DHA YURT BÜLTENİ - 19

Bayram tatilinde 8 günlük kaza bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 91'E, YARALI SAYISI İSE 650'YE YÜKSELDİ

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kaza oldu. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 23.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 201 kazada, 91 kişi öldü, 650 kişi de yaralandı.

Tatilin 8'inci günü olan 8 Haziran Cumartesi günü saat 23.00'e kadar ise 36 kaza oldu. Çorum, Sivas, İstanbul, Konya, Mardin, Karaman, Sinop, Elazığ, Adıyaman, Antalya, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Aydın, Kütahya, Yalova, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Diyarbakır, Ankara, Tekirdağ ve Şanlıurfa'daki kazalarda, 22 kişi öldü, 119 kişi de yaralandı.

Haber: Cüneyt CENGİZ / İSTANBUL,(DHA)

İKİ ÇOCUĞU TACİZ ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLEN ŞÜPHELİYE LİNÇ GİRİŞİMİ

MALATYA'da, iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Serdar K. (38), vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis tarafından kalabalığın elinden güçlükle kurtarılan Serdar K., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Vilayet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Serdar K., parkta oynayan 8 ve 9 yaşlarındaki iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmak istedi. Parkta oturan vatandaşlar durumu fark ederek Serdar K.'ya tepki gösterdi. Çevredekiler olayı duyarak Serdar K.'yı linç etmek istedi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri kalabalığın içerisine girerek, Serdar K.'yı güçlükle kurtardı. Yere yığılan Serdar K., çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Vücuduna aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle hafif yaralanan Serdar K., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.