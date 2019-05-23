DHA YURT BÜLTENİ-19

Kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadın su kuyusunda bulundu
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Besey Tıkız (70), düştüğü su kuyusunda sağ olarak bulundu. Yaşlı kadın, 40 dakika süren kurtarma çalışmaları sonunda kuyudan çıkarılarak hastaneye götürüldü.
Memişkaya Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Besey Tıkız, saat 15.00 sıralarında evinden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Yaşlı kadını aramaya çıkan yakınları bir sonuç alamayınca saat 20.00 sıralarında jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine 3 asayiş, 1 komando timi ve 30 güvenlik korucusu ile yaşlı kadını arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmalar sonunda Besey Tıkız, mahalle yakınındaki bir su kuyusunda sağ olarak bulundu.
Yaşlı kadını kuyudan çıkarmak için bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Besey Tıkız, AFAD ve jandarmanın yaklaşık 40 dakika süren çalışmaları sonunda su kuyusundan çıkarıldı. Tıkız, olay yerinde bekletilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Besey Tıkız'ın genel sağlık durumunun yapılacak muayene ve tetkikler sonunda ortaya çıkacağı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Sedyeye alınması
- Sağlık kontrolünün yapılması
- Sedyenin taşınması
Haber-Kamera: Ömer KOÇ/PAZARCIK(Kahramanmaraş), (DHA)
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Köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuk yaralandı
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, parkta oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuk yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Devrim Mahallesi'nde meydana geldi. Nevruz Bulvarı'ndaki parkta oynayan çocuklar, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin ısırdığı 3 çocuk yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, parka koşarak köpekleri kovalayıp çocukları kurtardı. Yaralanan çocuklar, vatandaşlar tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuklar Acil Serviste tedaviye alındı.
Görüntü Dökümü
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- Parktan detay
- Başıboş köpeğin havlaması
- Genel ve detay görüntüler
Haber: Ahmet AKKUŞ - Kamera: NUSAYBİN (Mardin),(DHA)
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'Erciyes 2019' tatbikatı gece atlayışıyla başladı
KARA Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığınca düzenlenen 'Erciyes 2019 Tatbikatı', hava indirme kılavuz harekatıyla başladı. 4 ülke askerinin fiilen olmak üzere 7 ülkenin katıldığı tatbikatta kılavuz birlikler gece atlayışı yaptı.
Kayseri 1'inci Komando Tugayı tarafından yapılan Erciyes 2019 hava indirme tatbikatı hava indirme kılavuz harekatıyla başladı. Tatbikatta Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Pakistan'dan katılan 12 rütbeli asker yer aldı. Askerler CASA CN235 askeri uçakla 3 bin 500 metreden serbest gece atlayış yaptı. Atlayış öncesi uçakta bulunan kılavuz paraşütçü askerlerden birisi Erciyes tatbikatında yer alan tüm askerler adına şehit aileleri ve gazilerin Babalar Günü'nü de kutladı.
Erciyes 2019 tatbikatına 4'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de katıldı. 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığındaki kılavuz tatbikatının hazırlıklarını yerinde inceleyen Sivri, gece atlayışı öncesi askerleri selamladı.
Sabah saatlerinde İncesu'da Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak Atma-Atlama sahasında devam edecek tatbikatta, aralarında 99'u yabancı olmak üzere 895 asker yer alacak. Tatbikatta 67 farklı türde askeri araç ve 354 değişik cins ve çapta silah kullanılacak. Erciyes 2019 tatbikatına 33 ülkeden 39 askeri ateşe de katılım sağlayacak. Erciyes 2019 tatbikatının son gününde aralarında yabancı ülke askerlerinin de yer aldığı 120 asker, 1200 fitten statik atlayış gerçekleştirecek. Tatbikatının sonunda ise 9 asker saygı atlayışı yapacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Askerlerin uçağa biniş hazırlıkları
-Askerlerin hazırlıkları
-Kolordu Komutanının kılavuz paraşüt ekibini selamlaması
- Askerlerin uçağa binmesi
- Haber muhabiri Yasin Dalkılıç'ın uçak içi sunuşu
- Kılavuz atlayışı yapacak askerlerin uçak içindeki hazırlığı
- Kılavuz atlayışı yapacak askerlerden birinin babalar günü mesajı
- Paraşütçü askerlerin uçaktan atlaması
- Askerlerden birisinin uçak içinde selamlama yaparak atlaması
Süre: 7.29 Boyut: 900 MB
Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
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Bakan Yardımcısı Cansız: Hedefimiz taşkömürü üretimini yılda 5 milyon tona çıkarmak(2)
İŞÇİLERLE İFTAR YAPTI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, beraberinde Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile birlikte TTK Kozlu Müessesse Müdürlüğü’ne ait maden ocağında işçilerle iftar yaptı.
Yerin 560 metre altında işçilerin sofrasına konuk alan Bakan Yardımcısı Cansız, yaklaşık 2 saat maden ocağında kaldı. Çıkışta konuşan Cansız, madenciliğin dünyadaki en kutsal mesleklerden biri olduğunu söyledi. Zonguldak havzasında 1,5 milyar tonluk kömür rezervi bulunduğunu ifade eden Cansız, “Üretim seviyesiyle bunu bizim tüketmemiz bin 500 yılı alacak. TTK Genel Müdürlüğü’nün başlattığı mekanize ve yarı mekanize sistemin uygulanabilirliğini bizatihi kendimiz görmüş olmaktan mutlu olduk. Bunu kullanan arkadaşlarımızın da sistemi içselleştirmiş olduklarını görmek de ayrıca mutlu etti. Biz dışa bağımlılığımızı orta vadede büyük bir oranda Zonguldak’ın kömürüyle azaltmış olacağız. Bu vesile ile burada gördüğüm manzara, genel müdürlüğün yenilikçi uygulamaları devreye alması, çalışanlarımızın motivesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti.ö dedi.
Vali Erdoğan Bektaş da maden işçilerinin çalışma şartlarını birebir görme şansı yakaladıklarını söyledi. Yer altında işçilerle birlikte aynı sofrayı paylaştıklarını ifade eden Vali Bektaş, “TTK Genel Müdürlüğümüzün denemekte olduğu yarı mekanize sistemin uygulamasını da gördük. İftar sofralarını paylaştık. Bizim için güzel bir akşam oldu. Olan biten bizatihi yerinde gördük. Bütün madenci arkadaşlarımıza kazasız belasız hayırlı başarılı çalışmalar diliyorum.ö diye konuştu.
Görüntü Dökümü
-Maden ocağında işçinin ezan okuması
-İftar yapılması
-Mithat Cansız’ın konuşması
-Yer üstüne çıkmaları
-Mithat Cansız ile röp.
Süre: (4:52) Boyut: (545 MB)
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)
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