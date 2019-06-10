DHA YURT BÜLTENİ-19

Selde kaybolan çoban, 14 saat sonra baygın bulundu KIRIKKALE'de dün sağanak yağışın yol açtığı sel nedeniyle kapanan Sulakyurt-Kırıkkale arasındaki yol, ulaşıma açıldı. Selin meydana geldiği sırada kaybolan Muzaffer Uysal (75), yağış sırasında sığındığı ağacın altında 14 saat sonra baygın bulundu. Sulakyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, ilçede hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle Kozlu Deresi taştı. Dere kenarındaki Sulakyurt-Kırıkkale arasındaki karayolu ulaşıma kapanırken, 3 ev sular altında kaldı, ekili araziler zarar gördü. Belediye ekiplerinin sabaha kadar süren çalışmasıyla sel suları çekildi. Ulaşıma kapanan Sulakyurt-Kırıkkale arasındaki karayolu öğle saatlerinde yeniden açıldı. SIĞINDIĞI AĞACIN ALTINDA BAYGIN BULUNDU İlçede hasar tespit çalışması yapılırken, sel sırasında kaybolan Muzaffer Uysal'ı arama çalışmalarına da sabahın ilk saatlerinde yeniden başlandı. Jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin gerçekleştirdiği arama çalışmalarında Uysal'ın yakınları da yer aldı. Aramalara katılan Murat Uysal, babası Muzaffer Uysal'ı, Yeşilyurt mahallesinde mezarlıklar bölgesindeki iğde ağaçlarının altında kaybolduktan yaklaşık 14 saat sonra baygın halde buldu. Yağmura yakalanınca ağaçların altına sığındığı anlaşılan Muzaffer Uysal, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

718 HİNDİ TELEF OLDU Selde, Mahmut Pınar'ın 718 adet hindisi de telef oldu. Telef olan hindilerin başında büyük üzüntü yaşayan Mahmut Pınar, "730 hindiden sadece 12 tanesini kurtarabildik. Mahsulün gitmesine üzülmüyorum ama hayvanların telef olmasına üzülüyorum" dedi. BELEDİYE BAŞKANI: YARALARIMIZI SARACAĞIZ Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, selden zarar gören bölgelerde inceleme yaptı. Başkan Bildik, "Dün gece aniden bastıran sel neticesinde birçok evimizi su bastı. Tarlalarımızda bulunan mahsuller selin altında kaldı. Şu an yanında bulunduğumuz dere birçok tarlanın su altına kalmasına neden oldu. Biz bugün yine korkuyoruz yağmur geliyor, bu derenin ıslahının yapılması gerekiyor. Devlet Su İşleri yatırım planına almıştı, bir an önce buranın yatırım planından çıkması gerekiyor. İnşallah en kısa zamanda yaralarımızı saracağız" dedi. Görüntü Dökümü:

-Hasar gören yerler

-Ekili araziler

-Belediye başkanının açıklaması Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) =========================

90 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı ADIYAMAN'da, hayatını kaybeden son Kore Gazisi Yusuf Babacan (90), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. 10 çocuk babası olan ve yaşlılığa bağlı olarak vefat eden Yusuf Babacan için öğle vakti Yeni Mezarlık Caminde tören düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merkezde Babacan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında götürüldüğü şehitliğe defnedildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------- - Yeni Mezarlık Cami - Kore Gazisi askerin omuzlarında getirilmesi - Türk Bayrağına sarılı tabut - Cenaze namazı kılınması - Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ================= 70 yıllık caminin kıblesini yanlış yerde olduğu ortaya çıktı MANİSA'nın Yunusemre ilçesi kırsal Avdal Mahallesi'ndeki Avdal Camii'nin imamı Mesut Kurtdere, kaldığı lojmandaki kıbleyi hesaplamak isterken caminin kıblesinin 45 derece yanlış yönde olduğunu fark etti. Yunusemre İlçe Müftülüğü yetkililerinin ölçümlerinde de yanlışlığın tespit edilmesi üzerine 70 yıllık caminin kıblesi şeritler çekilerek düzeltildi. Yunusemre ilçesinin 89 nüfuslu Avdal Mahallesi'ndeki Avdal Camii'nde bir süre önce atanan 26 yaşındaki Mesut Kurtdere, mahalledeki kendisinin kaldığı lojmanda kıbleyi hesaplarken caminin kıblesinin de yanlış olduğunu fark etti. Camide cep telefonu uygulamalarından ve pusula yardımıyla hesaplama çalışması yapan Kurtdere, kıblenin 45 derece sola doğru kaymış olarak hatalı yapılmış olduğunu tespit etti. Durumu Yunusemre İlçe Müftülüğü'ne bildiren Kurtdere, ilçe Müftüsü Mehmet Bakır ve beraberindeki heyetle birlikte yaptıkları incelemede caminin kıblesinin yanlış yerde olduğu belirledi. Caminin kıblesi, şeritler çekilerek düzeltildi.

"45 DERECE YANLIŞ OLDUĞUNU FARKETTİM" Kendi lojmanının kıblesini bulmak için camiye geldiğinde cami kıblesinin yanlış olduğunu anladığını söyleyen mahalle camisi imamı Mesut Kurtdere, "Camimiz yaklaşık 70 yıldır ibadete açık. Tahmini olarak zamanında ölçülmüş. Köylülerin tarifiyle caminin kıblesi belirlenmiş. İlk yanlış olduğunu söylediğimde caminin imamı olduğum için biraz ılımlı karşıladılar. İçlerinden bir kaçı da rahatsız olduğunu belirtti. Müftülüğe, durumu zaten çok geçmeden bildirmiştim. Onlar da kıble ölçümünün yanlış olduğunu tespit edince bütün mahalleli gönül rahat bir şekilde namazlarını artık yeni belirlenen kıbleye göre kıldı. Geçmiş namazlarında herhangi bir problem olmadığını müftümüz Mehmet Bakır söyleyince gönülleri daha da rahat etti. Hem imam arkadaşlarımın hem de Türkiye çapında müftülüklerin bir heyet oluşturup camilerdeki kıblelerin şaşma oranlarını hesaplayıp, ona göre tekrar düzenlemelerini tavsiye ederim" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Avdal Camisi'nde namaz kılınmasından görüntü

-Avdal Camisi'nin içeriden görüntü -Düzeltilen kıbleden görüntü -İmam Mesut Kurtdere ile röp. -Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) ==================== Anahtar kapıda unutulunca evde mahsur kaldı DÜZCE’de, evde mahsur kaldığını söyleyen yaşlı kadın, balkondan çevredekilere seslenerek yardım istedi. İtfaiyeciler merdivenle balkona doğru yanaşırken, polis ise bu sırada anahtarın kapının dışında unutulduğunu belirledi. Düzce Rasim Betir Paşa Bulvarı’nda 3 katlı evin 1’nci katında oturan B.Ü.(80) isimli kadın, balkondan sokaktan geçenlere seslenerek evde mahsur kaldığını, dışarı çıkamadığını söyledi. Bunun üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi itfaiye merdiveniyle yaşlı kadının bulunduğu balkona doğru yanaşırken, polis ise bu sırada anahtarın evin kapısının dışında unutulduğunu gördü. Çocuklarının kapıyı kilitledikten sonra üzerinde unuttuğu düşünülürken, polis kapıyı açarak anahtarı yaşlı kadına verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaşlı kadının görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

İtfaiye ve polis ekiplerinin eve girerken görüntüsü ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ================== Otoparkta eski otomobiller ile 'drift' gösterisi TÜRKİYE Otomobil Sporları Kayseri Temsilciliği'nce otoparkta düzenlenen etkinlikte sürücüler, eski model otomobillerle drift gösterisi yaptı. Kadir Has Stadyumu yanında bulunan otoparkta gerçekleştirilen etkinliğe, yaklaşık 100 sürücü katıldı. Sürücüler, çeşitli modellerde eski otomobilleriyle 'drift' gösterisi yaptı. Çevrede toplananlar, eski araçlarla yapılan gösteriyi ilgiyle izledi. Türkiye Otomobil Sporları İl Temsilcisi ve Erciyes Motor Sporları Kulüp Başkanı Kenan Büyükbahçeçi, eski model otomobil grubuna özel bir etkinlik yaptıklarını söyledi. Büyükbehçeçi, "Drift gibi dışarıda, caddede yapılmaması gereken şeyler var. Bu tür aktivite yapmaya çalışan arkadaşları buraya topladık. Güzel bir etkinlik yaptık. Dışarıda yapmasınlar, güvenli yerlerde yapsınlar. Bugün bir çok araç burada yer alarak etkinliğe katıldı. Yaz aylarında daha geniş kapsamlı etkinlik yapmayı planlıyoruz. Bugün burada bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- ============================== İnci kefalinin göçünü ilgiyle izliyorlar VAN Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor. Bu yolculuğu görmek isteyen doğaseverler, göçün olduğu noktalarda balıkları ilgiyle izliyor. Dünyada sadeve Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da zorlu yolculuğa çıkıyor. Bu yolculukta, avlanması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri, 7 gün 24 saat nöbet tutarken, gölün tuzlu ve sodalı suyundan nehirlerdeki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefalinin yolculuğunu görmek isteyen birçok kişi de göçün gözlemlendiği noktalara geliyor. Gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri uçarcasına geçiyor. Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan balık bendindeki inci kefallerinin görüntüsü ve martıların balıkları avlama çabası büyük bir ilgiyle izleniyor. Balıkları izlemeye gelenler, keyifli zaman geçirdiklerini belirtiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Balıklardan detaylar

-Balık avlayan martılar

-Alandan detay görüntüler

-Vatandaşlarla röportaj

-Balık izleyen vatandaşlar 3 Dakika 13 Saniye -170 MB Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- =========== Evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı Malatya'da, bir evin bahçesinde giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Öğle saatlerinde Beydağı Mahallesi'nde müstakil bir evin bahçesine giren yılanı fark eden mahalleli itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak poşete koydu. Yılan, ekipler tarafından araziye götürülerek yeniden doğaya salındı. Yetkililer havaların ısınmasıyla yılanların kent merkezlerinde görülebileceği uyarısında bulundu. Mahalle sakinleri ise yılanı yakalayan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiyenin uğraşması

- Yılanı yakalaması

- Yılanın doğaya salınması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA ====== Köpek ve 7 yavrusuna imam sahip çıktı

EDİRNE'nin en eski camilerinden Üç Şerefeli Camii'nin bahçesinde Ramazan Bayramı'nda doğum yapan köpek ile 7 yavrusuna İmam Emin Eneç, sahip çıktı. Hayvanseverlerin de desteğiyle cami bahçesine koyduğu kulübeye 'Sevgi' adını verdikleri köpek ile yavrularını yerleştiren İmam Eneç, "Hayvanlar da bir can taşıyorlar. Onlara sahip çıkmamız lazım" dedi. Üç Şerefeli Camii bahçesinde Ramazan Bayramı'nın birinci günü 7 yavru dünyaya getiren köpeği İmam Emin Eneç farketti. Eneç, hayvanseverlerin yardımıyla bahçeye kulübe koydu.Yavruları beslemeye başlayan İmam Emin Eneç'e vatandaşlar da yiyecek getirerek, yardım etmeye başladı. Sevgi adını verdikleri köpek ve 7 yavrusuna, belediye bakımevi sahip çıkana kadar bakacaklarını ifade eden Eneç, "Köpeğimiz bayramın birinci günü doğum yaptı. Bayram neşesi ve sevinci vesilesiyle de köpeğimize 'Sevgi' ismini verdik. Duyarlı vatandaşlarımız sayesinde, bizim de gösterdiğimiz ilgiyle birlikte bir süre burada misafir edeceğiz, daha sonra belediye bakımevi bu bakımı üstlenecek. Bütün duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.