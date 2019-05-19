DHA YURT BÜLTENİ-19

“İslam alemi olarak zor günlerden geçiyoruz. Her yerde kan ve gözyaşı var. Ama bizler el ele verirsek bunun üstesinden geliriz yeter ki birlikte olalım. Çünkü bizim ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi ve bu ülkenin geleceği için istikbali için her birey üstüne düşen görevi yerine getirmesi lazım. Artık yeni bir dönem başladı. Çok hedefimiz var. Ortak hedeflerimiz var. Önümüzde çok engeller var ama sizlerle birlikte bu şehrin kardeşlik anıtını dikelim. Yazılı ve görsel basınımız ile zaferi hep birlikte inşa etmeliyiz. Sizler basın olarak bizler yönetici olarak bu kentten başlayarak çok güzel şeyler yapabiliriz.ö

Kırklareli il merkezi ve Babaeski ilçesinde sarı-kırmızılı taraftarlar toplanıp, takımlarının şampiyonluğunu kutladı.Araçlarıyla çıkanlar uzun konvoylar oluşturarak sarı-kırmızı bayraklarla şehir turu yaptı. Babaeski ilçesinde Fatih Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan kalabalık burada büyük Galatasaray bayrağı açtı. Kutlamaya aileleri ile katılan taraftarlar davul-zurna eşliğinde şampiyonluk marşları söyleyerek cadde üzerinde ilerledi. Uzun araç konvoylarının oluştu kutlamada kilitlenen trafiğe polis zaman zaman müdahale etti.

Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüşe katılan yaklaşık 5 bin kişi, İzmir Marşı eşliğinde ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ile Atatürk posterleriyle Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne kadar yürüdü. Yol boyunca 'Ne mutlu Türk'üm diyene', ve 'Türkiye laiktir laik kalacak' sloganlarını atılan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.

Meydana kurulan platform üzerinden vatandaşlara seslenen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Osman Gürün, 100 yıl önce 19 Mayıs 1919’da, tam bağımsız, demokratik ve halk egemenliğine dayalı Türkiye Cumhuriyeti fikrinin Samsun yolundaki Bandırma Vapuru’nda atıldığını söyledi.

Başkan Gürün, “Bundan tam 100 yıl önce 19 Mayıs 1919’da Türk Milleti’ne inanan, askeri ve siyasi dehası ile gözü kara, yılmaz bir önder işgal altındaki bir milletten tam bağımsız halk egemenliğine dayalı bir Cumhuriyet yaratmak için yola çıktı. Atatürk, padişah saltanatından, kulluktan hakkı olan bireylere, hükümdarlıktan egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu bir devlete geçişi sağladı ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni çok güvendiği Türk gençlerine armağan etti. İşte 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edecek gençlerimizin ve hepimizin Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’dır. Bayramımız kutlu olsun. Fikirleri ve devrimleri ile her zaman yaşayacak olan Ata’mızı saygı ve şükranla anıyor, onun rehberliğinde Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetler seviyesine hep birlikte çıkaracağımıza yürekten inanıyorumö dedi.

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