAVİ BALİNA OYUN DEĞİL, SİBER SALDIRI' Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Atakum ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Bakan Selçuk, burada okul öğrencilerinin üretim yaptıkları bölümleri gezip, incelemelerde bulundu. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Selçuk, 'Mavi Balina' adlı oyunla ilgili soru üzerine, "Aslında bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı olarak diğer bakanlıklarımız ile birlikte başlattığımız bazı çalışmalar var. Zamanı gelince bunları kamuoyuyla paylaşacağız; ama şu sıra bazı açıklamaları yapmakta fayda var. 'Mavi Balina' ya da onun gibi çeşitli oyun gibi tabir edilen yazılımlar aslında bir oyun değildir. Bunlar çeşitli kişi ve kuruluşların gençler ve çocuklar üzerinde uyguladığı bir siber saldırıdır. Bu siber saldırı çocukların dijital konulardaki ihtiyaçlarını ya da oyun ihtiyaçlarını istismar eden ve çocuklara bir şekilde zarar vererek, toplumların zarar görmesine ve dejenere olmasına yol açmaya çalışan maksatlı kişiler. Bu anlamda bunu elbette polisiye tedbirleri, hukuki tedbirleri ve mevzuat tedbirleri vardır; fakat bu mesele sadece bu çözümlerle veya bakış açısıyla ele alınmamalıdır" diye konuştu.

'UZMANLARIMIZLA İLETİŞİMDE OLSUNLAR' Bakan Selçuk, bu konunun eğitimsel, sosyal ve psikolojik yönlerinin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Biz dijital oyunları bir problem olarak görürsek çağın eğilimlerini de gözden kaçırmış oluruz. Bunlar bir ihtiyaçtır. Tıpkı bir bıçak gibi iyi için kullanırsan iyiye hizmet eder, kötüye kullanırsanız kötüye hizmet eder. Çocuklarımızın ruh sağlığına zarar vermeyecek, çocuklarımızın gelişimlerini sekteye uğratmayacak oyunlarla ilgilide çalışmaları ve çabaları da destekliyoruz. Netice olarak şu söylenebilir; anne ve babaların, çocukların ihtiyaçlarını hassasiyetle dikkate almaları, onların yalnız kaldıklarında problemlerini çözemediklerinde sessiz bir şekilde feryat ettiklerinde neler yapılabileceği konusunda rehber öğretmenlerimiz ile psikologlarımız ile uzmanlarımızla birebir iletişimde olsunlar. Aksi takdirde bir çocuk eğer açık kapı bulamazsa, rahatlayacağı bir yol bulamazsa bu tür işlere yönelmektedir. Bu yönelimin ortadan kaldırılabilmesi de başta sevgili öğretmenlerimiz olmak üzere ailelerin ve bütün uzmanların ortak bir çabasıyla olur. Bu konu toplum olarak hep birlikte omuzlamamız gereken bir konudur."

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Ziya Selçuk'un okul ziyaretinden detaylar

-Bakan Ziya Selçuk'un konuşması

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) =============== 'Meteler, Kürşad ve Sekiz Börüsü'nün galası Şırnak'ta yapıldı ŞIRNAK’ta bulunan Meteler Taburu mensupları Yüzbaşı Kürşat ile 8 askerin Zeytin Dalı Harekatı'nda operasyonunda teröristlere verdiği mücadelenin konu edildiği, 19 Nisan 2019'da vizyona girecek oyan 'Meteler, Kürşad ve Sekiz Börüsü' filmin galası yapıldı. Şırnak'ta Meteler Taburu'nda görevli Yüzbaşı Kürşad ve 8 askerin teröristlere Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlere yönelik verdikleri mücadale, beyaz perdeye taşındı. Yönetmen ve senaristliğini Burak Akyol'un yaptığı 'Meteler, Kürşad ve Sekiz Börüsü' filmin galası Şırnak Üniversitesi'ndeki 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Galaya, Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, Meteler Taburu'nda görevli askerler, özel harekat polisleri, filmin oyuncuları ve çok sayıda davetli katıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 43'üncü gününde Meteler timi canları pahasına bölgede bulunan teröristler ve onlara destek veren yabancı unsurlarla zorlu bir mücadeleye konu alan filmin çekimleri Kayseri'de yapılırken, Makine Kimya Endüstrisi tarafından üretilen yerli ve milli MPT 76, Boro 12, MPT 55 gerçek silahlar kullanıldı. Filmin galasına katılan Vali Mehmet Aktaş, filmde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Meteler filmi ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Böylesine güzel sanatsal bir etkinliğin ilimizde olması son derece mutlu etmiştir. Ayrıca hem senaryosu hem de film kalitesi olarak çok değerli bir eseri ortaya çıkarmışlardır. Tabi böyle bir eserin konusu terörle ve bölücülükle mücadele olan bir eserin, bir filmin galasının bu mücadelenin gerçek kahramanlarının huzurunda sergilenmesi ayrıca çok değerli ve anlamlı olmuştur" dedi. Galada konuşan filmin yönetmeni ve senaristi Burak Akyol, filmin çekimlerinin yaklaşık 2 ay sürdüğünü belirten belirterek, "Kayseri’de çektik filmi. Kayserinin birçok bölgesinde çektik. Erciyes’ten tutun Talas’a, Nevşehir’e kadar birçok yerde filmin çekimlerinin yaptık. Ardından tabii zor film olduğu için askeri bir film çok önemli bir konu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil eden Meteler Taburu'nu anlatmak kolay değil. Dolayısıyla uzun bir kurgu aşaması oldu" dedi.