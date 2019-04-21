DHA YURT BÜLTENİ-19

KIRIKKALE'de, bir AVM'deki yürüyen merdivenin tamiri sırasında, kaynak dumanın havalandırmaya sızmasıyla çağrı merkezinde çalışan 6 kişi zehirlendi. Olay, gece saatlerinde Hüseyin Kahya Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Arızalı yürüyen merdiveninin tamiri için çağrılan kişiler, argon kaynağıyla kesme işlemine başladı. Çalışma sırasında kaynaktan çıkan duman, AVM'nin havalandırmasına sızdı. Binanın çağrı merkezinde çalışan 6 kişi, paydos etmeye hazırlandığı sırada kaynak dumanına maruz kaldı. AVM çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 6 kişiyi Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. Çalışanların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, AVM çalışanlarını tahliye ettikten sonra binanın girişini emniyet şeridiyle kapattı. Bir süre sonra olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerle AVM içerisinde gaz ölçümü yaptı.

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA)

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

SİVAS'ta akşam saatlerinde görülen kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı. Kar yağışı sonrası kent beyaza bürünürken, hava sıcaklığı ise sıfırın altına indi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Sivas'ta, gün boyu devam eden soğuk havanın ardından akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı. Meteoroloji verilerine göre, kentte hava sıcaklığı eksi 4 dereceye düşerken, hissedilen ise eksi 10 derece oldu.

Kar yağışı sonrası tarihi kent meydanında da kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar Nisan ayının son günlerinde yağan karın şaşkınlığını yaşarken, bir taraftan da hatıra fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Kentteki soğuk hava ve kar yağışının sabaha kadar sürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kent merkezinden görüntüler

-Kar yağışı görüntüleri

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA)

'Arşın Mal Alan’ opereti, prömiyerle geldi

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Türk dünyasının önemli bestecilerinden Azeri Üzeyir Hacıbeyov’un Arşın Mal Alan operetini prömiyerle sanatseverlerle buluşturdu.

Uzun süredir provaları sürdüren MDOB sanatçıları, 'Arşın Mal Alan' operetinin prömiyerini gerçekleştirdi. Yüzlerce sanatseverin izlediği eserin orkestra ve koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Melih Öztürk, rejisör yardımcılığını Soner Fahlioğulları ve koreografisini Berna Turhan İleri yaparken, dekor ve kostüm tasarımlarını Alev Tol, ışık tasarımını da Barış Arslan üslendi.

Evlenme çağına gelen hali vakti yerinde olan tüccar Asker'in görücü usulü ile evlenmeye karşı çıkmasını konu alan eserde, başlıca rolleri Ayşegül Devrim Dinçer, Melahat Yavuz, Dağhan Ergün, Baran Taner, K. Erdem Özdemir, Hakan Yıldız, Özlem Zuhal Gürgen, Özlem Pamuk, Korhan Dinçer, Mehmet Erkoç, Ayşin Alev Lal, Başak Yıldıza, Orhan Güllüler, Erhan Kaya, Beste Berk Topal ve Zeynep Özgür Yılmaz paylaştı.

Eser, 25 Şubat Çarşamba günü de, 3'üncü Trabzon Opera ve Bale Günleri kapsamında Trabzonlu sanatsever için sahnelenecek