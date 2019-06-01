DHA YURT BÜLTENİ - 19

Tokat'a şehit ateşi düştü

IĞDIR'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Alıcı’nın(26) acı haberi memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesindeki ailesine ulaştı.

İlçe merkezinde yaşayan Yeter ve Bekir Alıcı çiftinin 4 çocuğundan biri olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Alıcı, Iğdır'da Türkiye-İran sınırından geçmek isteyen PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin anne ve babası acı haberi ilçeye 44 kilometre uzaklıktaki Kuzköy’e bağlı Şahanbaşı Yaylasındaki tarlalarında çalışırken aldı. Acı haberi Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, İlçe Jandarma Komutanı Emre Çelebi, İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan yaylaya giderek verdi. Şehidin anne ve babası acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Daha sonra anne ve baba ambulansla yayladan alınıp ilçe merkezindeki Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan evlerine getirildi. Anne Yeter Alıcı eve girişte 'Düşmanları sevindirmeyeceğim yavrum' diyerek gözyaşı döktü. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Alıcı'nın yarın ilçede düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.