DHA YURT BÜLTENİ -19

Keskin'de, yenilenen seçim için başkanı adayları çalışmaya başladı YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimin yenilenmesine karar verdiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, Vali Yardımcısı Osman Akbaş, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Belediye başkan adayları da 2 Haziran'da yapılacak seçim için çalışmalarına başladı. Keskin'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre; İYİ Parti adayı Necati Alsancak 1806 oy alarak yarışı önde tamamlarken, mevcut Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Dede Yıldırım ise 1800 oyda kaldı. İlçe ve il seçim kurullarında itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından Alsancak'a mazbatası verildi. Ancak YSK, AK Parti'nin itirazı üzerine yaptığı değerlendirmede usulsüz oy kullanıldığı gerekçesiyle seçimin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi ve Alsancak'a verilen mazbatayı iptal etti. VALİ YARDIMCISI ATANDI Kırıkkale Valiliği de Keskin'de Vali Yardımcısı Osman Akbaş'ı, seçime kadar belediye başkan vekili olarak görevlendirdi. Akbaş, ilk iş olarak sabah saatlerinde Keskin Belediyesi'nde görev yapan personel ile bir araya gelerek, seçime kadar ilçede çalışmaların aksamaması için talimatlarını verdi. Bunlar da ilginizi çekebilir Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası Marmaris'te bir grup kadından mazbata kutlaması Tutuklu ve hükümlülerin yaptığı eserler Malatya'da görücüye çıktı

AK PARTİ ADAYI: İSTANBUL'A ÖRNEK OLACAK KARAR Öte yandan, AK Parti, CHP ve İYİ Parti ile diğer partilerin adayları, 2 Haziran'daki seçim için çalışmalarına başladı. Seçimi 6 oy farkla kaybeden AK Parti adayı Dede Yıldırım, 31 Mart seçimleri için çok yoğun çalıştıklarını söyleyerek, "Bizi üzen bir netice aldık. Bizim bu dengemizi bozan, özellikle cezaevinde yatan ve FETÖ sanığı olan kişilerin, blok halinde İYİ Parti'ye oy vermeleridir. Onun dışında kısıtlıların oy kullanmaması gerekirken, kısıtlıların oy kullanması. Biz, 8 kısıtlı vatandaşımızın oy kullandığını ve seçmen listesine de imza attıklarını tespit ettik. YSK değerlendirdi ve İstanbul'a da örnek olacak bir karar ile Keskin Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etti. Biz de 2 Haziran'daki seçim için çalışmaya şimdiden başladık" dedi. İYİ PARTİLİ ALSANCAK: TEKRAR KAZANACAĞIZ İYİ Parti adayı Necati Alsancak ise 31 Mart'ta seçimi kazandıklarını söyleyerek, "1806 oy ile biz mazbatayı almıştık; ancak YSK'ya yapılan olağanüstü itirazdan dolayı mazbatamız iptal edildi, saygı duyuyoruz. Biz bundan sonraki süreçte İYİ Parti olarak seçmenlerimizin gönlüne girebilmek için tekrar çalışmalarımıza başlıyoruz. İnşallah daha farklı bir sonuçla neticelendireceğiz, taçlandıracağız, yine Keskin Belediyesi'ne oturacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İyi Parti adayı açıklama

-Ak Parti adayı açıklama

-Belediye görüntü

-İlçeden görüntü Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) =================== 5 kişiyi öldüren sanığa 5 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, evlenmek istediği kızın ailesinden 3 kişiyi, girdiği bakkal dükkanında da 2 kişiyi tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Fırat Yurdakul hakkında mütaala veren savcılık, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'da çobanlık yapan Fırat Yurdakul (28), 21 Mart 2018'de, Pınar Ezgi Esen ile evlenmek istemesine karşı çıktıkları iddiasıyla genç kızın babası Tarık Esen (50), dedesi İbrahim Esen (74) ve babaannesi Cennet Esen (72) ile köy bakkalı Celal Koral (68) ve oğlu Taylan Koral’ı (33) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Cinayetlerin ardından öldürdüğü Celal Koral'dan gasbettiği araçla kaçan Yurdakul, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yakalandı. Yurdakul hakkında öldürdüğü her kişi için birer kez olmak üzere toplam 5 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın üçüncü duruşması bugün, Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fırat Yurdakul, cezaevindeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) arıza nedeni ile duruşmaya katılamadı. Duruşmaya Esen ve Koral ailesinin yakınları, avukatları ve sanık Fırat Yurdakul'un avukatı katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, tutuklu sanık Yurdakul hakkında, Tarık Esen'i tasarlayarak öldürmek, İbrahim ve Cennet Esen'i bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek, Celal ve Taylan Koral'ı ise kasten öldürmek suçlarından ayrı ayrı 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yurdakul'un savunmasını yapabilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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-Cenaze aracı

-Morg görüntüsü

-Cenazelerin morga alınması

-Genel ve detaylar

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-Hastane morgu

-Olay yerinden görüntüler

-Dükkanın görüntleri ve ekiplerin çalışması

-Ölen baba, eşi ve oğlunun fotosu

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS (DHA) ============================ 'Beyaz cennet' ücretsiz olunca travertenlerde adım atacak yer kalmadı DENİZLİ'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale bugün tarihi günlerden birini yaşadı. Turizm Haftası nedeniyle bugün Pamukkale'ye girişlerin 15.00 -18.00 saatleri arasında ücretsiz olması nedeniyle binlerce ziyaretçi, 'beyaz cennet'e akın etti, travertenlerde adım atacak yer kalmadı. Dünyanın gözde turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale, bugün 15.00 -18.00 saatleri arasında Turizm Haftası kapsamında giriş yapan ziyaretçilerden ücret alınmadı. 50 TL olan giriş ücretinin günler öncesinden belirtilen saatlerde alınmayacağının duyurulması üzerine Denizlililer adeta Pamukkale'ye akın etti. Pamukkale'ye girişlerin yapıldığı kuzey ve güney kapılarında uzun araç konvoyları oluştu, travertenlerde adım atacak yer kalmadı. Beyaz travertenlerin üzerinde akan sıcak suda yürümenin tadını çıkaran ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi. Çocuklar ise sıcak suyun biriktiği çanaklarda yüzmenin keyfini yaşadı. Denizli'de yaşamasına rağmen Pamukkale'ye ücretsiz olduğu için ilk kez gelenler de oldu. Bazı vatandaşlar Pamukkale'de su ve gıda fiyatlarının yüksek olmasından dolayı şikayet etti. Pamukkale Örenyeri içindeki Müze de tarihi günlerinden birini yaşadı. Ziyaretçiler, tarihi eserlerin sergilendiği müzeye girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Beyaz cennete ilk kez geldiğini söyleyen Dilek Dirlik, "Denizli'de yaşıyorum ama Pamukkale'ye daha önce gelmemiştim. Ücretsiz olduğunu duyunca ailemle hemen geldik. Travertenlerin üzerinde yürüdük. Keyfini çıkardık" dedi. Eşi Kenan Dirlik ise "Turizm Haftası kapsamında Pamukkale'nin ücretsiz olması vatandaşların ilgisini çekti. Bizim gibi aileler, beyaz cennete gelerek tadını çıkardı. Giriş ücreti bize göre pahalı olduğu için gelemiyorduk. Bu bahane oldu" dedi. Çocukluğunda Pamukkale'ye geldiğini söyleyen 69 yaşındaki Ayşe Demir adlı vatandaş ise "En son çocukluğumda gelmiştim. O zaman para alınmıyordu. Ücretli olunca gelemiyorduk. Yıllar sonra ücretsiz olunca gelme fırsatı buldum" dedi. Öğrenci Aylin Sönmez, "Pamukkale'ye daha önce birkaç defa geldim. Burası cennetten bir köşe, ücretsiz olması nedeniyle çok kalabalık. Biz de bundan faydalanmak için yine geldik" dedi. Aylin Cave, "Pamukkale bugün en kalabalık günlerinden birini yaşıyor. Buraya sık sık gelen biriyim. Böyle bir kalabalık görmedim. Fotoğraf çekmekte bile zorlandım. Kalabalık nedeniyle travertenlerin fotoğrafını çekemiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Travertenlerdeki kalabalıktan görüntüler

- Fotoğraf çektirenlerden detay

- Travertenlerde yüzenlerden

- Dilek Dirlik, Kenan Dirlik, Ayşe Demir, Aylin Sönmez ve Aylin Cave ile sırasıyla röp.

- Müzeden detay görüntüler Haber:Ramazan ÇETİN - Kamera :Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) =============================== Bucak'ta Kitap Fuarı açıldı BURDUR'un Bucak ilçesinde Kitap Fuarı açıldı. Bucak Eğitimde Kaliteyi Arttırma Projesi (BEKAP) kapsamında düzenlenen Bucak Kitap Fuarı'nın açılışına Kaymakam Yalçın Sezgin, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, resmi kurumların daire amir ve müdürleriyle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Hüseyin Türker Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterileri sunuldu. Belediye Başkanı Emrullah Ünal, en iyi yatırımın kitaba yapılan yatırım olduğunu söyledi. Başkan Emrullah Ünal, "Bizler toplum olarak okumayı pek çok sevmiyoruz, sormayı seviyoruz. Halkımızın büyük bölümü gününü televizyon başında geçiriyor. Hepimizin bildiği gibi televizyon programları da ona göre. Açılmış olan bu Kitap Günleri'nde ve etkinliklerinde okumaya ve öğrenmeye bir nebze de olsa teşvik ediyorsak biz bundan mutluluk duyarız. Bu tür etkinliklerle gençlerimize, öğrencilerimize, kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Emrullah Ünal, geçen yıl ilki yapılan etkinlikte 223 yayın evi ve 1 milyon kitap okuyucusunun buluştuğunu, bu yıl 15- 23 Nisan arası seçkin yayınevlerinin katılımıyla tanınmış ulusal ve yerel yazarların 250 bin kitabının okuyucusuyla buluşacağını söyledi. Kaymakam Yalçın Sezgin de "Seminer, konferans, sinema, tiyatro ve kitap fuarında insanları bir araya getirerek buluşmaların adıdır BEKAP projesi. 2 yıldır bu şehirde bilgi adına, öğrenme adına bir proje uyguladık, tarihe not düştük, ilk kitap fuarını açtık, bu yıl da ikincisini açıyoruz. Türkiye'de bu hafta iki ilçede kitap fuarı var Balıkesir Susurluk ve Burdur Bucak'ta. Kitap okumazsan FETÖ gibi örgütlerin elinde kandırılmaya açık oluruz. Kitap medeniyetimizde aydınlanma hareketidir. Çünkü kitap Kuran-ı Kerim'de geçen en çok kavramlardır. O kitabı okumak için bu kitapları okumak, anlamak gerekir. Çocuklarımızın, gençlerimizin, aklını, zihnini beslememiz gerekiyor. Biz onlara okuma, öğrenme alışkanlığı kazandırırsak, o beyinler başka türlü işgale uğramayacaktır. Toprak işgalini kaldırmak kolay ama beyin işgalini kaldırmak oldukça zordur" diye konuştu.

Kitap Fuarı'nın açılışı öncesi Bucak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı personele emekleri dolayısıyla Belediye Başkanı Emrullah Ünal tarafından teşekkür belgeleri verildi. Kaymakam Yalçın Sezgin BEKAP Projesi'ne büyük katkı verdiği için Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu'na plaket vererek teşekkür etti. Konuşmalardan sonra Kent Meydanı'nda düzenlenen Kitap Fuarı'nın açılış kurdelesini Kaymakam Yalçın Sezgin ve katılımcılar kesti. Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin seçkin yayınevlerinin katıldığı, tanınmış ulusal ve yerel yazarlardan oluşan 250 bin kitap 15- 23 Nisan tarihleri arasında okuyucularla buluşacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Halk oyunu gösterileri

- Başkan Emrullah Ünal'ın konuşması

- Kaymakam Yalçın Sezgin'in konuşması

- Plaket töreni

- Kitap Fuarı açılışı Haber-Kamera: Halim AKCA/BUCAK, (DHA) =============================== Marmaris'te bir grup kadından mazbata kutlaması MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, meydanda buluşan CHP üyelerinin de bulunduğu 8 kadın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasını kutladı.