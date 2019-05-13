DHA YURT BÜLTENİ - 19

Traktörle gölete giren 3 çocuk boğuldu (2)- YENİDEN KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, Adatepe Baraj Göletine giren Ceylin Bolat (7), ağabeyi Vahap Bolat (13) ile Alperen Özden (8) boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Gücüksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Bolat, kuzeni Adnan Bolat ve arkadaşı Şamil Özden ile birlikte yeni aldığı tekneyi denemek için traktörün arkasına yaptırdıkları aparatla baraj göletine gitti. Ceylin Bolat, ağabeyi Vahap Bolat ve Alperen Özden de babalarıyla birlikte gölete gitti.

Tekneyi suya indiren Ahmet ve kuzeni Adnan Bolat ile Şamil Özden, birlikte göle açıldı. İddiaya göre bu sırada çocukların bulunduğu traktör hareket ederek gölete girdi. Ceylin Bolat, Vahap Bolat ve Alperen Özden boğularak hayatını kaybetti. Geri dönen Ahmet Bolat ve beraberindekiler çocukları bulamadı. ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin sualtı arama dalgıçları girdikleri gölette çocukların cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çocukların cenazeleri Göksun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayı duyup hastaneye koşan çocukların aileleri ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de hastaneye gelerek çocukların ailesine başsağlığı dileyip, onları teskin etmeye çalıştı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER "Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar" Rize Valiliği, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi Nevşehir Belediye Başkanı Arı: “Biz Nevşehir’e filancayı destekleyenleri almayacağız demedik”

'ÇOCUKLARA 'SUYUN KENARINA YAKLAŞMAYIN' DİYE TELKİNDE BULUNMUŞTUM'

Yaşananları anlatan Ahmet Bolat'ın kuzeni Adnan Bolat, tekneyi denemek için baraja geldiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bizim amcaoğlu tekne almıştı. Onu denemek için traktörün arkasına bir aparat yapmıştı ununla birlikte geldik baraj gölü kenarına. Tekneyi suya indirdik, Alperen, Ceylin ve Vahap da buradaydı. Çocuklar suyun kenarında oynuyordu onlara da telkin de bulundum 'Yukarı çıkın, suyun kenarına yaklaşmayın' diye. Biz tekneyle baraja doğru açıldık. Tekne biraz ilerleyince su almaya başladı, geciktik buraya geri gelemedik." 'VAHAP'IN TRAKTÖRLE GİTTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK'

Geri döndüklerinde traktör ve çocukları göremediklerini belirten Adnan Bolat, traktör kullanabilen Vahap'ın çocukları da yanına alarak köye dönmüş olabileceklerini düşündüklerini söyledi. Köye döndüklerinde kuzeni Ahmet'in çocukları bulumadığını belirtince yine birlikte göletin keniına geldiklerini anlatan Adnan Bolat, "Ahmet beni aradı, çocukları görüp görmediğini sordu. Ben de 'Yok' deyince gelip beni evden tekrar aldılar ve göletin kenarına gittik. Biz ilk başta traktörün baraj göletine düştüğünü anlamadık. Traktörü kullanabilen Vahap'ın çocuklarla birlikte köye döndüğünü düşünmüştük. Ahmet fenalaşınca jandarmayı aradık. Ekipler geldi ve ve suda yaptıkları aramada çocukların cansız bedenlerini buldular. Çok üzgünüz" diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dalgıçların gölete girmesi

-Genel ve detaylar

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-Fotoğraflar Haber-Kamera: Ömer KOÇ / GÖKSUN(Kahramanmaraş),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Vali Ekinci'den yaralı askerlere ziyaret BİNGÖL Valisi Kadir Ekinci, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 askeri, hastanede ziyaret etti.

Tunceli'nin Pülümür ile Bingöl'ün Kiğı ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda, teröristlerle ile sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışma 2 asker yaralandı. Yaralı askerler bölgeden helikopterle alınarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden jandarma uzman çavuşları Bingöl Valisi Kadir Ekinci ziyaret etti. Askerlere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ekinci, doktorlardan bilgi aldı. FOTOĞRAFLI Haber: Aziz ÖNAL / BİNGÖL,(DHA) Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü MANİSA'nın Salihli ilçesinde, motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Salihli'nin Kurşunlu Kaplıcaları mevkiinde meydana geldi. İdris Cebeci (68) yönetimindeki 45 SC 4864 plakalı motosikletle karşı yönden gelen Nevzat Z. (78) yönetimindeki 45 LR 155 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sezai Ocak(52) ağır yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Hayatını kaybeden Sezai Ocak'ın Caferbey Mahallesi eski muhtarı olduğu, İdris Cebeci'nin ise Ocak ile aynı mahalleden oturdukları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI Haber: Emre SAÇLI / SALİHLİ(Manisa),(DHA) Bahçeli, Ülkücü anneleriyle iftarda buluştu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1980 döneminde hayatlarını kaybeden ülkücülerin anneleriyle düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Merkez Kadın Kolları Koordinatörlüğü tarafından her yıl düzenlenen, 'Şehit Aileleri İftar Programı'nın bu yıl Anneler Günü'nde yapıldığı kaydedildi. Genel Koordinatör, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay'ın organizasyonunu yaptığı programa, 'özellikle 1980 döneminde şehit edilen ülkücü gençlerin anne, babaları, çocukları ve yakın akrabaları'nın davet edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"MHP Lideri şehit anneleri ile aynı masada iftar açarken Nevin Taşlıçay'ın yanı sıra bazı divan üyeleri de geleneksel hale gelen iftara katıldılar. Şehit aileleri İftar programında, aralarında Mustafa Pehlivanoğlu'nun ağabeyinin Oktay Pehlivanoğlu'nun da bulunduğu yüzün üzerinde aile MHP Lideri Bahçeli ile bir araya geldi" denildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan görüntüler

-Bahçeli'nin gelişi

-Bahçeli'nin vatandaşlarla sohbet etmesi

-Bahçeli'nin çocukları sevmesi

-Dua edilmesi

-Yemekten detaylar

Taşlıçay'ın konuşması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: ANKARA(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Reyhanlı şehitleri yakınları duruşmaya katılmak üzere Ankara'ya gitti HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, 53 kişinin hayatını kaybettiği 11 Mayıs 2013’teki terör saldırısında, Reyhanlı Şehitler Derneği başkan ve üyeleri, MİT ve emniyetin başarılı operasyonu ile yakalanan ve tutuklu bulunan Yusuf Nazik ile Aykan Hamurcu’nun duruşmasına katılmak üzere Ankara’ya gitti.

Reyhanlı’dan hareket etmeden önce, Şehitler Anıtı önünde açıklama yapan Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, yarınki mahkemeden çıkacak güzel bir sonuçla tüm şehit ailelerinin mutlu olacağını söyledi. Başkan Tuna şöyle dedi:

"Devletimizin, MİT ve diğer emniyet yetkililerin başarılı operasyonu ile yakalanan ve halen duruşmaları Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik ile Aykan Hamurcu’nun duruşmasını takip edeceğiz. Herkes bilsin ki, bütün dünya uyusa da bizler şehit aileleri olarak uyumuyoruz, ayaktayız ve mahkemenin takipçisi olacağız. Hatta arkasında kim varsa o katillerin de takipçisiyiz. Bu mahkemeden çıkacak güzel bir sonuçla tüm şehit aileleri olarak mutlu olacağız.ö