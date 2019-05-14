DHA YURT BÜLTENİ-19

İran sınırında yine donarak ölen 9 erkeğin cesedi bulundu VAN'ın Başkale ilçesindeki İran sınırında, donarak öldüğü tahmin edilen yabancı uyruklu 9 erkek cesedi bulundu.

İlçenin İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında erkek cesedi gören mahalleliler jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarmanın yaptığı arazi arama- tarama çalışmaları sırasında, mahallenin Böğrüpek kırsalında 8’i aynı yerde, 1’i ise yaklaşık 100 metre mesafede donarak öldüğü değerlendirilen 9 erkek cesedi bulundu. Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu oldukları belirlenen 9 kişinin kış döneminde donarak öldükleri ve karların erimeye başlamasıyla cesetlerinin ortaya çıktığı belirtildi. Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen cesetler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. 14 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNMUŞTU

Bu arada 12 Nisan'da da Gelenler Mahallesi kırsalında yabancı uyruklu oldukları belirlenen 6 erkek cesedi bulundu. 3 gün sonra da ilçenin İran sınırındaki Kaçkol Mahallesi kırsalında yabancı uyruklu 2, yine Gelenler Mahallesi kırsalında ise 6 erkeğin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ölenlerin yaşlarının 18 -25 arasında olduğu belirlenirken, bu cesetlerle ilgili yapılan açıklamada, olayın kışın meydana gelmiş olabileceği ve karların erimesi ile cesetlerin ortaya çıktığının düşündüğü kaydedilmişti. Cesetlerin kaçak yollarla Türkiye'ye geçiş yapan göçmenlere ait olduğu üzerinde duruluyor. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER El ele geldiler Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme! Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri sızlattı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başkale Devlet Hastanesi tabelası

-Cenaze aracının gelişi

-Ceset torbalarının taşınması

-Kaçak göçmenlere ait çantalar

-Morga alınan cesetler Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van),(DHA) Berdan Nehri'nde ceset araması MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Berdan Nehri'nde ceset görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Tarsus Şelalesi'ne gelen 2 kişi, polisi arayarak nehirde erkek cesedi gördüklerini belirtti. İhbar üzerine olaya yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü su altı polis ekibi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri arama yaptı. Yaklaşık 6 saat süren aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Su seviyesinin yüksek olmasının olası bir cesedin bulunmasına engel olabileceği belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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- Çalışmalardan detay Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN / TARSUS(Mersin),(DHA) Aydın'da ‘İftar topu’ geleneği devam ediyor AYDIN'da Ramazan ayı dolayısıyla iftar vakitlerinde patlatılan ‘iftar topu’ sayesinde yüzyıllardır süren gelenek yaşatılıyor. İncirliova Zabıta Memuru Tayfun Ünlü’de her akşam iftar topunu patlatarak bu geleneğin sürdürülmesini sağlıyor.

Ramazan ayında iftar ezanı okunmadan önce patlatılan ‘iftar topu’ geleneği yüzyıllardan beri sürüyor. Geçmiş yıllarda büyük toplar ile yapılan iftar topu, günümüzde el yapımı patlayıcılarla sağlanılıyor. İncirliova İstiklal Mahallesi içerisinde bulunan İtfaiye hizmet binası yanında bulunan boş alanda patlatılan ‘iftar topu’ sonrası okunan ezanla Ramazan ayının güzellikleri yaşatılıyor.