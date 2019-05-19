DHA YURT BÜLTENİ-19

Şahin, gazetecilerle iftarda buluştu
GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından gazetecilere iftar yemeği verildi.
Erikçe Mutfak Sanatları Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dost meclisinde yapılacak her türlü eleştiriye açık olduklarını söyleyerek, basın ve yöneticilerin birlikte güzel işler yapacağını vurgulayarak şöyle konuştu:
“İslam alemi olarak zor günlerden geçiyoruz. Her yerde kan ve gözyaşı var. Ama bizler el ele verirsek bunun üstesinden geliriz yeter ki birlikte olalım. Çünkü bizim ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi ve bu ülkenin geleceği için istikbali için her birey üstüne düşen görevi yerine getirmesi lazım. Artık yeni bir dönem başladı. Çok hedefimiz var. Ortak hedeflerimiz var. Önümüzde çok engeller var ama sizlerle birlikte bu şehrin kardeşlik anıtını dikelim. Yazılı ve görsel basınımız ile zaferi hep birlikte inşa etmeliyiz. Sizler basın olarak bizler yönetici olarak bu kentten başlayarak çok güzel şeyler yapabiliriz.ö
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- İftar programı
- Fatma Şahin'in konuşması
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)
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Trakya'da sarı-kırmızı coşku
SPOR-Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray taraftarları, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de coşkulu kutlama yaptı.
Edirne'de Ayşekadın semtinde Trakya Üniversitesi Yerleşkesi önünde toplanan Galatasaray taraftarları, ellerinde meşaleler ve sarı-kırmızı bayraklarla kent merkezine yürüdü. Yürüyüş sırasında sloganlar atan taraftarlar, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde toplanarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Kentte ayrıca Galatasaray taraftarları araçları ile kent turu attı.
Tekirdağ'da Galatasaray taraftarları kent merkezinde toplanarak, şampiyonluk kutlaması yaptı. Meşaleler yakan sarı-kırmızı taraftarlar, şarkılar söyleyip doyasıya eğlenirken, polis herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.
Kırklareli il merkezi ve Babaeski ilçesinde sarı-kırmızılı taraftarlar toplanıp, takımlarının şampiyonluğunu kutladı.Araçlarıyla çıkanlar uzun konvoylar oluşturarak sarı-kırmızı bayraklarla şehir turu yaptı. Babaeski ilçesinde Fatih Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan kalabalık burada büyük Galatasaray bayrağı açtı. Kutlamaya aileleri ile katılan taraftarlar davul-zurna eşliğinde şampiyonluk marşları söyleyerek cadde üzerinde ilerledi. Uzun araç konvoylarının oluştu kutlamada kilitlenen trafiğe polis zaman zaman müdahale etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
EDİRNE
Sarı-kırmızı taraftarların toplanması
Meşaleler yakılarak yapılan yürüyüş
Atılan sloganlar
Meşaleler yakılması
Kutlamalardan detaylar
TEKİRDAĞ
-Yolda konvoy yapan taraflarlar
-Araç camlarından bayrak sallayan galatasaraylılar
-Meşaleler ile sahile ilerleyen taraftar grubu
-Kalabalığın hep bir ağızdan şampiyonluk sloganları atması
-Detay görüntüler
KIRKLARELİ
Toplanan kalabalık
Kalabalık dev bayrak açması
Marş söyleyerek kutlama yapmaları
Konvoy şeklinde ilerleyen taraftar
Genel,detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ruhan YALÇIN-Olgay GÜLER/EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ,(DHA)-
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Muğla'da 100. Yıl Yürüyüşü coşkusu
MUĞLA'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 100. Yıl Yürüyüşü’nde coşku yaşandı. Yaklaşık 5 bin kişi ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle yürüdü.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüş büyük ilgi gördü.
Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüşe katılan yaklaşık 5 bin kişi, İzmir Marşı eşliğinde ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ile Atatürk posterleriyle Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne kadar yürüdü. Yol boyunca 'Ne mutlu Türk'üm diyene', ve 'Türkiye laiktir laik kalacak' sloganlarını atılan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.
Meydana kurulan platform üzerinden vatandaşlara seslenen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Osman Gürün, 100 yıl önce 19 Mayıs 1919’da, tam bağımsız, demokratik ve halk egemenliğine dayalı Türkiye Cumhuriyeti fikrinin Samsun yolundaki Bandırma Vapuru’nda atıldığını söyledi.
Başkan Gürün, “Bundan tam 100 yıl önce 19 Mayıs 1919’da Türk Milleti’ne inanan, askeri ve siyasi dehası ile gözü kara, yılmaz bir önder işgal altındaki bir milletten tam bağımsız halk egemenliğine dayalı bir Cumhuriyet yaratmak için yola çıktı. Atatürk, padişah saltanatından, kulluktan hakkı olan bireylere, hükümdarlıktan egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu bir devlete geçişi sağladı ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni çok güvendiği Türk gençlerine armağan etti. İşte 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edecek gençlerimizin ve hepimizin Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’dır. Bayramımız kutlu olsun. Fikirleri ve devrimleri ile her zaman yaşayacak olan Ata’mızı saygı ve şükranla anıyor, onun rehberliğinde Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetler seviyesine hep birlikte çıkaracağımıza yürekten inanıyorumö dedi.
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