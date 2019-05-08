DHA YURT BÜLTENİ - 19

İSTANBUL Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve 2,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Muammer Ateş'in (31) cenazesi, Trabzon Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verileceği Bayburt'a uğurlandı. Beşiktaş'ta Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş -Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve yaklaşık 2,5 yıldır tedavi gördüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden polis memuru Muammer Ateş'in cenazesi İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 22.00 sıralarında Trabzon Havalimanı’na getirildi. Şehidin cenazesini, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Bayburt Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile şehidin yakınları ve çok sayıda asker ve polis karşıladı. Karşılamada gözyaşlarına boğulan şehidin babası Orhan ile annesi Leyla Ateş ve yakınları, sağlık ekiplerince teskin edilmeye çalışıldı. Tören mangası tarafından uçaktan indirilip cenaze aracına konulan şehit polis memuru Muammer Ateş'in naşı, toprağa verileceği memleketi Bayburt'ta uğurlandı. Bekar olan şehit polis Ateş, Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

KARABÜK’te, cinsel taciz davasında tanık olan Ayşe K., iddiaya göre duruşmanın ardından akrabası Aysun K.’nın saldırısına uğradı. Kadınların birbirine girdiği kavgayı polis ayırırken, o anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinsel taciz davasında tanık olan Ayşe K., iddiaya göre adliye çıkışında akrabası olan ve aynı zamanda sanık yakını Aysun K.’nın saldırısına uğradı. Adliyede görevli polisler araya girerken, olay yerine takviye ekipler de sevk edildi. Polis, birbirine giren kadınların kavgasını ayırmaya çalışırken, yakınlarını da bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Müdahale sonrası kavga sonlanırken, polis memurlarından biri bacağından hafif yaralandı. Hafif yaralanan polis memuru ayakta tedavi edildi. Taraflar adliye çevresinden uzaklaştırılırken Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek darp raporu alan Ayşe K., akrabası Aysun K.’dan şikayetçi oldu. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

MANİSA'da, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzeri Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye önünde meydana geldi. Manisa'dan İzmir istikametine giden Ali Çınar (38) yönetimindeki 45 S 1881 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde aynı yönde seyreden Tolga Saydam (29) yönetimindeki 45 M 5499 plakalı minibüsü arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil kaldırıma çıkarken, minibüs ise savrularak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Çınar yara almazken, minibüs sürücüsü Tolga Saydam ile araçta bulunan kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ile minibüsün çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA'da cami cemaati namazdayken şadırvandaki muslukları sökerek çalan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana geldi. İddiaya göre cemaatin ikindi namazı için camiye girmesini fırsat bilen şüpheli, muslukları teker teker söktü. Şüpheli muslukları söküp, montunun içerisine koyduktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Şüphelinin bu anları ise güvenlik kamera görüntüleri tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin muslukları sökmesi daha sonra muslukları montuna sarıp kaçması görülüyor. Namazdan çıkan cemaatin durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

Andırın'da ekmeğe yüzde 50 zam yapıldı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde yüzde 50 zam yapılan ekmek fiyatları 1 liradan 1.5 liraya yükseldi. Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Andırın Esnaf Odası Başkanı Mustafa Rüzgar ekmeğin Çarşamba gününden itibaren 1.25'den satılacağını söyledi.

Ekmeğe zam, Ramazan Ayı'nın ilk günü yapıldı. Zammın hem Ramazan'da hem de yüzde 50 oranında yapılması vatandaşların büyük tepkisini çekti. Zamla ilgili Andırın Kaymakamı Emre Dündar da bir açıklama yaptı.

DÜNDAR: ZAMMIN MAKUL BİR SEVİYEYE Çekileceği TARAFIMA İLETİLDİ

Zammı doğru bulmadığını belirten Kaymakam Dündar, "Ekmek fiyatlarının 1 liradan 1.5 liraya yükselmesi konusunda alınan kararı doğru bulmayarak gerekli arkadaşları uyardım ve yapılan zammın makul seviyeye çekilmesi konusunda görüş bildirdim. Savunma olarak daha önce 1.25 olarak zam yapıldığı ve uygulanmadığı söylendi ancak karar yerinde kalmış olması nedeniyle yapılan zammın yüzde elli olmadığı tarafıma iletildi. Uygulanmayan kararı iptal edilmesi gerekirdi. Bu durum vatandaşlarımızı mağdur edeceği için zammın makul bir seviyeye çekileceği tarafıma iletildi" diye konuştu.