DHA YURT BÜLTENİ - 19

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki otoparktan çıkan cipe çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Otomobilin, cipe çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza gece saatlerinde, D-130 Karayolu Gölcük Halıdere Yeni Mahalle mevkiindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Karamürsel istikametine giden Eşref Demir (41) idaresindeki 06 LYE 20 plakalı otomobil, yol kenarındaki otoparktan çıkan Zeynep Özçelik (45) idaresindeki 41 H 0533 plakalı cipe çarptı. Kazada otomobil parçalanırken, cip ise takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi otomobil sürücüsü Eşref Demir (41) ile aynı araçta bulunan Mehmet Aykan'ın (54) hayatlarını kaybettiklerini belirledi. İtfaiye ekipleri ise cipin içerisinde sıkışan Zeynep Özçelik ile kızları Ayşe Nur (24) ve Ecrin Sena Özçelik'i (10) araçtan çıkardı. Yaralanan anne ve kızları ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaptı. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından hayatlarını kaybeden Eşref Demir ve Mehmet Aykan'ın cenazeleri Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, restoranın otoparkından çıkan cipe, hızla gelen otomobilin çarpması, cipin takla atarak karşı şeride savrulması, otomobilin de takla attığı görüldü. Kazada hayatını kaybeden Eşref Demir'in geçmiş tarihlerde sosyal medya hesabında kaza yaptığı otomobili ile çekmiş olduğu videoları paylaştığı görüldü. Demir'in paylaştığı videolardan birinde, yeri belirlenemeyen bir yolda otomobili ile saatte 200 kilometrenin üzerinde bir hızla seyrettiği görülürken, başka videolarda ise aracıyla patinaj ve drift yaptığı görüldü.

ANKARA’da uyuşturucu madde satın almak için hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi,çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya’da 20 Nisan’da bir iş yeri ve 2 eve girerek hırsızlık yapan E.E., M.Ç. ve M.C.K.’yı güvenlik kameralarından tespit etti. Polis, çaldıkları değerli eşyaları satarak uyuşturucu madde temin ettikleri belirlenen 3 şüpheliyi 6 sgün sonra yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti (3)

YARDIMLAŞMA PLATFORMUNUN BÖLGE SORUMLULUĞUNU YAPIYORDU

Dilber Ay’ın, bir süredir 'Dünyayı İyilik Kurtaracak' isimli platformun Yenidoğan sorumluluğunu yaptığı öğrenildi. Platformun gönüllülerinden polis memuru Mustafa Şahin’in, Dilber Ay’ın vefatından bir gün önce yaptığı ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaştı. ortaya çıktı.

Bu arada Dilber Ay’ın, diz kapaklarındaki rahatsızlıktan dolayı bir süredir özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

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Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

Nusaybin’de ambulans ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İpekyolu'nun Midyat kavşağında meydana geldi. Kızıltepe yönüne ilerleyen sürücülerinin ismi öğrenilemeyen hasta taşıyan ambulans ile minibüs çarpıştı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların durumu iyi olduğu belirtildi.

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Haber: Ahmet AKKUŞ / NUSAYBİN(Mardin),(DHA)

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