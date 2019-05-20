DHA YURT BÜLTENİ - 19

"Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca ailesiyle yapılan ikna çalışmaları neticesinde, teslim olması sağlanan PKK/KCK terör örgütü mensubunun, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'gri kategoride yer aldığı tespit edilmiş, adli soruşturma devam etmektedir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir."

Ali Paşa Mahallesi Lise Caddesi’ndeki halk pazarı otoparkından geçen E.Y., iddiaya göre kendisinden para isteyen S.Y. (17) ve A.C.E. (17) ile tartıştı. S.Y., otopark içerisinde E.Y.’ye yumruk attı. Buna sinirlenen E.Y. belinden döner bıçağını saldırıp A.C.E.’i yaraladı. Yere düşen yaşıtına döner bıçağı sallamayı sürdüren E.Y. daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi otopark içerisinde yapılan A.C.E. ambulansla Kütahya Sağlık bilimleri üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan A.C.E.’nin el ve kollarında derin döner bıçağı kesikleri olduğu belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak avladıkları 1 ton 800 kilo balıkla yakalanan 2 kişiye 15 bin lira para cezası kesildi. Balıklar ise imha edildi. Narlı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde devriye gezen jandarma ekipleri, M.B. (36) ve A.T.'nin (33) kullandığı minibüslerde sazan ve yayın balığı olduğunu belirledi. Ekipler yaptıkları incelemede toplam 1 ton 800 kilo ağırlığında olan balıkların kaçak avlandığını tespit etti. Pazarcık Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, M.B. ve A.T.'ye 15 bin lira para cezası kesti. Balıklar, insan sağlığına zararlı olabileceği değerlendirilerek imha edilirken, her iki araç jandarma trafik ekiplerince 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri E.Y.’yi kısa sürede döner bıçağı ile birlikte yakalayıp gözaltına aldı. E.Y.’nin yolunu keserek para istediği öne sürülen S.Y.’de polis ekiplerince üzerinde bıçak ve kuru sıkı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli de ifadeleri için Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi. Olay anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde E.Y.’nin belinden çıkardığı döner bıçağı ile yaşıtlarına saldırdığı görüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Balıkların imha edilmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Klasik otomobil, motosiklet ve antika sobalar tarihi kervansarayda sergilendi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda klasik otomobil, motosiklet ve antika soba sergisi açıldı.

Kuşadası'nda yaşayan koleksiyoner Meral-Öğül Orhan çifti çok özel bir sergi açtı. Orhan çiftinin 37 yılda topladığı klasik otomobil ve motosikletler ile dünyanın birçok ülkesinden getirdikleri antika sobalar bir sergide birraya gelerek yerli ve yabancı tatilciler ile Kuşadalılar'ın beğenisine sunuldu. Sergi de mekan darlığı nedeniyle Orhan çiftinin koleksiyonunun sadece bir bölümü serglenebildi. Sergide, 50 antika soba, klasik 13 otomobil ve 20 motosiklet yer aldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla açılan sergi 10 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Serginin uzun süreli bir emeğin ürünü olduğunu belirten Öğül Orhan, "Topladığım otomobil ve motosikletlerin büyük bölümünün çalışır vaziyette. Fırsat buldukça biniyorum. En eski antika motosikletim 47 model bir Harley Davidson, en eski antika otomobilim ise 1952 model Plymouth Cranbrook. Bunlar çok kolay bulunan araçlar değil. Gördüğünüz otomobillerin hepsi çalışır vaziyette. Benim otomobillerim müzelik değil, hepsi kullanımlık. Eğer ben ölünceye dek onları kullanmayıp da keyfine varamayacaksam onları orda durdurmanın hiçbir anlamı yok. Prensibim öyle. Ama diğer arkadaşlarımın çoğu araçlarını müzelerinde hapsediyorlar. O otomobiller zaman için de artık çalışmıyor. Fakat ben fırsat buldukça hepsine biniyorum" diye konuştu.

Orhan, soba koleksiyonunnu ise eşi Meral Orhan'ın fikri olduğunu kaydetti.

Meral Orhan, eşiyle birlikte ortak koleksiyon tutkularının olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sergiden görüntü

-Meral-Öğül Orhan çifti ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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