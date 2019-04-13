DHA YURT BÜLTENİ -19

ARDEŞEN'DE KORKUTAN ÇATI YANGINI, 2 İTFAİYE ERİ YARALANDI RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, 6 katlı binanın teras katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yola gelişi güzel park eden araçlar nedeniyle güçlükle ulaştığı binadaki yangın, söndürülürken, 2 itfaiye eri yaralandı. Yangın, saat 20.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Fırtına Mahallesi'nde çıktı. Hakkı Demir'e ait 6 katlı binanın teras katında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahipleri, daireyi boşaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaçkar İtfaiye Birliği'ne ait ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Ancak yola gelişi güzel park eden araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri binaya ulaşmakta güçlük yaşadı. Çevredekilerin yardımıyla araçlar elle kaldırılarak yol dışına alındı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 2 itfaiye eri de yaralandı. Yaralı itfaiye erlerine olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince müdahale edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yükselen alevler

- Vatandaşların sokaktaki araçları kaldırması

- İtfaiyenin söndürme çalışmaları

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Adem AKATİN/ARDEŞEN, (Rize), (DHA) ============================= BABASININ EVİNİ KUNDAKLADI MERSİN’in Tarsus ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selim K., babası Mehmet K.'nın evini kundakladı. Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle 4072 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Selim K., babası Mehmet K.’nın evini ateşe verdi. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kısa süreli müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan evden detaylar Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)- ========================== AİLESİYLE VEDALAŞTIKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde, sabah saatlerinde ailesiyle vedalaştıktan sonra ortadan kaybolan Turan G. (50), su deposunun yanında ölü bulundu. Yanında tüfek bulunan Turan G.'nin intihar ettiği belirtildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında belediyeye ait su depolarının bulunduğu Bekyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde ailesiyle vedalaştıktan sonra evden ayrılan Turan G.'den bir daha haber alınamadı. Polisin arama çalışması başlattığı Turan G., akşam saatlerinde oğlu tarafından sürekli gittiği belediyeye ait su deposunun bulunduğu yerde hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, Turan G.'nin intihar ederek yaşamını yitirdiğini tespit etti. Evli ve 2 çocuk babası Turan G.'nin vücuduna dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu. Yapılan incelemenin ardından Turan G.'nin cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Turan G.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Turhan G.’nin cesedinin etrafının güvenlik şeridine alınması

-Turhan G’nin bulunduğu su deposundan detaylar Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ======================== OĞUZHAN KOÇ'U GÖREMEYİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU