DHA YURT BÜLTENİ -19

Halep kentine bağlı Azez ilçesi Melkiye kırsalında PKK/YPG'li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Yüzbaşı Özdemir'in Konya'nın Meram ilçesi İhsaniye Mahallesi Şinasi Sokak'ta annesinin yaşadığı eve acı haber ulaştı. Askeri yetkililer, anne Kezban Özdemir'e oğlunun şehadet haberini verdi. Şehit Özdemir'in evli ve bir kızı olduğu belirtildi.

Öğleden sonra PKK/PYD'li teröristler ile girilen çatışmalarda yaralanarak Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilen Binbaşı Sıtkı Doğuer ve Tel Rıfat Bölgesi’nde yapılan saldırılarda yaralanan 2 askeri ziyaret eden Korgeneral Sinan Yayla ile Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde görev yapan komutanlar ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Komutanlar doktorlardan yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

İKİNCİ Ordu Komutan Vekili ve 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile beraberindeki komutanlar Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’li teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Binbaşı Sıtkı Doğruer ile Tel Rıfat Bölgesi’nde yaralanan askerleri tedavi gördüğü Kilis Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.

Kaza, akşam saatlerinde Elmatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan Şenol Özdemir’in içinde bulunduğu 16 JK 777 plakalı otomobile, Mehmet Cengiz’in idaresindeki 34 TH 2141 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Şenol Özdemir ile aynı araçta bulunan Alev Özmen ve Ömür Ecem Yavuz ile diğer aracın sürücüsü Mehmet Cengiz, eşi Aysel Cengiz yaralandı. Araçta sıkışan Şenol Özdemir, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak ambulansa alındı. Ereğli Devlet Hastanesi’nde kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otobüs hareket etmeden önce Gebzesporlu bir görevliye 'futbolcuları almadan mı gidiyorsunuz' diye soran Erbaa İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan'a görevli, 'Buraya bıraktık müdürüm, ne yaparsanız yapın' diye cevap verdi. Daha sonra otobüs futbolcuları almadan ilçeden ayrıldı. Futbolcular, otobüsün ayrılmasının ardından yaklaşık 3 saat stadyumdaki soyunma odasında bekledi. Daha sonra polisin ve kulüp yöneticilerinin devreye girmesiyle futbolcular ayarlanan midibüse bindi. Ancak midibüs sürücüsü yolda olası bir saldırı gerçekleşebileceği gerekçesiyle futbolcuları almadı. Daha sonra 17 futbolcu ayarlanan 20 kişilik bir minibüse binip Erbaa'dan ayrıldı.

Atıf Yılmaz'ın, Türk Sineması'nın en genç yönetmenlerinden biri olduğunu dile getiren Deniz Türkali, "79 yaşında aramızdan ayrıldı, yarın tam 13 yıl olacak. Çok genç bir sinemacı olarak aramızdan ayrıldı. Şimdi genç sinemacılara onun adına ödül verilmesi harika birşey" dedi.

'O SAHNE İLE BÜYÜK ÖDÜLLER ALDIM'

Atıf Yılmaz ile bir anısını anlatan Kadir İnanır ise "Bir gün sete geç gittim, bana 'Senin yatağın çok mu sıcak?' dedi setin ortasında ki hiç öyle bir adam değildi Atıf Abi. O büyük usta karşısında sertleniyor olmanın, heyecanla mesleğe yeni başlamış birisinin yenilgisinin psikolojisi ile rolüme tam adapte olmuşum meğerse, yıkılmışım. Çektik sahneyi ve ben o sahne ile büyük ödüller aldım" diye konuştu.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da festivale katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Kendi kültürümüzü kendimiz anlatabilecek şekilde 'Ne yapabiliriz?' düşüncesi ile bu festivale çok önem verdik. Bir takım engeller olacak ama elimizden geldiğinde, gücümüz yettiğince bundan sonraki yıllarda da genişleterek, daha fazla katkı sunarak bunu yürütmeye çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından kurmaca kategorisinde 'Kuyruk' isimli eseri ile Yiğit Hepsev, belgesel kategorisinde 'Kurbağa Avcıları' filmi ile Batuhan Kurt, animasyonda ise 'Bi İlaç' isimli çalışması ile birinci seçilen Furkan Han Mert ödüllerini aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Protokolün görüntüleri

- Alanın genel görüntüsü

- Ödül alan filmlerden görüntü

- Kadir İnanır'ın filmlerinden bir kesit

- Deniz Türkali'nin konuşması

- İnanır'ın konuşması

- MEÜ Rektörü'nün konuşması

- Ödüllerin verilmesi

SÜRE: 02'53" BOYUT: 311 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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