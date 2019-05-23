DHA YURT BÜLTENİ-19

Kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadın su kuyusunda bulundu KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Besey Tıkız (70), düştüğü su kuyusunda sağ olarak bulundu. Yaşlı kadın, 40 dakika süren kurtarma çalışmaları sonunda kuyudan çıkarılarak hastaneye götürüldü. Memişkaya Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Besey Tıkız, saat 15.00 sıralarında evinden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Yaşlı kadını aramaya çıkan yakınları bir sonuç alamayınca saat 20.00 sıralarında jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine 3 asayiş, 1 komando timi ve 30 güvenlik korucusu ile yaşlı kadını arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmalar sonunda Besey Tıkız, mahalle yakınındaki bir su kuyusunda sağ olarak bulundu. Yaşlı kadını kuyudan çıkarmak için bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Besey Tıkız, AFAD ve jandarmanın yaklaşık 40 dakika süren çalışmaları sonunda su kuyusundan çıkarıldı. Tıkız, olay yerinde bekletilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Besey Tıkız'ın genel sağlık durumunun yapılacak muayene ve tetkikler sonunda ortaya çıkacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sedyeye alınması

- Sağlık kontrolünün yapılması

- Sedyenin taşınması Haber-Kamera: Ömer KOÇ/PAZARCIK(Kahramanmaraş), (DHA) ======================= Köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuk yaralandı MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, parkta oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuk yaralandı. Olay, gece saatlerinde Devrim Mahallesi'nde meydana geldi. Nevruz Bulvarı'ndaki parkta oynayan çocuklar, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin ısırdığı 3 çocuk yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, parka koşarak köpekleri kovalayıp çocukları kurtardı. Yaralanan çocuklar, vatandaşlar tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuklar Acil Serviste tedaviye alındı. Görüntü Dökümü

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- Parktan detay

- Başıboş köpeğin havlaması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Ahmet AKKUŞ - Kamera: NUSAYBİN (Mardin),(DHA) ======================== 'Erciyes 2019' tatbikatı gece atlayışıyla başladı KARA Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığınca düzenlenen 'Erciyes 2019 Tatbikatı', hava indirme kılavuz harekatıyla başladı. 4 ülke askerinin fiilen olmak üzere 7 ülkenin katıldığı tatbikatta kılavuz birlikler gece atlayışı yaptı.

Kayseri 1'inci Komando Tugayı tarafından yapılan Erciyes 2019 hava indirme tatbikatı hava indirme kılavuz harekatıyla başladı. Tatbikatta Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Pakistan'dan katılan 12 rütbeli asker yer aldı. Askerler CASA CN235 askeri uçakla 3 bin 500 metreden serbest gece atlayış yaptı. Atlayış öncesi uçakta bulunan kılavuz paraşütçü askerlerden birisi Erciyes tatbikatında yer alan tüm askerler adına şehit aileleri ve gazilerin Babalar Günü'nü de kutladı. Erciyes 2019 tatbikatına 4'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de katıldı. 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığındaki kılavuz tatbikatının hazırlıklarını yerinde inceleyen Sivri, gece atlayışı öncesi askerleri selamladı. Sabah saatlerinde İncesu'da Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak Atma-Atlama sahasında devam edecek tatbikatta, aralarında 99'u yabancı olmak üzere 895 asker yer alacak. Tatbikatta 67 farklı türde askeri araç ve 354 değişik cins ve çapta silah kullanılacak. Erciyes 2019 tatbikatına 33 ülkeden 39 askeri ateşe de katılım sağlayacak. Erciyes 2019 tatbikatının son gününde aralarında yabancı ülke askerlerinin de yer aldığı 120 asker, 1200 fitten statik atlayış gerçekleştirecek. Tatbikatının sonunda ise 9 asker saygı atlayışı yapacak.