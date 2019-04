DHA YURT BÜLTENİ-19

Akşam saatlerinde Suriye'nin Halep kentine bağlı, Azez ilçesinde polis merkezi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, emniyet müdürlüğünde geçici görevde bulunan 3 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedaviye alındı. Patlama sonrasında ilçe merkezinde ve sınır hattının her iki tarafında güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılarak patlamanın sebebin bulunması için çalışma başlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ula ilçesinin Turgut Mahallesi olarak belirlediği deprem, saat 22.36’da meydana geldi. Yerin 6.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ula’nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

TÜRK MİLLETİ SOYKIRIM YAPMADI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutlayan Destici, 24 Nisan sözde soykırım iddialarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu. Destici, konuşmasında şunları söyledi:

“24 Nisan sözde Ermeni soykırımı iddialarının her yıl olduğu gibi dillendirileceği bir gün. ABD’den başlayalım, Avrupa’nın çeşitli senatolarında meclislerinde yine Türkiye’yi karalama kampanyaları.. Bu aziz, kahraman, merhametli her dinden her kökenden insana hoş görülü olmuş, yüz yıllarca kendi topraklarında komşu olarak görmüş yaşamış Türk Milletine karşı yine karalama kampanyası başlatacaklar. Hem de kendi tarihlerindeki katliamlara, soykırımlara bakmadan, onları unutturarak yapmaya çalışacaklar. Lakin biz dün olduğu gibi bugünde millet olarak bunlara pabuç bırakmayacağız. Bizim ecdadımız, biz Müslüman Türk Milleti tarihin hiçbir döneminde, hangi kökene ve dini inancı ne olursa olsun hiçbir millet ya da topluluğa karşı soykırım yapmadı, yapmayız. Biz en güçlü olduğumuz dönemlerde yapmadık. Şayet biz bunları yapmış olsaydık bugün Balkanlarda Türk kimliğinden yada Müslüman kimliğinden başka kimse olmazdı. Ya da Anadolu topraklarında. Onun için biz bunları biliyoruz. Bunlarla da mücadele edeceğiz. Erzurum bu anlamda mücadeleyi vermiş bir şehrimiz. Bu şehirde o dönemlerde yaşayan insanlar büyük acılar yaşamışlar, vatanlarını evlerini barklarını yurtlarını korumuşlar. Bundan sonra aynı inançla, aynı azimle inşallah hep birlikte ülkemizin bütünlüğü Milletimizin İstikbali için çalışacağız.ö