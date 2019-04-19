DHA YURT BÜLTENİ -19

Uludere'de otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü (2)

KAZA ANI MOBESEYE YANSIDI Şırnak'ın Uludere ilçesinde kontrolden çıkıp, uçurumdan dereye yuvarlanan ve sürücü Veysi Gök'ün hayatını kaybettiği kaza anı mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde, virajlı yolda sürücüsünün kontrolden çıkan otomobilin uçurumdan yuvarlanarak dereye düştüğü görülüyor. Görüntü Dökümü:

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- Otomobilin dereye yuvarlanması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: ŞIRNAK,(DHA) ==================== TIR'ın dorsesinin altında kalan bisikletli öldü ANTALYA'da, bisikletiyle ters yönde seyreden Şahali Demir (64), TIR dorsesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Aksu ilçesi D-400 yolundaki Aksu Köprüsü'nde meydana geldi. Antalya'dan Alanya istikametine ters yönden bisikletiyle giden Şahali Demir, iddiaya göre henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR'ın dorsesinin altında kaldı. TIR'ın sürüklediği Demir, olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ise durmayarak kaçtı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinden sonra Demir'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü ve kullandığı aracın plakasını belirleyip yakalamak için kazanın yaşandığı noktadaki ve güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ayna görünce dayanamıyorlar Güneydoğu'da Berat Kandili coşkusu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'Faaliyet Raporu' tartışması

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cesedin olay yerinde görüntüsü

Polislerin görüntüsü

Polis araçlarının görüntüsü

Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

Bisikletin görüntüsü

Cenaze aracının görüntüsü 119 MB-- 01,04 // HD Haber: Semih ERSÖZLER-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ======================== Yangına giden itfaiye aracı otomobile çarptı: 5 yaralı DÜZCE'de, yangına müdahale etmeye giden itfaiye aracının kavşakta önüne çıkan otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, Fevzi Çakmak Mahallesi Fiskomar Kavşağı'nda meydana geldi. Kalıcı Konutlar mevkiindeki yangına müdahale etmek için yola çıkan Zeki Yıldırım idaresindeki 81 AE 522 plakalı itfaiye aracı, kavşakta önüne çıkan Aslan Yavaşçı(30) idaresindeki 16 KP 867 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Aslan Yavaşçı ile araçta bulunan Yiğit Kerim Yavaşçı (8), Serra Yavaşçı (12), Mira Yavaşçı (2) ve Kezban Yavaşçı (84) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntü

Kaza yapan araçların görüntüsü

Ambulans içinde yaralılara müdahale görüntüsü

Polis ekiplerinin görüntüsü ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ============================ Çatak'ta meydana gelen 3 ayrı heyelan yolları kapattı VAN’ın Çatak ilçesinde, 3 ayrı noktaya düşen heyelan nedeniyle 5 köy ve bağlı mezralarının yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Çatak ve çevresinde 3 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, akşam saatlerine doğru şiddetini artırdı. Yağışla birlikte dağlardan kopan kaya ve toprak yığınları ise heyelana neden oldu. İlçeye bağlı Bilgi, Eliaçık, Alacayer, Çılga, Sırmalı mahalleleri ile bunlara bağlı 15 mezraya ulaşım sağlayan yollara heyelan düştü. 3 ayrı noktaya düşen heyelanlar yolları trafiğe kapattı. Yolların trafiğe kapanması üzerine vatandaşlar belediye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Bunun üzerine Çatak ve Van Büyükşehir Belediyesi'nden ekipler, heyelan düşen bölgelere sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu 2 bölgede yol trafiğe açılırken, Çılga Mahallesi yolundaki çalışmalar ise sürüyor.

Bu arada, Sırmalı Mahallesi yolunda heyelanlarla birlikte bir minibüs de taş ve toprak yığınları arasında kaldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Heyelan düşen bölgeler

-Gelen heyelanlar

-Yollardaki vatandaşlar

-Bölgeden detaylar Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA) ======================= Otoyolda 3 TIR çarpıştı, trafik kilitlendi İZMİT'te, TEM Otoyolunda 3 TIR'ın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Ulaşımın tek şeride düşmesi nedeniyle Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyulu Hatipköy mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 K 3834 plakalı TIR, önünde ilerlemekte olan Kadir Biçer idaresindeki 41 B 7215 plakalı TIR'a arkadan. Emrah Maral idaresindeki 06 EY 0064 plakalı TIR da kaza yapan araçlara çarptı. Kazada, 34 K 3834 plakalı TIR'ın sürücüsü hasar gören araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeride düşmesi trafiği aksattı. Yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yoldan görüntüler

Kaza yapan araçlardan görüntü

Drone ile çekilen görüntüler

Ekiplerin çalışmaları HABER: Selda Hatun TAN/KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT, (DHA) ============================= Babasının tabancasıyla kendini başından vuran genç kadın, öldü KIRIKKALE'de, iddiaya göre bir süredir bunalımda olan Hilal Ö. (20), babasının tabancasıyla kendini başından vurarak yaşamına son verdi. Olay, saat 16.00 sıralarında Çalılıöz Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte oturan ve bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen Hilal Ö., ailesinin evde olmadığı sırada babasına ait tabancayla kendini başından vurdu. Hilal Ö.'ye ulaşamayan yakınları, durumdan şüphelenip eve gitti. Zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı çilingir yardımıyla açmalarının ardından Hilal Ö.'yü kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hilal Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Hilal Ö.’nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.