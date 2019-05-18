DHA YURT BÜLTENİ-19

Kayıp gazeteciyi ararken suya kapılan 2 asker şehit oldu - Yeniden
BAYBURT-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timindeki Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya suya kapılarak şehit oldu.
Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda, 10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan JAK Timi'nden 2 asker, saat 17.30 sıralarında Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çamlıkaya HES bölgesinde suda akıntıya kapıldı. Bölgeye çok sayıda JAK, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu akıntıya kapılan 2 asker, olay yerinden 600-700 metre aşağıdaki derede bulundu. Sudan çıkarılan Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
VALİ: 2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. Vali Ustaoğlu, "Karayolları ekiplerimiz yol açma çalışması yaparken AA muhabiri görüntü almaya çalıştığı sırada maalesef uçuruma yuvarlandı. O günden beri yoğun bir aram çalışması icra ediliyor. Bu noktada da Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAK timlerimizde bu arama faaliyetlerini sürdürüyordu. Bu arama çalışması sırasında Çaykara bağlı Çamlıkaya HES bölgesinde 2 arkadaşımız maalesef akıntıya kapılarak sürükleniyor. Akıntıya kapıldıkları noktadan 600-700 metre sonra kendilerine ulaşıldı. Yapılan müdahalelere rağmen 2 askerimiz şehit oldu" dedi.
Öte yandan, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı da, derede arama çalışmalarına katılan 2 askerin suya kapılması olayı ile ilgili soruşturma başlattı.
SUYA KAPILMADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ
Bu arada, JAK timindeki 2 askerin, suya kapılmadan önce derede arama çalışmaları yürütürken görüntülendi. İki askerin en son çekilen bu görüntülerinin ardından arama çalışması yaptıkları dereye girip suya kapıldıkları ortaya çıktı. Şehit askerlerin naaşlarının yarın düzenlenecek olan törenin ardından memleketlerine uğurlanacağı bildirildi. Astsubay Mustafa Gidergelmez Gaziantepli, Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın ise Çorumlu olduğu öğrenildi.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Sivas'ta kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
SİVAS'ta kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Başsöğüt ile Şaban köyü yolu üzerinde meydana geldi. Metin Birbaşlı (49) idaresindeki 58 BZ 173 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürüklenen araç, ağaçlara çarparak durdu. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonda bulunan Ahmet Çiftçi (50) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Metin Birbaşlı ile Necmettin İpek (47) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kamyon sürücüsü Metin Birbaşlı'nın de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazadan sonra hurdaya dönen kamyonda sıkışan Ahmet Çiftçi'nin cenazesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
-Kaza yerinden görüntü
-Kamyonun görüntüsü
-Ekiplerin çalışması
Karamollaoğlu: Siyaset, ülkenin problemlerini belirleyip, o problemlere çözüm üretme makamıdır
SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasetin ülkenin problemlerine çözüm üretmek için yapılması gerektiğini belirterek, "Siyasetçiler, birbirlerine laf yetiştirebilmek için konuşup, karşı taraftaki insanı, kendisiyle beraber olmayan insanları sıkıntıya sokmak, mağlup etmek, ezmek, lafının etkisi altında bırakmak için siyaset yapmamalılar. Siyaset, ülkenin problemlerini belirleyip, o problemlere çözüm üretme makamıdır" dedi.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Konya'da partisi tarafından düğün bir salonunda düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Partili gençler tarafından meşalelerle karşılanan Karamollaoğlu, yemeğin ardından partililerine seslendi. Müslüman ülkelerde kan ve gözyaşının aktığını belirten Karamollaoğlu, bu zulmün sona ermesi gerektiğini söyledi. Siyasetin nasıl yapılması gerektiğine de değinen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:
"Siyasetçiler, birbirlerine laf yetiştirebilmek için konuşup karşı taraftaki insanı, kendisiyle beraber olmayan insanları sıkıntıya sokmak, mağlup etmek, ezmek, lafının etkisi altında bırakmak için siyaset yapmamalılar. Siyaset, ülkenin problemlerini belirleyip, o problemlere çözüm üretme makamıdır. Bu işi beceremeyenler, başaramayanlar muhalefete söz yetiştireceklerine, kabahat yükleyeceklerine, önce neden başaramadıklarını idrak etmek mecburiyetindeler. Kim olursa olsun. Bir işin başına geçtikten sonra aradan bu kadar uzun zaman geçtikten sonra, eğer ülkede beklenen refah sağlanamamış, huzur sağlanamamış, ülke beklendiği gibi kalkınamamışsa, neden kalkınamadıklarını, nerede yanlış yaptıklarını kendilerinin belirlemesi icap eder. O zaman doğruyu bulmak mümkün olur. O zaman yanlıştan caymak, doğru istikamete yönelmek mümkün olur. Ama suçlamalarla hiçbir yere gidemeyiz."
Karamollaoğlu, parti genel merkezlerinin yeni binası için de partililerden bağış yapmaları çağrısında bulundu.
Görüntü Dökümü
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-- Temel Karamollaoğlu'nun gelişi
- Karamollaoğlu'ndan detay
- Karamollaoğlu'nun konuşması
Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))
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