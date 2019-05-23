DHA YURT BÜLTENİ - 19

Kayıp gazetecinin cansız bedenine ulaşıldı (2)

DÜŞTÜĞÜ YEDEN 1 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU BAYBURT- Trabzon sınırında, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarındaki yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşüp, kaybolan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın (34), 14 gün sonra düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu yerde cansız bedenine ulaşıldı. Rize ve Elazığ Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği'nde görevli balık adam dalgıçları Nişancı'nın cansız bedenini dere yatağından yola çıkardı. Nişancı'nın cenazesi, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bayburt'a götürüldü. AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timindeki Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, 17 Mayıs'ta, Soğanlı deresinde akıntıya kapılarak şehit olmuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri detayları

Cenazenin çıkarılması

Detaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN-Aleyna KESKİN TRABZON-DHA ============ Tır otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen tırın otomobille karşılıklı çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise aralandı. Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Milas ilçesinden Yatağan yönüne giden Halil Kırdınlı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yönetimindeki 38 TU 587 plakalı tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen tır, Gültekin Lök (41) yönetimindeki 48 Y 0666 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Savrularak yaklaşık 50 metrelik şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Lök, kaza yerinde öldü. Otomobilde bulunan Muhittin Lök (15) ve Salih Çamlı (16) ise yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan sadece Salih Çamlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Kazaya karışan araçların görüntüsü

- Kazadan yaralı kurtulanın sağlık ekipleri tarafından ambulansa sevk edilmesi

- Kazada hayatını kaybedenin yakınları görüntü

Haber- Kamera: Burak ALPER KUŞ / YATAĞAN (Muğla), (DHA) ================ Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'ndan 'Dersim' açıklaması TUNCELİ Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye tabelasında yer alan 'Tunceli' isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesine yönelik belediye meclisi kararıyla ilgili, "Valilik oluru olmazsa karar uygulanmaz. Valilik kararına göre hareket edeceğiz" dedi. Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye binasındaki tabelaya 'Tunceli' yerine 'Dersim' yazılmasına ilişkin belediye meclisinde alınan kararla ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Maçoğlu, Tunceli Belediyesi'nde asılı tabelanın altında daha önce 'Dersim Belediyesi' ibaresi de olduğunu hatırlatarak, belediye meclisi kararının valilik onayıyla uygulamaya konulabileceğini söyledi. 'VALİLİK ONAYLAMAZSA KARAR UYGULANAMAZ'

Kentte yaşayanların çoğunun 'Dersim' yazılı tabelaya olumlu baktığını kaydeden Maçoğlu, valiliğin kararına göre hareket edeceklerini belirterek, "Yaptığımız belediye meclisi toplantısı sırasında önergeyle bu yönde başvuru yapıldı. Belediye meclisinde arkadaşlarımızın çoğunun oylarıyla bu önerge kabul edildi ve bu karar alındı ama esasen hepimiz çok iyi biliyoruz ki yerel yönetimlerde belediye meclislerinin aldığı kararların tamamı il makamına yani valilik makamına gidiyor. Valilik onayından sonra hareket ediliyor yani valilik kararının olur ya da olmaz kararından sonra alınan kararlar için harekete geçiliyor. Valilik onaylamazsa zaten karar uygulanamaz" diye konuştu.

Başkan Maçoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bizim burada yaptığımız 'Dersim' adını politikleştirmek değil, halkın talepleri doğrultusunda talebi yerine getirme meselesiydi. Şunu belirtelim; bizim verdiğimiz, uyguladığımız bir karar yok. Alınan belediye meclisi kararı, il makamına gönderildi. Sonucunu bekleyip, göreceğiz yani il makamının oluruna göre de davranacağız." Görüntü Dökümü

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- Maçoğlu'nun açıklamaları

- Açıklamalardan detaylar

- Maçoğlu'nun vatandaşlarla görüşmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ-(DHA) ===================== Cam kırıkları yangın çıkardı TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, cam kırıklarının ağaçlardan düşen polenleri tutuşturması sonucu çıkan yangında, 9 bin meyve ve arpacık sandığı ile telefon direkleri yanarken 10 kavak ağacı zarar gördü. Yangın, Malkara - Tekirdağ karayolu üzeri özel bir sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesindeki bir esnaf meyve ve arpacık taşınmasında kullanmak üzere yaklaşık 9 bin adet boş sandığı sanayideki bir alana istifledi. İddiaya göre, cam kırıklarının ağaçlardan düşen polenleri tutuşturması sonucu sandıkların olduğu alandan alevler yükselmeye başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 9 bin boş dizilmiş sandık ile yaklaşık 30 metre boyunda 10 kavak ağacıile telefon direkleri ile kabloları zarar gördü.

İtfaiye ve polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Alev alev yanan sandıklardan detay

-Yanan kavak ağaçlarından detay

-İtfaiye ekipleirnin söndürme çalışması

-Detaylar Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - =================== Annesini boğup, intihara kalkıştı (3)

TOPRAĞA VERİLDİ İzmir'in Bayraklı ilçesinde oğlu tarafından boğularak öldürülen Sevdiye Tosun'un (79) cenazesi, toprağa verilmek üzere Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi. Hatice Hanım Camii'nde ikindide kılınan namazın ardından, Tosun'un cenazesi, Kuşadası'nın yeni mezarlığında toprağa verildi. Yıllar önce evlenip Kuşadası'na yerleşen Adile Ağırgün'ün, annesinin Kuşadası'nda toprağa verilmesini istemesi üzere cenazenin kente getirildiği öğrenildi. Cenaze törenine ise yakınları ve vatandaşlar katıldı. Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA) ======================= Nusaybin'de giysi dağıtımında izdiham MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, iş merkezinin bodrum katındaki giyim mağazasında kıyafet dağıtılacağını duyan çoğunluğu kadın, iş yerine akın etti. Giysilerden almak isteyenler, izdihama neden oldu.

Nusaybin ilçe merkezindeki bir iş merkezinin bodrum katında bulunan giyim mağazasında Ramazan dolayısıyla elbise verildiğini duyan çoğu kadın çok sayıda kişi, iş yerine koştu. Mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturanlar, kıyafetlerden almak için birbiriyle yarıştı. Kıyafetlerden almak isteyenlerin birbiriyle yarışması izdihama yol açtı. İzdiham, toplananların kıyafet alıp ayrılmasıyla sona erdi. Görüntü Dökümü

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- İş merkezi girişindeki kadınların kalabalığı,

- Kadınların izdihamı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),(DHA) ========== Öğrencilerden can dostları için kulübe MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir ortaokulun 52 öğrencisi, doğadan topladıkları atık malzemelerle yaptıkları 30 kulübeyi ve harçlıklarıyla aldıkları 30 kilo mamayı hayvan rehabilitasyon merkezine teslim etti. Beldibi Mahallesi'nde bulunan Beldibi Sıtkı Zaralı Ortaokulu'nun 52 öğrencisi, öğretmenleriyle birlikte 'Canlarımızın evi olsun' adlı proje başlattı. Öğrenciler bir ay süreyle, çevrelerinden topladıkları atık ahşap ve alüminyum malzemelerden öğretmenlerinin desteğiyle çeşitli büyüklüklerde köpek kulübesi yaptı. Kulübelerini boyayıp süsleyen öğrenciler, üzerlerine isimlerini de yazarak projelerini tamamladı. Öğrenciler, bugün Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne kulübeleri ile birlikte geldi. Öğrencileri, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, merkez girişinde karşıladı. Öğrenciler, yanlarında getirdikleri 30 kilo kuru mama ve kulübelerini teslim etti. Yetkililerle birlikte kulübelerinin önünde hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, daha sonra barınağı gezdi. Rehabilitasyon merkezi hakkında bilgi alarak personelle birlikte kulübeleri yerleştirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Öztürk, öğrencilere çikolata, bisküvi ve meyve suyu ikram etti.