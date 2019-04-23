DHA YURT BÜLTENİ -19

Balkon düşüp ölen minik Ramazan Ege, son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, beşinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 15 aylık bebek Ramazan Ege Kıranmezar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Fatma Kıranmezar oğlunun battaniye ve emziğini elinden bırakmazken, 6 yaşındaki diğer oğlu Mustafa Kıranmezar ise kardeşinin cenazesinde ön safta yer tuttu. Küçük Mustafa, ağabeyinin çerçeveli fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı.

Dün (Pazartesi) saat 15.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Büyük Selçuklular Caddesi'ndeki bir apartmanın beşinci katında oturan Fatma Kıranmezar'ın 15 aylık bebeği Ramazan Ege Kıranmezar, annesinin dalgın olduğu sırada balkona çıktı. Minik Ramazan Ege, balkon korkuluğundaki, yaklaşık 30 santimetrelik boşluktan aşağıya bakmak isterken düştü. Yaklaşık 12 metre yükseklikten düşen Ramazan Ege, ağır yaralandı. Komşularının durumu bildirmesi üzerine olayı fark eden annesi Fatma Kıranmezar tarafından, yoldan geçen bir otomobile bindirilerek Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Ramazan Ege, doktorların müdahalesine rağmen beyin kanamasından yaşamını yitirdi.

Minik Ramazan Ege'nin bugün yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi, son kez acı olayın yaşandığı evlerinin önüne getirilip, hellalik alındı. Ardından cenaze ikindide Pazar Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine minik Ramazan Ege Kıranmezar'ın gözü yaşlı babası

Melih Kıranmezar, annesi Fatma Kıranmezar, 6 yaşındaki ağabeyi Mustafa Kıranmezar, babaannesi Elif Kıranmezar, dedesi Mustafa Kıranmezar, anneannesi Gülseren Yeşil ve diğer dedesi Ramazan Yeşil ile diğer yakınları ve komşuları katıldı. Cenazede anne Fatma Kıranmezar, oğlunun battaniyesi ve emziğini elinden bırakmadı. Babaannesi Elif Kıranmezar ve dedesi Mustafa Kıranmezar, güçlükle ayakta durabildi.

Kardeşinin cenazesinde küçük Mustafa Kıranmezar da ön safta yer aldı. Kılınan namazın ardından bebeğin Alaşehir Yeni Mezarlığa götürüen cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeden sonra Mustafa Kıranmezar, kardeşinin tabutu başındaki çerçeveli fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı.