DHA YURT BÜLTENİ - 19

Kırıkkale'de fünye ile patlatılan valizden bebek bezi ile klozet kapağı

KIRIKKALE'de, Atatürk Parkı duvarının dibine bırakılan sahipsiz valiz paniğe neden oldu. Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının fünye ile patlattığı valizden bebek bezi ve klozet kapağı çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı'ndaki duvarın dibindeki sahipsiz valizi görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliği alarak, caddeyi araç trafiğine kapattı. Ardından gelen bomba imha uzmanları, valizde inceleme yaptı. Daha sonra valize fünye yerleştiren uzman ekip, valizi kontrollü şekilde patlattı. Valizden bebek bezi ve klozet kapağı çıktı. Yapılan çalışmanın ardından cadde trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polislerden görüntü

- Olay yeri incelemenin gelmesi

- Bomba imha ekibinin gelmesi

- Şüpheli valize fünye bağlanılarak patlatılması

- Çantanın içerisinden bebek bezi çıktı

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA)

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