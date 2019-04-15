DHA YURT BÜLTENİ-19

SALİHLİ'DE SAĞANAK YAĞMUR VE DOLU YAĞDI MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaklaşık 30 dakika boyunca etkili olan dolu ve sağanak yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler ile yayalar, zor anlar yaşadı. Salihli'de öğle saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur ile dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika boyunca süren yağış sonrası, kentteki bazı ev ve işyerlerinde su baskını yaşandı. Göle dönen cadde ve sokaklarda ise, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Gaziler Mahallesi, yoğun yağıştan en çok etkilenen yerleşim oldu. Mahallenin bazı sokaklarında vatandaşlar, evlerinden çıkamadı. Yağışın ardından Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak biriken suları tahliye etti. Yağmurdan sonra aradan geçen zaman ve ekiplerin çalışmasıyla sular çekildi, kentte hayat normale döndü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Göle dönen yollardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera; Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) ==================== VAN'DA YOL ÜSTÜNDE YÜRÜYEN 60 KAÇAK, YAKALANDI

VAN'ın Muradiye ve Çaldıran ilçeleri arasındaki yolun üzerinde yürüyen Afganistan ve Pakistan uyruklu 60 kaçak, devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri arasındaki Açıkol Mahallesi yakınında bulunan karayolunda devriye görevi yaptıkları sırada, yol üzerinde yürüyen kalabalık bir grup gördü. Grubun önüne kesen jandarma, yaptığı kontrollerde gruptakilerin yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçaklar olduğunu belirledi. Yakalanan 60 kaçak, işlemleri için ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, grupta bulunan Afganistan uyruklu Kal Mamed, 13 gün önce Afganistan'dan yola çıktıklarını belirtti. Mamed,"Yürüyerek Türkiye'ye giriş yaptık. Yolculuğumuz sırasında sadece su içtik. Açtıktan artık yürüyemez duruma geldik. Afganistan ve Pakistanlı 60 kişiyiz. Ankara'ya gidecektik. Ancak jandarma bizi yakaladı" dedi. Jandarma ekipleri tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kaçaklara, polis tarafından yiyecek ve içecek ikram edildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaya olarak yürüyen kaçak göçmenler

-Kaçak göçmen Kal Meded ile röportaj

-Yolda yürüyen kaçak göçmenlerden genel görüntü

-İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen kaçak göçmenler

-Hastanede tedavi ettirilen kaçak göçmen

-Yemek yiyen kaçak göçmenler Seracettin SEÇKİN/MURADİYE (Van), (DHA)- ========================= DERİK BELEDİYE BAŞKANI HDP'Lİ ESMEZ, GÖREVİNE BAŞLADI MARDİN'in Derik ilçesinde belediye başkanı seçilen HDP'li Mülkiye Esmez, mazbatasını alıp, görevine başladı. Derik Belediye Başkanı seçilen Mülkiye Esmez, beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatalarını aldı. Esmez, yapımı devam eden Derik Belediyesi binası nedeniyle geçici olarak kullanılan prefabrik binaya gelerek görevine başladı ve burada tebrikleri kabul etti. HDP'li Esmez, belediye kapısının, halkın kapısı olacağını ifade ederek, "Bir kadın belediye başkanı olarak elimizden gelen tüm imkanlarımızı hizmet vermeye halkımıza sözünü verdik. Daha önce kapatılan kadın merkezlerini yeniden faaliyete geçireceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- HDP'lilerin mazbatalarını almaları

- Derik Belediyesi gelmeleri

- Esmez'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),(DHA) ======================== NUSAYBİN'DE HDP'Lİ NERGİZ, GÖREVE BAŞLADI MARDİN'de, Nusaybin İlçe Belediye Başkanlığı'na seçilen HDP'li Semire Nergiz, mazbatasını alarak göreve başladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Nusaybin Belediye Başkanı seçilen HDP'li Semire Nergiz, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra açıklamada bulunan Nergiz, yapacakları çalışmalarla Nusaybin'i kalkındıracaklarını ifade ederek, "Nusaybin'i temsil eden atanmışlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, halkımızla kalkındırmak, huzura kavuşturmak, sorunlarına hep birlikte çözüm bulmak adına davet ediyoruz. Barışa, kardeşliğe, huzura vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi. Semire Nergiz, açıklama yaptıktan sonra Nusaybin Belediyesi'ne gidip görevine başladı. Görüntü Dökümü:

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- Mazbatasını alan HDP'li Nergiz

- Nergiz'in açıklaması

- Partililerle belediyeye gitmesi

- Genel ve detay görüntüler