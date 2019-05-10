DHA YURT BÜLTENİ-19

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, konakladığı otelde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve 10 gündür yoğun bakımda tutulan İngiliz turist Kelly Barbara Devlin'in (40) beyin ölümü gerçekleşti. Eşinin onayı ile İngiliz kadının karaciğer ve böbrekleri bağışlandı. Eşi ve iki kız çocuğuyla tatil yapmak için Marmaris'e gelen İngiliz kadın turist Kelly Barbara Devlin, 10 gün önce, konakladığı otelde kalp krizi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan ve duran kalbi hastanede çalıştırılan kadın, yoğun bakıma alındı. Talihsiz kadının, bugün (Perşembe) akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Devlin'in doktorlarla görüşen eşi, böbreklerin ve karaciğerin bağışlanması kararını bildirdi. Hastane yetkililerinin, Sağlık Bakanlığı görevlileri ile görüşmesinin ardından, İzmir'den organ bağışı ekipleri karayoluyla yola çıktı. Saat 01.00 sıralarında Marmaris'e varması beklenen ekibin, hastadan alınacak karaciğeri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne ve 2 böbreği ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götüreceği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kardiyoloji Uzman Doktoru Turgay Burucu, "Kadın hastamız, 10 gün önce otelde kalp krizi geçiriyor. Yapılan müdahale sonucu kalp çalıştırılıyor ve hastanemize getirildi. Yoğun bakım ünitesinde yapılan tedavi sırasında beyinde hasar oluştuğu tespit edildi. Hastanın, akşam itibariyle beyin ölümü gerçekleşti. Eşiyle görüştük ve ondan alınan onayla organ bağışı yapıldı. Böbrekler ve karaciğer için uygun hastalar bulundu" dedi.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde iki gündür aranan Nebi Korap (82), ormanlık alanda ölü bulundu. Kaynak Mahallesi'nde, çocuklarının yanında yaşayan alzheimer hastası Nebi Korap, geçen salı günü akşam saatlerinde çıktığı evine geri dönmeyince yakınları karakola gidip, durumu bildirdi. Korap için başlatılan arama çalışmaları sürerken, bugün saat 20.00 sıralarında, Spil Dağı'nın eteklerinde arıcılıkla uğraşan bir kişi, ormanlık alanda yaşlı bir erkeğe ait ceset olduğu ihbarında bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, cesedin Nebi Korap'a ait olduğunu tespit etti. Yaşlı adamın cesedinde herhangi kesici, delici alet izine rastlanmadı. Cenaze, savcının incelemelerinin ardından, AFAD ekiplerince taşınarak, otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Polis ekiplerinden görüntü

- AFAD ekiplerinin çalışmasından görüntü

- Cesedin taşınmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

Uyuşturucu kullanan oğlunu ihbar etti

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, baba H.K. (52), iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan oğlu A.K.'yı (24) jandarmaya ihbar etti.

Narlı Bahçelievler Mahallesi'nde oturan H.K., iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olan oğlu A.K.'yı kurtarmak için her yolu denedi ancak başarılı olamadı. Oğlunu uyuşturucudan kurtarmak isteyen baba, son çare olarak jandarmadan yardım istedi. 156'yı arayan H.K., "Oğlum A.K. uyuşturucu kullanıyor" diye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri narkotik köpekle eve giderek arama yaptı. Yapılan aramada 1 gram metamfetamin ele geçirildi. A.K. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma aracı

- A.K. askerler arasında

- Hastaneye götürülmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Diyarbakır'da 11 muhtar görevinden alındı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde aralarında terör örgütü üyesi olmak ve uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 11 muhtar görevinden alındı. Yerlerine vekaleten görevlendirmeler yapılan muhtarlar hakkında soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Lice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada 11 muhtarın görevden alınarak, haklarında terör örgütüne üye olmak ve uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kaymakamlık açıklamasında bazı basın yayın organlarında '11 muhtarın hukuksuz bir şekilde görevlerinden uzaklaştırıldığı' yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"Lice’de 11 mahalle muhtarı (1 muhtar tutuklu bulunmaktadır) haklarında yürütülen ve derdest olan soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle idari tedbir olarak ilgili mevzuatlar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

Muhtarların; silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, örgütün veya amacının propagandasını yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, 2313 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet etmek suçlarından haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar bulunmaktadır.

Muhtarlar yukarıda bahsedilen kovuşturma ve soruşturmalar tamamlanıncaya kadar görevlerinden uzaklaştırılmış olup, yerlerine vekaleten görevlendirmeler yapılmıştır."

DİYARBAKIR, (DHA)

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