DHA YURT BÜLTENİ - 19

Hapis cezasını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı (2)

ŞÜPHELİNİN KAÇMA ANI KAMERADA Samsun'da, geldiği adliyede, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile yakalama kararı olduğu ortaya çıkan Şerif G. (30), görevlilerin polisi aradığını anlayınca kaçmaya kalkıştı. Kapalı kapıyı kırarak adliyeden dışarı çıkan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin adliye koridorlarında kaçmaya çalıştığı ve yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntü Dökümü

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-Şerif G.'nin ön bürodan çıkarak kapıyı kırması

-Dışarı çıkan Şerif G.'nin peşinden koşan polisler

-Şerif G.'nin çaresiz kalıp yere çökmesi Haber: Tayfur KARA SAMSUN,(DHA) ================= Antalya'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINDA Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Oymapınar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Henüz ne kadarlık alanda etkili olduğu belirlenemeyen yangın bölgesinde, soğutma çalışması yapıldığı belirtildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

MANAVGAT,(DHA) =================== Erkek çocuklarını istismar etmekle suçlanan şüpheli tutuklandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde 12 yaşından küçük 3 erkek çocuğuna cinsel içerikli film izlettirip, istismarda bulunduğu öne sürülen temizlik işçisi U.Ş., tutuklandı.

Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan U.Ş., iddiaya göre, mesai saatleri bittiği zaman sokakta temizlik yaparken, tanıştığı 3 erkek çocuğunu evine davet etti. Çocukları kandırarak onlara cinsel içerikli film izlettiği öne sürülen U.Ş., bu sırada çocuklardan birine de cinsel istismarda bulundu. U.Ş.'nin sarkıntılık etmesine sert tepki göstererek evden ayrılan çocuklar olayı ailelerine anlattı. Ailelerin jandarmaya başvurması üzerine U.Ş. evinde gözaltına alındı.

U.Ş.'nin evinde yapılan aramada, 3'ü kurusıkı 4 tabanca, 42 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 21 av tüfeği fişeği, 45 kurusıkı tabanca mermisi, 140 çeşitli boy ve cinste bıçak, samuray kılıcı, 'Zülfikar' diye tabir edilen kılıç, 4 pala, 4 komando bıçağı, 3 balta, muştalı bıçak, suikast bıçağı, 4 parmak muştası, kelepçe, pornografik içerikli 45 CD, dizüstü bilgisayar, 3 taşınabilir bellek ele geçirildi.

Jandarmada 12 yaşından küçük 2 çocuğun ifadesi avukat ve pedagog eşliğinde alınırken, sarkıntılık suretiyle cinsel istismara uğrayan çocuk ise ifadesi alınmak üzere Antalya Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) gönderildi. Şüpheli U.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

U.Ş. ifadesinde, çocuklara cinsel istismarda bulunmadığını belirterek, "Çocuklar eve gelerek, porno film izlemek istediklerini söyledi. Ben olmaz dedim ama onlar ısrar edince izletmek zorunda kaldım. Çocuklara sarkıntılık etmedim. Suçsuzum" dedi. U.Ş. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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- Adliye dış plan görüntü

- Şüphelinin adliyeye getirilmesi

- Jandarma aracı detay Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ===================== Bingöl'de Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya Bingöl'de, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 37 gaziye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

Bingöl'de 1947 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 37 gaziye KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. Madalya törenine Vali Kadir Ekinci, 49'uncu Tugay Komutanı Albay Ali Olcay Küçüktepe ile davetliler katıldı. Törende konuşan Vali Kadir Ekinci, Kıbrıs'ta o dönem vatandaşlara büyük eziyetlerin yaşatıldığını belirterek şunları söyledi:

"1974 yılına gelindiğinde Yunanistan'da darbeci yönetimin Kıbrıs'ta darbe yapmasıyla birlikte adada yaşayan kardeşlerimize yoğun bir zulüm ve katliam başlamıştı. O sürede göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri denizden, havadan ve karadan eşi benzeri görülmemiş çok kısa sürede icra edebileceği bir operasyon planladı. Operasyonda orada sadece vatandaşlarımıza değil, Rumlar için de barışı daim kıldı."

Kıbrıs gazilerinden Musa Budraç (66) da, 1974'te katıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki anılarını anlatarak, "Devletimiz var olsun, sağ olsun bizi unutmadı. Bugün bize madalya tevcih ettiler teşekkür ediyoruz. O gün bu günleri meydana getirir. O gün orada olmasaydık bugün Akdeniz'de konuşlanmazdık, hareketsiz kalırdık. Bugünü ve yarını düşünerek hareket oldu. Kıbrıs harekatı yine olursa aynı şekilde yine gideriz" diye konuştu.

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Vali Kadir Ekinci’nin konuşması

Musa Budraç’ın konuşması

Gazilere madalya verilmesi

Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 747 MB Haber- Kamera-Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA) ============================= Sulama kanalında erkek cesedi bulundu Denizli'nin Baklan ilçesinde, sulama kanalı içerisinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Baklan ilçesi Gelinyolu Mevkisi'nden geçen vatandaşlar, sulama kanalı içerisinde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu farkedip, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, içinde 1 metre derinliğinde su bulunan kanalındaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyip, cesedini sudan çıkardı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, ellerinde inşaat eldiveni bulunan ve 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin üzerinden kimlik çıkmadı. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet ile darp izi bulunmayan ceset, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, cesedi bulunan kişinin kimliğinin tespitine çalışıldığını bildirdi.