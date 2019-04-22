DHA YURT BÜLTENİ-19

Suriye'de patlama: 3 polis yaralı KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı, Azez ilçesinde emniyet müdürlüğü yakınlarında patlama meydana geldi. İlk belirlemerele göre burada görevli 3 özel harekat polisi yaralandı. Akşam saatlerinde Suriye'nin Halep kentine bağlı, Azez ilçesinde polis merkezi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, emniyet müdürlüğünde geçici görevde bulunan 3 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedaviye alındı. Patlama sonrasında ilçe merkezinde ve sınır hattının her iki tarafında güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılarak patlamanın sebebin bulunması için çalışma başlatıldı. Kilis Valisi Recep Sotürk ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses hastaneye gelerek yaralı polislerin durumu hakkında bilgi aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ambulansların hastaneye gelişi

- Acil servis önündeki güvenlik önlemleri

- Detaylar Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA) ============== Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Eski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydı TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Turizm Antalya’dan İzmir’den çok Diyarbakır’a lazım Çaycuma’nın ilk çocuk belediye başkanı mazbatasını aldı

Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem MUĞLA'nın Ula ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ula ilçesinin Turgut Mahallesi olarak belirlediği deprem, saat 22.36’da meydana geldi. Yerin 6.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ula’nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak tespit etti. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)- ========================== Define avcıları suç üstü yakalandı KAYSERİ'de, polis ekipleri define arandığını belirlediği müstakil bir eve düzenlediği operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri saat 18.00 sularında Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Ak Sokak'ta 2 aydır takip ettikleri müstakil bir eve baskın düzenledi. Döşeme imalathanesi görüntüsü verilen eve yapılan baskında yatak odası içine 15 metre derinlikte, 2 metre de genişlikte kuyu açan defineciler polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak, gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan definecilerden T.A (35) ve suç ortağı E.Y. (39) ilk ifadelerinde, müstakil evin yanında bulunan Eratna Devleti kurucusu Alaaddin Eretna tarafından 1339 yılında yaptırılan ve içinde Eratna sultanları Mehmet, Alaaddin Ali ve Alaaddin Eratna'nın eşi Doğa Hatun'un mezarlarının bulunduğu Köşk Medresesi altına ulaşarak içinde bulunan mezarları açmaya çalışacaklarını ve burada define arayacaklarını söyledikleri öğrenildi. Define avcılarının 2 yıl önce müstakil evi kiraladıkları ve çevrede dikkat çekmemek için evi döşeme imalathanesi görüntüsü vererek dikkat çekmemeye çalıştıkları belirtilirken, gözaltına alınan T.A ve E.Y. sorguları yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan yarın, Müzeler Müdürlüğü’nden gelecek yetkililerin ev ve medrese içinde inceleme yapacakları öğrenildi. Geçen yıl 10 Mart'ta da 3 defineci olayın yaşandığı eve yakın bir müstakil evde define aramış ve lahit mezar bulmuştu. Mezar içerisinden ise gözyaşı şişesi ve bilezik çıkmıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polisin eve baskın görüntüsü (polis kamerası)

- Şüphelilerin yere yatırılması (polis kamerası)

- Definecilerin kazdığı 15 metre derinliğindeki çukur

- Döşeme atölyesi görüntüsü verilen odalardan görüntü

- Müstakil evin yanındaki tarihi kübbetten görüntü

- Muhabir Yasin Dalkılıç'ın evden ve odalardan sunuşu

- Define arayan 2 kişinin evden çıkarılışı

- Diğer görüntüler Haber: Yasin DALKILIÇ - Kamera: İsmet KÖZELO / KAYSERİ, DHA) ============================ BBP Genel Başkanı Destici: Saldırıyı kabul etmiyor, reddediyoruz BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınadığını söyledi. Saldırıyı kabul etmediklerini belirten Destici, “Türk’ün, Müslüman’ın, Anadolu insanının töresinde cenazeye gelen birisine saldırı yoktur. Hele bu şehit cenazesi ise hiç yoktur. Şehit hepimizin şehididirö dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Erzurum’un Oltu İlçe Belediyesi’ni yüzde 55,73’lük oy oranıyla kazanan Necmettin Taşçı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ağrı’dan karayoluyla Oltu’ya gelen Destici’yi ilçe girişinde yüzlerce vatandaş karşıladı. Konvoyunu durdurarak kendisini karşılayan vatandaşlarla tek tek tokalaşan Destici, daha sonra ilçe Kaymakamlığına geçti. İlk ziyaretini Oltu Kaymakamı Şenol Turan’a yapan BBP Genel Başkanı Destici, Kaymakam Turan’dan ilçe hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Turan, ziyaret anısına Destici’ye Oltu Taşı tespih hediye ederken Genel Başkan Destici’de Kaymakamlık Şeref Defteri’ni imzaladı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından yaya olarak Oltu Belediyesine geçen Destici, yol boyunca Oltulu vatandaşları selamladı. Belediye girişinde yüzlerce kişi tarafından çiçeklerle karşılanan Destici, yaptığı açıklamada Oltu’da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Tarihi, kültürel mirası, insanının yapısı, Dadaşların mertliği yiğitliği takdire şayandır. Tabi Oltu da Erzurum’umuzun adeta yıldızı. Dolayısıyla Oltu Belediyesi’nin, Oltulu kardeşlerimiz tarafından Necmettin Taşçı başkanımızın şahsında bize tevdii edilmiş olmasından büyük bir memnuniyet duydum. Onun için bütün Oltulu kardeşlerimize teşekkür ederimö dedi. İNŞALLAH BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMAZ Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili değerlendirmede bulunan Destici, “Öncelikle bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şiddet kime yapılırsa yapılsın, kimden gelirse gelsin bunun karşısındayız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyorum, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına geçmiş olsun diyorum Türk’ün, Müslüman’ın, Anadolu insanının töresinde cenazeye gelen birisine saldırı yoktur, hele bu şehit cenazesi ise hiç yoktur. Şehit hepimizin şehididir, söylemlerini beğenmeyebilirsiniz, eylemlerini beğenmeyebilirsiniz bunlar başka bir şeydir. Hiçbir mazeret veya hiçbir gerekçe bu saldırıyı meşrulaştıramaz. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. İnşallah bir daha buna benzer ülkemizde bir şey yaşanmaz. Ülkemiz adına iyi olmuyor, demokrasi adına iyi olmuyor, toplumumuz adına iyi olmuyorö diye konuştu.

TÜRK MİLLETİ SOYKIRIM YAPMADI 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutlayan Destici, 24 Nisan sözde soykırım iddialarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu. Destici, konuşmasında şunları söyledi: “24 Nisan sözde Ermeni soykırımı iddialarının her yıl olduğu gibi dillendirileceği bir gün. ABD’den başlayalım, Avrupa’nın çeşitli senatolarında meclislerinde yine Türkiye’yi karalama kampanyaları.. Bu aziz, kahraman, merhametli her dinden her kökenden insana hoş görülü olmuş, yüz yıllarca kendi topraklarında komşu olarak görmüş yaşamış Türk Milletine karşı yine karalama kampanyası başlatacaklar. Hem de kendi tarihlerindeki katliamlara, soykırımlara bakmadan, onları unutturarak yapmaya çalışacaklar. Lakin biz dün olduğu gibi bugünde millet olarak bunlara pabuç bırakmayacağız. Bizim ecdadımız, biz Müslüman Türk Milleti tarihin hiçbir döneminde, hangi kökene ve dini inancı ne olursa olsun hiçbir millet ya da topluluğa karşı soykırım yapmadı, yapmayız. Biz en güçlü olduğumuz dönemlerde yapmadık. Şayet biz bunları yapmış olsaydık bugün Balkanlarda Türk kimliğinden yada Müslüman kimliğinden başka kimse olmazdı. Ya da Anadolu topraklarında. Onun için biz bunları biliyoruz. Bunlarla da mücadele edeceğiz. Erzurum bu anlamda mücadeleyi vermiş bir şehrimiz. Bu şehirde o dönemlerde yaşayan insanlar büyük acılar yaşamışlar, vatanlarını evlerini barklarını yurtlarını korumuşlar. Bundan sonra aynı inançla, aynı azimle inşallah hep birlikte ülkemizin bütünlüğü Milletimizin İstikbali için çalışacağız.ö

BBP Lideri Destici, belediye ziyareti sonrası Tortum ilçesine gitti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-BBP Genel Başkanı Destici’nin Oltu’ya gelmesi

-Destici’nin karşılanması

-Kaymakamlığı ziyareti

-Kaymakam’ın tespih hediye etmesi

-Destici Oltu merkezini gezerken

-Belediye ziyareti

-Destici’nin açıklamaları Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA) =============== İYİ Partili Çıray'dan, Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Ankara'da şehit cenazesinde yapılan saldırıyı utanç verici olarak niteleyip, kınadı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, 31 Mart'taki yerel seçimlere Millet İttifakı'ndan girip Ödemiş Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mehmet Eriş'i makamında ziyaret etti. Ziyarete Ödemiş'teki çeşitli odaların başkanları da katıldı. Ziyarette Çıray, Belediye Başkanı Eriş ile ülke ekonomisi hakkında bir süre sohbet etti. Çıray ve Eriş, görüşmeleri sırasında Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı hakkında da konuştu.