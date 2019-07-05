DHA YURT BÜLTENİ - 19 

Reyhanlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 Suriyeli öldü (6)- Yeniden 'Reyhanlı'da otomobilde patlama: 3 Suriyeliden 2'si öldü, 1'i yaralı' başlıklı haberimizi, yaralı Suriyelinin de hastanede ölmesi nedeniyle yeniden servis ediyoruz. -------------- Yeniden

Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'da, seyir halindeki otomobilde patlama meydana geldi,. Suriye'den gelen ve geçici Türk plakası takılı olduğu belirlenen otomobildeki el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle, araçtaki 3 Suriyeli öldü. Otomobildekilerin, olayın meydana geldiği noktaya 50 metre mesafedeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cuma namazı kılan cemaatin çıkışı sırasında bombayı patlatmayı amaçladıkları öne sürüldü. Ancak bombanın daha önce patlamasının, olası bir katliamı önlediği belirtildi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında, Suriyelilere ait olduğu belirlenen 31 ML 278 geçici plakalı otomobilde patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamayla birlikte otomobil, alev topuna döndü. Bölgedeki bazı binaların da camlarının kırıldığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Reyhanlı Kaymakamlığı'na 1 kilometre, Fatih Sultan Mehmet Camii'ne ise 50 metre uzaklıkta meydana gelen patlamada, otomobilde bulunan Suriyeli 3 kişi patlamanın şiddetiyle çevreye savruldu.

Polis ekipleri, caddeyi giriş çıkışlara kapatıp, çevrede toplanan vatandaşları da bölgeden uzaklaştırdı. Alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araçtaki Suriyelilerden 2'sinin öldüğü tespit edildi. Ağır yaralanan diğer Suriyeli ise Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından da İskenderun Devlet Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Vücudunda ağır yanıklar olan şüpheli, saat 17.30 sıralarında yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bomba imha uzmanları tarafından olay yerinde yapılan inceleme de tamamlandı. Hurda yığına dönen otomobil ve çevreye dağılan parçaları, çekiciye yüklenerek Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. KİMYASAL RİSKE RASTLANMADI

AFAD ekipleri de bölgede kimyasal ölçüm cihazlarıyla inceleme yaptı. Ancak herhangi bir kimyasal risk saptanamadı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin de çalışmasının tamamlamasının ardından cadde temizlenip, araç trafiğine açıldı.

VALİLİK: TÜM BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Hatay Valiliği de Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı, araçtaki 3 Suriyelinin kimliklerinin saptandığı, tüm bağlantılarının araştırıldığı kaydedildi. Patlamada herhangi bir Türk vatandaşı ile çevrede bir zararın meydana gelmediği vurgulandı. İKİNCİ BOMBALI ARAÇ ARANIYOR

Bu arada, olayla bağlantı olduğu değerlendirilen ve bomba yüklü olabileceği ifade edilen Suriye plakalı ikinci bir otomobilin de bulunması için çalışma başlatıldı. Polisin ilçedeki geniş güvenlik önlemi de sürüyor. HEDEFLERİ CUMA NAMAZINDAN ÇIKANLARDI' İDDİASI

Araçtakilerin amacının, olay yerine 50 metre mesafedeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde Cuma namazı kılan cemaatin çıkış saatinde bombalı eylemi gerçekleştirmek olduğu önü sürüldü. Ancak patlayıcının cemaat cuma namazını kılırken, planlanandan önce infilak ettiği ileri sürüldü. REYHANLI'DA 2 AYRI PATLAMADA 71 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Suriye'de en sıcak çatışma ve provokasyonların yapıldığı dönemde Cilvegözü Gümrük Kapısı ile Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede 11 Şubat 2013'te Suriye'den getirilerek park edilen bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3'ü çocuk, 18 kişi ölmüş, 24 kişi de yaralanmıştı. Bu olayda 1 ay sonra ilçe merkezinde 11 Mayıs 2013'te 2 bombalı aracın patlatılmasıyla meydana gelen terör saldırısının 5'i çocuk, 53 kişi hayatını kaybetmiş, 155 kişi ise yaralanmıştı.

53 kişinin öldüğü bombalı saldırı 10 Ekim 2015'te 103 kişinin öldüğü Ankara saldırısından sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- ====================== Habib-i Neccar Dağı’ndaki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan orman yangınında, 2 hektarlık alan zarar gördü. İlçe merkezi yakınındaki Habib-i Neccar Dağı'nda ormanlık alandan bugün saat 14.00 sıralarında dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, fazla büyümeden söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alan zarar görürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Görüntü Dökümü

--------------------------- - Yangından genel görüntü - Ekiplerin bölgeye gelişi - Ekipleriden genel ve detay görüntü - Yangın bölgesinden genel ve detay - Helikopterlerin yangına müdahale etmesi - Yangın söndürme çalışmaları - Helikopterlerin yangına müdahalesi Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK - Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,(DHA)

===================== Sarar'ın evini soyan 6 Moldovalı, adliyeye sevk edildi (2) KADIN ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Eskişehir'de Sarar şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ı, elleri ve ayaklarını bağlayıp kasadaki ziynet eşyaları ve yüksek miktardaki dövizi çalıp kaçtıktan sonra Bulgaristan’da yakalanıp iade edilen Moldova uyruklu Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. YURT DIŞI YASAĞIINI DUYUNCA BAYILDI

Olayla ilgili daha önce tutuklanan Moldovalı hizmetçi Iulia Dragusan’ın sevgilisi olduğu belirtilen Aleksandar Arikov ve George Dobrioglu ise ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İki şüpheli de mahkemedeki savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Moldovalı Aleksandar Arikov, sevgilisi olan hizmetçi Iulia Dragusan ile Sarar çiftinin yanından ayrıktan sonra bir daha Eskişehir’e gelmediğini öne sürdü ve hırsızlık olayına karışmadığını söyledi. Sulh Ceza Hakimliği, Sarar çiftinin soyulmasına ilişkin soruşturmada Moldovalı Aleksandar Arikov’un tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, diğer şüpheli George Dobrioglu’nun ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Şüpheli George Dobrioglu yurt dışına çıkış yasağo konduğunu öğrenince kısa süreli baygınlık geçirdi.

Tutuklanan Moldovalı Aleksandar Arikov, elleri önden kelepçeli olarak adliyeden çıkarılarak Eskişehir Kapalı cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Aleksandar Arikov adliye çıkışı

-Polis aracına götürülmesi

-Aracın ayrılması Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ===================== Gazetecilere çarpan teknenin kaptanı tutuksuz yargılanacak Bodrum'da, haber çalışması yapan 3 gazetecinin içinde bulunduğu, kaptan Osman Demirkol'un kullandığı balıkçı teknesine çarpan Maça Kızı Otel'e ait sürat teknesinin kaptanı Alper Sakay, avukatının itirazı sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Bodrum Göltürkbükü açıklarında geçen 4 Haziran Salı günü, bayram tatili dolayısıyla haber çalışması yapan Hürriyet Gazetesi muhabiri Cenker Tezel, TV 100 muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Bloomberg TV muhabiri Onur Aydın, kiraladıkları 'Yörük Ağası' isimli balıkçı teknesiyle koylarda fotoğraf çekti. Gazeteciler haber çalışmasını tamamladıktan sonra kıyıya dönmek üzere yol aldıkları sırada, Maça Kızı Oteli'ne ait 'Maçı Kızı' isimli sürat teknesi, bulundukları 'Yörük Ağası' isimli balıkçı teknesine çarptı. Üç gazeteci çarpmadan hemen önce kendilerini denize atıp ölümden kurtuldu. Balıkçı teknesinin kaptanı Osman Demirkol ise sağ bacağından yaralandı. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Ege Grup Komutanlığı'na bağlı 3 bot, bacağından yaralanan ve çok kan kaybeden kaptan Osman Demirkol'u (46) kıyıya getirdi. Kaptan Demirkol, Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Gazeteciler ise bölgedeki diğer teknelerde bulunanlar tarafından kurtarıldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulan Kaptan Demirkol'un diz altından kopmak üzere olan sağ bacağı ameliyatla tekrar yerine dikildi. Demirkol daha sonra taburcu edildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürat teknesinin kaptanı Alper Sakay ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edildi. Sakay'ın savcılıktaki ifadesinde, "Balıkçı teknesini 2-3 milden gördüm. Daha sonra elektronik haritadan kontrol ettim. Müşteriler ile ilgilendikten sonra, sürat teknesinin ön tarafını kontrol ettim. Bu sırada tekneye çarpmak üzereydim ve manevra yapamadım. Kendi pervaneme bir şey dolandığı için kimseye yardım edemedim. Olayda hiçbir kasıt yoktur. Bu olayın yaşanmasından dolayı büyük üzüntü içerisindeyim" dediği belirtildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Sakay tutuklandı. SERBEST KALDI

Avukatı Gökay Karadut, Sakay'ın tutukluğuna itiraz etti. İtirazı dosya üzerinden değerlendiren Bodrum 1. Sulh Ceza Hakimliği, dün (perşembe) Sakay'ın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Mehmet Can MERAL/BODRUM, (Muğla), (DHA) ===================== Parkta fare zehri içip intihara kalkıştı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 62 yaşındaki Ferruh M. (Müjdeci), gittiği bir parkın su tahliye deposuna girip, fare zehri içerek intihara kalkıştı. Fenalaşıp depodan çıkan Ferruh M. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay, bugün saat 18.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı yanında bulunan Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre borçları nedeniyle bunalıma giren Ferruh M., Cumhuriyet Parkı'na gitti. Parkın zemininin altında bulunan su tahliye pompasının bulunduğu deponun kapağını açan Ferruh M., aşağıya indi. Burada yanındaki fare zehrini içen Ferruh M., daha sonra fenalaşınca dışarı çıktı. Parktaki çimlerin üzerinde yarı baygın halde yatan Ferruh M.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ferruh M.'yi, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Ambulansa alınan Ferruh M'den detay - Sağlık ekiplerinden detay - Polis ekiplerinden detay