DHA YURT BÜLTENİ-19

ANTALYA'DA POLİSTEN 'SES KAYDI' OPERASYONU ANTALYA'da seçimlerden iki gün önce ortaya çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili polis bu sabah operasyon başlattı. Operasyonda, seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP'li Muhittin Böcek'in ekibinden olduğu ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı. 29 Mart günü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydı sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir sosyal medya hesabından paylaşıldığı belirlenen ses kaydında, "Şimdi biz ne yapacağız, biz ikili- üçlü gruplar halinde, size otobüs kartlarımız geldi. Bunları vereceğim. Otobüslere bineceksiniz. Bineceksiniz, konuşacaksınız, ineceksiniz. Erkekler de kahvelere gidip bunları konuşacak. Peki neyi konuşacaksınız. Mesela; PKK'lılar CHP'lilerin listesinde. Ya bunlar seçilirse ya adam baksana eşbaşkanları bundan sonra İstanbul'u, Ankara'yı HDP yönetecek diyor. Tehdit ediyor. Bunları söyleyeceksiniz, lafları yazın. Tamam mı" sözleri yer aldı.

TÜREL ŞİKAYETÇİ OLDU

Ses kaydı üzerine Menderes Türel, "HDP'den umduğunu bulamayan CHP, FETÖ'ye sığındı" açıklamasında bulunarak, kaydın yasa dışı yollarla elde edilerek montajlandığını söyledi. Türel, aynı gün de savcılığa suç duyurusunda bulunup, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Antalya 1. Sulh Ceza Mahkemesi ise yasa dışı ses kaydının erişiminin engellenmesi kararı aldı.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabaha karşı operasyon başlattı. Operasyonda, Cem O., Cemil B., Yusuf M., Cem Özgür Y., Doğukan D., Batuhan G., Niyazi A. ve babası Maksut A., ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. ŞÜPHELİLER ADLİYEDE Antalya'da seçimlerden iki gün önce ortaya çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydıyla ilgili gözaltına alınan Cem O., Cemil B., Yusuf M., Cem Özgür Y., Doğukan D., Batuhan G., Niyazi A. ve babası Maksut A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, gazetecilerin görüntü almaması için şüphelileri minibüsle adliye binasının bodrum katına indirdi. Yakınları adliye önünde şüphelileri bekledi. İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da adliyeye gelerek şüphelilerle görüşüp bilgi aldı.

'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla adliyeye getirilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin içinde bulunduğu aracı alkışlarla adliyeye girerken,

Minibüsten görüntü, sloganlar ve adliye dış plan. 130 MB, 1 Dk 10 sn. Haber- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA-DHA) =========== OKUL YÖNETİCİLERİNİ DARP EDEN 3 KİŞİDEN ANNEYE TUTUKLAMA DENİZLİ'de, 8'inci sınıf öğrencisi K.B.Ö.'nün (14) Disiplin Kurulu kararıyla okuldan atılmasının ardından okul müdürü ve 2 yardımcısını darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan anne, baba ve amca, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar adliyeye sevk edildi. Anne Sebahat Ö. tutuklanırken, baba ve amca ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan anne Sebahat Ö. cezaevine götürülüken oğlu K.B.Ö.'ye sarılıp, öptü. Geçen salı günü, Sırakapılar Mahallesi'ndeki Sevil Kaynak Ortaokulu'nda öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencisi K.B.Ö., bazı öğrencilere tacizde bulunduğu iddiaları üzerine Disiplin Kurulu kararıyla okuldan atıldı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de bildirilen karar doğrultusunda K.B.Ö. okula alınmadı. Eve dönen K.B.Ö. durumu annesi Sebahat Ö. ve babası Sezai Ö. ile amcası Osman Ö.'ye anlattı. Anne, baba ve amca beraberlerine K.B.Ö.'yü de alıp, okula gitti. İddiaya göre aile, Okul Müdürü Ahmet Ferit Akgün ile Müdür Yardımcıları Yusuf Zengin ve Mestan Tarık Ertunç ile tartışıp, saldırdı. İhbar üzerine okula gelen polis, anne Sebahat Ö. ve baba Sezai Ö. ile amca Osman Ö. ve öğrenci K.B.Ö.'yü gözaltına aldı. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi ettirilen Yusuf Zengin'e 5 gün, Mestan Tarık Ertunç'a da 2 gün iş göremez raporu verildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI Gözaltına alınan K.B.Ö. annesi Sebahat Ö., babası Sezai Ö. ve amcası Osman Ö. ifadelerinin ardından geçen çarşamba günü, 'görevi başındaki kamu görevlisini darp, hakaret ve küfür' suçlamalarından adliyeye sevk edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından adliyeye sevk edilen K.B.Ö. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Annesi, babası ve amcası ise tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, üç kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ Üç kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılığın başvurusunu değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği anne Sebahat ve baba Sezai Ö. ile amca Osman Ö. hakkında tutuklama istemiyle yakalanma kararı çıkardı. Polis tarafından bugün tekrar gözaltına alınan anne Sebahat Ö., baba Sezai Ö. ve amca Osman Ö., ardliyeye sevk edildi. Tekrar alınan ifadelerinin ardından anne Sebahat Ö. tutuklanırken, baba Sezai Ö. ve amca Osman Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan anne Sebahat Ö. cezaevine götürülüken oğlu K.B.Ö.'ye sarılıp, öptü. Bu sırada çevredeki diğer yakınları gözyaşlarını tutamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tutuklanan anne Sebahat Ö. cezaevine götürülüken oğlu K.B.Ö.'ye sarılıp, öptü

- Okuldan ve ailenin okula girişlerinin yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsü (arşiv) Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ========================= ÖDEMİŞ'TE YOL İÇİN ZEYİN AĞAÇLARININ KÖKLENMESİNE TEPKİ (1 YENİDEN) İZMİR'in Ödemiş ilçesinin kırsal İlkkurşun Mahallesi'nde yeni yol çalışması nedeniyle yaklaşık 1000 zeytin ağacının köklenmesine başlandı. Uygulama çevrecilerin ve yöre halkının tepkisine neden oldu. Ödemiş'e 13 kilometre uzaklıktaki kırsal İlkkurşun Mahallesi'nin 800 metre güneyinden geçen İzmir-Ödemiş karayolunun batı kısmında, tarihi İlkkurşun Tepesi ve hemen yanı başındaki Maraş mevkisi üzerinde bulunan Yörük Köprüsü güzergahı üzerinde, 3 kilometrelik yeni yol yapımı için 5 yıl önce proje hazırlandı. Daha sonra, yüklenici firma tarafından bölgede kazılar yapılıp, dolgu malzemeleri alınırken, durum çevrecilerin ve yöre halkının tepkisine neden oldu. Yöre sakinleri eylemler yapıp yetkililerin dikkatini çekmek için çalışırken, dün yol çalışması için en küçüğü yarım asırlık olan yaklaşık 1000 zeytin ağacının köklenmesine başlanması, tepkileri artırdı. Tepkiler üzerine ve bazı yasal prosedürlerin yerine getirilmesi için ağaçların sökümüne ara verildi.

İlkkurşun Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurettin Tekir, "İzmir- Ödemiş- Kiraz karayolunu genişletme çalışmaları bundan 10 yıl önce başlamış olup, mevcut yolun her iki tarafı da dolgu malzemeleri ile doldurulduktan sonra bu bölge terk edilip, köyümüze ait mera ve zeytinlikler, ayrıca Ödemiş'in en verimli toprakları üzerinden yolu baypas etme düşüncesi oluştu. Karşı gelmemize rağmen sesimizi gerekli yerlere duyuramadık. Sesimizin yetkililer tarafından duyulup inceleme yapılmasını istiyoruz. Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne müracaat ettik. Gelen cevapta, burada ağaç ve verimli arazi olmadığı yazısı bize iletildi. Bu da kayıtlarda mevcut" dedi. 'ANAYOLU SADECE 100 METRE KISALTACAK' İlkkurşun Köyü Kafkas Kültürü Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Dirik de yeni güzergahın İzmir-Ödemiş karayolunu sadece 100 metre kısaltabileceğini belirtip, çalışmada herhangi bir kamu yararının olmadığını düşündüklerini söyledi. Mevcut yolun rahatça düzleştirilip, genişletilebileceğini kaydeden Dirik, "Bölge, tarihi İlkkurşun tepelerinin hemen yanında. İlkkurşun Mahallesi, Kurtuluş Savaşı'nda ilk örgütlü mücadelenin başladığı tarihi bir yerdir. İzmir'in işgal edilmesinden sonra, Ege Bölgesi'nin iç kesimlerine yönelen Yunan ordusuna karşı kırsal Hacı İlyas köyünde sivil halk ve askerler, 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan gece, çok büyük direniş ve büyük vatanseverlik örneği göstermiş ve onlarca şehit vermiştir. Kurtuluş Savaşı'ndaki bu özel nedeni sayesinde, Hacı İlyas köyünün adı İlkkurşun olarak değiştirilmiştir. İlkkurşun köyü, Büyükşehir Yasası ile de mahalleye dönüştürülmüştür. İzmir'in Torbalı ilçesinden başlayan ve 'D-310' olarak bilinen İzmir-Ödemiş karayolu, İlkkurşun Mahallesi'nin 800 metre güneyinden geçmektedir. Buna rağmen tarihi İlkkurşun Tepesi'nin yakınında bulunan Maraş Tepesi üzerinde, Yörük Köprüsü'ne kadar 3 kilometre yeni yol yapılmak istenmektedir. Bu güzergah aslında anayolu sadece 100 metre kısaltmaktadır" diye konuştu.

Yol için İlkkurşun Mahallesi'ndeki verimli tarla ve zeytinliklerin feda edildiğini öne süren Dirik, "Yüklenici firma 2015 yılından bu yana, bu arazi üzerinden dolgu ve kazı malzemesi alıyor. Bu çalışma önlenmemesi halinde köyümüzün merası, mera olmaktan çıkacak. Bu topraklarda bu tür faaliyetlerin olmasına kesinlikle karşıyız. Mevcut anayolun genişletilerek doğanın tarihin ve yeşilin korunmasını istiyoruz. Bu kesilen ağaçlar dedelerimizden kalma 60-70 yıllık ağaçlar" dedi. Şu ana kadar 100'e yakın ağacın söküldüğünü anlatan Dirik, bu sayının 1000'i bulacağını belirtip, yetkilileri uygulamaya son verilmesi için göreve davet ettiklerini söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köklenen ağaçlardan görüntü

-İlkkurşun Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurettin Tekir ile röp.

-İlkkurşun Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Dirik ile röp.

-Köylülerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera. Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) =========================== Ödemiş'te yol için zeyin ağaçlarının köklenmesine tepki (2)

BİLDİRİYLE TEPKİ GÖSTERDİLER

Ödemiş'in kırsal İlkkurşun Mahallesi'nde yol açmak için Karayolları'nın yüklenici firması tarafından zeytin ağaçlarının köklenmesi üzerine Ödemiş Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği yöneticileri tarafından bildiri okundu. Ağaçların köklendiği alanda bildiriyi grup adına emekli öğretmen Saadetin Şanlı okudu. Bildiride, "Burada 5 yıl öncesine dayanan, İlkkurşun Mahalle sakinlerinin karşı çıktıkları fakat başarılı olmadıkları bir süreç yaşanıyor. Var olan bir yolun genişletilmesi söz konusu iken, ağaçlık bir alan olan başka bir yerden duble yol geçiriliyor. Burada bir ihmaller zinciri var. Örneğin, bir haftalık bir süreçte zeytin ağaçları kesiliyor. Ama bu önceden haber verilebilirdi. Bu ağaçların başka yere nakledilmesi sağlanabilirdi. Fakat beklenmeyen bir şekilde birden zeytin ağaçları yok ediliyor. Burada birbirini izleyen ihmaller var" denildi. 'KALAN AĞAÇLAR DA ZARAR GÖRECEK' İlkkurşun Mahallesi'nde zeytin ağaçları sökülen Erdem Akbay da, "Burada önemli olan ağaçların kesildikten sonraki durumu. Burada geriye kalan ağaçların da bir işe yarayacağını sanmıyorum. Çünkü buradan geçen araçların egzoz dumanları, hararetleri ağaçlara zarar verecektir. Ayrıca, buradan toprak alındığı zaman kalan toprağın nemi, tavı da kaçacak. Bu kolay bir şey değil. Şimdiye kadar nereye başvurduysak kimse bize yardımcı olmadı. Biz bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.