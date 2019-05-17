DHA YURT BÜLTENİ - 19

Uzaklaştırma cezası alan koca, 5 katlı binanın çatısına çıktı
KARAMAN'da 3 ay evden uzaklaştırma cezası alan Cüneyit Ş., 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Cüneyit Ş., olay yerine gelen eşi tarafından ikna edilip, aşağı indirildi.
3 çocuk babası Cüneyit Ş., iddiaya göre eşi Birgül Ş.'nin kredi kartı borcuna tepki göstermesi üzerine tartıştı. Cüneyit Ş.'nin tartışma sırasında bıçakla ölümle tehdit etmesi üzerine Birgül Ş., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Cüneyt Ş. hakkında 3 ay eşi ve evden uzaklaştırma cezası aldı. Bu sırada Birgül Ş., çocuklarıyla birlikte evi terk edip, ailesinin yanına gitti. Cüneyit Ş. de bugün saat 21.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi 1782 Sokaktaki ağabeyinin oturduğu 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Cüneyit Ş., evi terk eden eşi ve çocuklarının geri dönmemesi durumanda atlayacağını ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık görevlisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri atlama ihtimaline karşı şişme yatağı açtı. Çatıya çıkan polislerin ikna etmeye çalıştığı Cüneyit Ş., eşi gelmediği takdirde atlayacağını öne sürdü. Çevrede toplanan kalabalık cep telefonu kameralarıyla o anları kaydetti. Polis, Birgül Ş. ile temasa geçip durumu anlattı. Olay yerine gelen Birgül Ş. itfaiye aracının merdiveni sayesinde binanın çatı seviyesine çıkartılıp, eşiyle konuşması sağlandı. Eşi tarafından ikna edilen Cüneyit Ş. çatıdan indirildi. Ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Cüneyit Ş:'nin intihara kalkışması
- İkna edilmeye çalışılması
- İtfaiye ve sağlık görevlilerinin önlemi
- Çevredeki kalabalık
- Eşinin gelmesi ve itfaiye aracı mendiveniyle çıkartılması
- Genel ve detay
Hırsız ve koyun sahipleri arasında kavga: 8 yaralı
KARAMAN'da arazide otlatılan koyunları çalmak istedikleri belirtilen yaklaşık 10 kişiyle, çoban ve koyun sahipleri arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 21.50 sıralarında Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü yakınlarında meydana geldi. Çoban Mevlüt Aslan (46), arazide koyunları otlattığı sırada yanına bir kamyon yaklaştı. Durumdan tedirgin olan Aslan, cep telefonuyla koyunları sahibi Memiş Elçiçeği ve kardeşi Selman Elçiçeği'ni arayıp yardım istedi. Kamyondan inen yaklaşık 10 kişi, Aslan'ı etkisiz hale getirip, koyunları çalmak istedi. Aslan, şüphelilere direndi. Bu sırada olay yerine Memiş Elçiçeği ve Selman Elçiçeği geldi. Koyunların sahipleri ve hırsızlar arasında kavga çıktı. Taş ve sopalarında kullandığı kavgada çoban Aslan, Elçiçeği kardeşler ve koyunları çalmaya çalışan 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerinde çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan başına darbe alan Selman Elçiçeği'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Öte yandan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürürken, koyunları çalmak isterken yaralanan 5 kişinin de tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yaralıların ambulanstan indirilmesi
- Acil Servise alınması
Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA)
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