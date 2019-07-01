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DHA YURT BÜLTENİ - 19

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 00:31 | Son Güncelleme

İzmir'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği oteller tahliye edildi (2) BAŞKAN KAYALAR: 2 OTEL BOŞALTILDI İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarı etkisiyle büyürken, yangına ilişkin Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar açıklama yaptı.

İzmir'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği oteller tahliye edildi (2)
BAŞKAN KAYALAR: 2 OTEL BOŞALTILDI

İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarı etkisiyle büyürken, yangına ilişkin Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar açıklama yaptı. Alevlerin tehdit ettiği iki oteldeki tatilcilerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirten Başkan Kayalar, şunları söyledi:
"İlçemizin tatil beldesi Özdere’nin Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 22.30 sularında çıkan yangına Menderes Belediyesi ekipleri olarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. İzmir Büyükşehir Belediyemizle de irtibata geçerek İZSU ve İzmir itfaiyemiz hemen yangın alanında müdahaleye başladılar. İzmir Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekipler de yangın söndürme çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Havanın karanlık olması nedeniyle uçak ve helikopter ile yangına müdahale gerçekleştirilemiyor. Şu an yol trafiğe kapatılmış durumda. Gümüldür yolu üzerinden ve Ahmetbeyli yolu üzerinden araç trafiği verilmekte. Rüzgarın etkisi çalışmaları zorlaştırsa da ekipler canla, başla yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Umarız en kısa sürede yangını kontrol altına alabiliriz. Ne yazık ki milli servetimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Bir an önce bu felaketin son bulması için canla, başla çalışıyoruz. Şu anda alevlerin tehdit ettiği 2 oteldeki misafirlerimiz tedbir amaçlı tahliye edildi. Hepimize geçmiş olsun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yangından detay
-Turistlerin tahliyesi
-Turistlerden detaylar
-Başkanın bilgi alması
-Genel ve detaylar
-Başkan Röp.

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

İNEGÖL'DE TAKSİYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Altay Caddesi'nde ilerleyen Yücel Çetin (25) yönetimindeki 16 T 5571 plakalı taksi, Gaziler Sokak'tan caddeye çıkan Cengizhan Kurumahmut (35) yönetimindeki 16 ADS 375 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle, araçlar savruldu. Kazada taksi sürücüsü ve araçta bulunan Leyla Sırıklı (46), Eren Sırıklı (26), diğer otomobildeki Serap Gümüş (43), Esra Kurumahmut (33) ile Neriman Bayraktar (50) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından 6 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden detaylar
-Sağlık ekiplerinin olay yerindeki yaralılara müdahalesi
-Genel ve detay

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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KIRŞEHİR'DE ASANSÖRDE SIKIŞAN AFGANLI ÇOCUK ÖLDÜ

KIRŞEHİR pazar yerinde bulunan tek katlı asansörde sıkışan Afgan uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
Kuşdilli Mahallesi kapalı pazar yerinde saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen 10 yaşlarındaki çocuk, tek katlı asansörde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri çocuğu sıkıştığı asansörden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Afgan uyruklu çocuğun öldüğü belirlendi. Çocuğun cenazesi, otopsisi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, çocuğun kimlik bilgileri ve ailesine ulaşmaya çalışırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yeri
-Genel detay

Haber-Kamera: Salih GÜNER / KIRŞEHİR,(DHA)

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Prize takılı su ısıtıcısına dokunan bebek öldü

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, banyoda prize takılı su ısıtıcısına dokunarak, elektrik akımına kapılan Suriyeli 1 yaşındaki Menal Vasıl yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Bozçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Banyoda prize takılı olan elektrikli su ısıtıcısına dokunan Menal bebek, akımına kapıldı. Menal Vasıl, komşularının yardımıyla ailesi tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen talihsiz bebek, doktorların çabasına rağmen kurtarılmadı. Cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderilen bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: BİSMİL(Diyarbakır),(DHA)

Kayseri'de şelaleye düşen genç kayboldu

KAYSERİ'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi'ne ailesiyle birlikte pikniğe gelen ve dengesini kaybederek kayalıklardan suya düşen Serkan Turan Timurbuğa (18), kayboldu. Timurbuğa'yı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Olay, öğleden sonra, ilçeye bağlı Yukarı Künye Mahallesi'nde meydana geldi. Homurlu Şelalesi'ne ailesiyle birlikte pikniğe gelen Serkan Turan Timurbuğa, iddiaya göre şelalenin üst tarafındaki kayalıklarda gezerken dengesini kaybedip, suya düştü. Ailesi durumu AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken, Timurbuğa gözden kayboldu. Olay yerine gelen ekipler, Timurbuğa'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Çalışmaların hala devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: KAYSERİ,(DHA)
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