DHA YURT BÜLTENİ - 19

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hastane ve acil detayları

Hastalarla röp.

Haber-Kamera: Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

BERBER, TARTIŞTIĞI AFGAN'I TÜFEKLE YARALADI

ELAZIĞ’da, berber Ahmet C., tartıştığı Afganistan uyruklu kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Ahmet C. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sakin Sokak'taki iş yerinde berber Ahmet C. ile Afganistan uyruklu ismi öğrenilemeyen kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Ahmet C., av tüfeğiyle Afgan kişiye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Afgan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Afgan, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, Ahmet C.'yi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA)

DÜĞÜN KONVOYUNU TRAFİKTE DURDURUP OYNAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA