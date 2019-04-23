HABER

DHA YURT BÜLTENİ -19

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 19:56 | Son Güncelleme

  Balkon düşüp ölen minik Ramazan Ege, son yolculuğuna uğurlandı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, beşinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 15 aylık bebek Ramazan Ege Kıranmezar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Balkon düşüp ölen minik Ramazan Ege, son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, beşinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 15 aylık bebek Ramazan Ege Kıranmezar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Fatma Kıranmezar oğlunun battaniye ve emziğini elinden bırakmazken, 6 yaşındaki diğer oğlu Mustafa Kıranmezar ise kardeşinin cenazesinde ön safta yer tuttu. Küçük Mustafa, ağabeyinin çerçeveli fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı.
Dün (Pazartesi) saat 15.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Büyük Selçuklular Caddesi'ndeki bir apartmanın beşinci katında oturan Fatma Kıranmezar'ın 15 aylık bebeği Ramazan Ege Kıranmezar, annesinin dalgın olduğu sırada balkona çıktı. Minik Ramazan Ege, balkon korkuluğundaki, yaklaşık 30 santimetrelik boşluktan aşağıya bakmak isterken düştü. Yaklaşık 12 metre yükseklikten düşen Ramazan Ege, ağır yaralandı. Komşularının durumu bildirmesi üzerine olayı fark eden annesi Fatma Kıranmezar tarafından, yoldan geçen bir otomobile bindirilerek Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Ramazan Ege, doktorların müdahalesine rağmen beyin kanamasından yaşamını yitirdi.
Minik Ramazan Ege'nin bugün yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi, son kez acı olayın yaşandığı evlerinin önüne getirilip, hellalik alındı. Ardından cenaze ikindide Pazar Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine minik Ramazan Ege Kıranmezar'ın gözü yaşlı babası
Melih Kıranmezar, annesi Fatma Kıranmezar, 6 yaşındaki ağabeyi Mustafa Kıranmezar, babaannesi Elif Kıranmezar, dedesi Mustafa Kıranmezar, anneannesi Gülseren Yeşil ve diğer dedesi Ramazan Yeşil ile diğer yakınları ve komşuları katıldı. Cenazede anne Fatma Kıranmezar, oğlunun battaniyesi ve emziğini elinden bırakmadı. Babaannesi Elif Kıranmezar ve dedesi Mustafa Kıranmezar, güçlükle ayakta durabildi.
Kardeşinin cenazesinde küçük Mustafa Kıranmezar da ön safta yer aldı. Kılınan namazın ardından bebeğin Alaşehir Yeni Mezarlığa götürüen cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeden sonra Mustafa Kıranmezar, kardeşinin tabutu başındaki çerçeveli fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı.

Görüntü Dökümü
-----------
-Yaşamını yitiren Ramazan Ege Kıranmezar'ın fotoğrafı
-Fatma Kıranmezar'ın oğlunun battaniyesi ve emziğini elinden bırakmamasından görüntü
-6 yaşındaki Mustafa Kıranmezar'den görüntü
-Cenaze namazının kılınmasından görüntü
-Cenazeye katılanlardan görüntü
-Olayın meydana geldiği evden görüntü
-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

================

Hollanda savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Hollanda Donanması’na ait F805 borda numaralı ‘HNLMS Evertsen’ adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden bugün saat 17.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Hollanda Donanması’na ait F805 borda numaralı ‘HNLMS Evertsen’ adlı savaş gemisi, manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 18.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Kilitbahir Köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Hollanda savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisin boğaz geçişine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

Görüntü Dökümü
-----------
-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Hollanda Savaş gemisinden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

===================

Zihinsel engelli gence, asker gecesi düzenlendi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde zihinsel engelli Hamza Keser'e (20), temsili olarak yapacağı 1 günlük askerlik için kına gecesi düzenlendi.
Hacılar Belediyesi düğün salonunda düzenlenen kına gecesine, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman, Hamza Keser’in ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. Zihinsel engelli Hamza Keser'in asker kınasını yakan Başkan Bilal Özdoğan, Keser’in yakın bir zamanda 1 günlük temsili askerlikte yapacağını, kendilerinin de bu törene katılacağını söyledi.
Oğulları için düzenlenen etkinlik nedeniyle mutlu olduklarını belirten anne Akgül ve baba Osman Keser ise, çok güzel duygular yaşadıklarını ifade etti. Hamza Keser ve yakınları, düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi.

Görüntü Dökümü
-----------
-Asker gecesinden görüntü

-Genel görüntü

Süre:4.30-473 MB

Haber-Kamera: KAYSERİ,DHA

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...
Kartal'da iş makinesi taşıyan TIR köprü altında sıkıştıKartal'da iş makinesi taşıyan TIR köprü altında sıkıştı
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklamaSoylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu: Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız, adli soruşturma devam ediyor

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu açıklaması!

Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.