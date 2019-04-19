HABER

DHA YURT BÜLTENİ -19

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 23:12 | Son Güncelleme

Uludere'de otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü (2) KAZA ANI MOBESEYE YANSIDI Şırnak'ın Uludere ilçesinde kontrolden çıkıp, uçurumdan dereye yuvarlanan ve sürücü Veysi Gök'ün hayatını kaybettiği kaza anı mobese kameralarına yansıdı.

Uludere'de otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü (2)
KAZA ANI MOBESEYE YANSIDI

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kontrolden çıkıp, uçurumdan dereye yuvarlanan ve sürücü Veysi Gök'ün hayatını kaybettiği kaza anı mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde, virajlı yolda sürücüsünün kontrolden çıkan otomobilin uçurumdan yuvarlanarak dereye düştüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü:
---------
- Otomobilin dereye yuvarlanması
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞIRNAK,(DHA)

====================

TIR'ın dorsesinin altında kalan bisikletli öldü

ANTALYA'da, bisikletiyle ters yönde seyreden Şahali Demir (64), TIR dorsesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Aksu ilçesi D-400 yolundaki Aksu Köprüsü'nde meydana geldi. Antalya'dan Alanya istikametine ters yönden bisikletiyle giden Şahali Demir, iddiaya göre henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR'ın dorsesinin altında kaldı. TIR'ın sürüklediği Demir, olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ise durmayarak kaçtı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinden sonra Demir'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan sürücüyü ve kullandığı aracın plakasını belirleyip yakalamak için kazanın yaşandığı noktadaki ve güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------
Cesedin olay yerinde görüntüsü
Polislerin görüntüsü
Polis araçlarının görüntüsü
Olay yeri inceleme ekibinin çalışması
Bisikletin görüntüsü
Cenaze aracının görüntüsü

119 MB-- 01,04 // HD

Haber: Semih ERSÖZLER-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

========================

Yangına giden itfaiye aracı otomobile çarptı: 5 yaralı

DÜZCE'de, yangına müdahale etmeye giden itfaiye aracının kavşakta önüne çıkan otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Fevzi Çakmak Mahallesi Fiskomar Kavşağı'nda meydana geldi. Kalıcı Konutlar mevkiindeki yangına müdahale etmek için yola çıkan Zeki Yıldırım idaresindeki 81 AE 522 plakalı itfaiye aracı, kavşakta önüne çıkan Aslan Yavaşçı(30) idaresindeki 16 KP 867 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Aslan Yavaşçı ile araçta bulunan Yiğit Kerim Yavaşçı (8), Serra Yavaşçı (12), Mira Yavaşçı (2) ve Kezban Yavaşçı (84) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Olay yerinden görüntü
Kaza yapan araçların görüntüsü
Ambulans içinde yaralılara müdahale görüntüsü
Polis ekiplerinin görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

============================

Çatak'ta meydana gelen 3 ayrı heyelan yolları kapattı

VAN’ın Çatak ilçesinde, 3 ayrı noktaya düşen heyelan nedeniyle 5 köy ve bağlı mezralarının yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Çatak ve çevresinde 3 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, akşam saatlerine doğru şiddetini artırdı. Yağışla birlikte dağlardan kopan kaya ve toprak yığınları ise heyelana neden oldu. İlçeye bağlı Bilgi, Eliaçık, Alacayer, Çılga, Sırmalı mahalleleri ile bunlara bağlı 15 mezraya ulaşım sağlayan yollara heyelan düştü. 3 ayrı noktaya düşen heyelanlar yolları trafiğe kapattı.

Yolların trafiğe kapanması üzerine vatandaşlar belediye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Bunun üzerine Çatak ve Van Büyükşehir Belediyesi'nden ekipler, heyelan düşen bölgelere sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu 2 bölgede yol trafiğe açılırken, Çılga Mahallesi yolundaki çalışmalar ise sürüyor.

Bu arada, Sırmalı Mahallesi yolunda heyelanlarla birlikte bir minibüs de taş ve toprak yığınları arasında kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Heyelan düşen bölgeler
-Gelen heyelanlar
-Yollardaki vatandaşlar
-Bölgeden detaylar

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)

=======================

Otoyolda 3 TIR çarpıştı, trafik kilitlendi

İZMİT'te, TEM Otoyolunda 3 TIR'ın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Ulaşımın tek şeride düşmesi nedeniyle Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyulu Hatipköy mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 K 3834 plakalı TIR, önünde ilerlemekte olan Kadir Biçer idaresindeki 41 B 7215 plakalı TIR'a arkadan. Emrah Maral idaresindeki 06 EY 0064 plakalı TIR da kaza yapan araçlara çarptı. Kazada, 34 K 3834 plakalı TIR'ın sürücüsü hasar gören araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeride düşmesi trafiği aksattı. Yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yoldan görüntüler
Kaza yapan araçlardan görüntü
Drone ile çekilen görüntüler
Ekiplerin çalışmaları

HABER: Selda Hatun TAN/KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT, (DHA)

=============================

Babasının tabancasıyla kendini başından vuran genç kadın, öldü

KIRIKKALE'de, iddiaya göre bir süredir bunalımda olan Hilal Ö. (20), babasının tabancasıyla kendini başından vurarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çalılıöz Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte oturan ve bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen Hilal Ö., ailesinin evde olmadığı sırada babasına ait tabancayla kendini başından vurdu. Hilal Ö.'ye ulaşamayan yakınları, durumdan şüphelenip eve gitti. Zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı çilingir yardımıyla açmalarının ardından Hilal Ö.'yü kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hilal Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Hilal Ö.’nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla igili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:
- Olay yerinden görüntü
- Polis ekiplerinin çalışması
- Sağlık ekiplerinin çalışması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)

==========================

109 YILDIR CAMİDE KANDİLDE YEMEK İKRAM EDİLİYOR

DÜZCE'de, 109 yıldır her kandilde akşam ezanının okunmasının ardından mahalleli evlerinde hazırladıkları yemekleri Koçyazı Camii'ne getiriyor. Yemekler, akşam namazı sonrasında cemaate ve çocuklara ikram ediliyor.

Düzce Metek Koçyazı Mahallesi'nde 109 yıl önce başlayan gelenekle mahalle halkı evlerinde yaptıkları yemekleri, mahalle camiine getirerek kandil akşamlarında cemaate ikram ediyor. Dededen, toruna devam eden gelenek gereği Berat Kandilinde de akşam namazı sonrası evlerde yapılan yemekler, caminin bahçesinde cemaate ve çocuklara ikram edildi. Caminin bahçesine kurulan masalarda yemekler yenildi.

Gelenek hakkında bilgiler veren Koçyazı Mahalle Muhtarı İsmet Mısır, "109 yıl önce başlayan bu geleneğimiz şu anda devam ediyor. Bunun sevincini yaşıyoruz. Halkımızla beraber olduk, diğer mahallelerden geldiler. Çok güzel bir katılım var. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Açlığın kol gezdiği, fakirliğin fukaralığın çok olduğu zamanlarda durumu iyi olanlar pilav yapıp camilere getiriyorlarmış. Bu gelenek haline geliyor ve devam ediyor. Biz kaşıklarımızı alıp camilere koşardık. Güzel bir etkinlik, inşallah bizim çocuklarımız da bizim yolumuzdan devam ederler." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Pilavların tepsilerle camiye getirilmesi
Pilavların kazanlara dökülerek dağıtılması
Camiden görüntü
Vatandaşların pilav yerken görüntüsü
Mahalle muhtarı ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

PARTNERAyna görünce dayanamıyorlarAyna görünce dayanamıyorlar
Güneydoğu'da Berat Kandili coşkusuGüneydoğu'da Berat Kandili coşkusu
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'Faaliyet Raporu' tartışmasıİzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'Faaliyet Raporu' tartışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Doğal haliyle tanımak imkansız

Doğal haliyle tanımak imkansız

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 TIR birbirine girdi! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kilometrelerce kuyruk! Sonu görünmüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan sert açıklama!

Türkiye'den sert tepki: Kınıyoruz!

İstanbul'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı

BAE casusları hakkında karar verildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.