DHA YURT BÜLTENİ - 19

Dalaman'da orman yangını (3)

ALEVLER İKİ EVE ZARAR VERDİ Muğla'nın Dalaman ilçesi Karacaağaç Mahallesi'nde başlayan yangın komşu Kayadibi ve Taşlıca mahallelerine de sıçradı. Alevler, Kayadibi Mahallesi sınırları içiresindeki 2 eve zarar verdi. Jandarma ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan anonslar ile alevledrin tehdit ettiği Kayadibi ve Taşlıca mahallelerindeki evler boşaltıldı. Köylüler, taşıyabildikleri eşyalarını traktörlerine ve kamyonetlerine yükleyerek uzaklaştırdı. Bazı köylüler de ahır ve ağıllarındaki hayvanlarını daha güvenli bir bölgeye götürdü. BARINAK BOŞALTILDI

Göcek Doğa ve Hayvan Dostları Derneği'ne ait hayvan barınağındaki 250 kedi ve köpek de alevlerin bölgeye ulaşma ihtimaline karşı tedbir amacıyla hayvanseverler tarafından kafeslere konularak, tahliye edildi. Bölgede yerleşik yaşayan yabancı uyuruklular da barınaktaki hayvanların nakledilmesine yardımcı oldu. Barınak görevlisi Sina Karadağ, "Alevler bulunduğumuz yere doğru yaklaşıyor. Bu hayvanları kurtarmamız gerekiyor. Gelen herkes yardımcı oluyor. 250 hayvan bulunuyor. Hasta olanları öncelikli olarak gönderiyoruz. Sağlıklı olanları yangından kaçsınlar diye bırakacağız" dedi

HELİKOPTERLER BÖLGEDEN AYRILDI Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük çekilen yangına gündüz 2'si yönetim, 13'u da su atan olmak üzere toplam 15 helikopter, 74 arazöz, 6 dozer, 350 personel ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte helikoterlerin çalışmasına son verildi. Söndürme çalışmaları karadan devam ederken, köylüler de su tankerleri, ev ve ile tarlarındaki çeşmelerden hortumlarla su sıkarak çalışmalara destek veriyor. Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, AK Partili Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş da bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. GÖRÜNTÜLÜ HABER

- Yangından görüntüler Cavit AKGÜN - Süleyman İLTER / DALAMAN (Muğla), (DHA) ================ Ağabeyini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde Fevzi K., aralarında husumet bulunan ağabeyi Ferdi K.’yi sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay, Gaziosmanpaşa Mahallesi Ravalı Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Fevzi K. ağabeyi Ferdi K.’nın işyerinin önüne geldikten kısa bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında aracından pompalı tüfeğini alan Fevzi K., ağabeyinin bacaklarına ateş etti.. İki bacağından yaralanan Ferdi K., kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören çevredeki esnaf ellerine aldıkları sandalyelerle Fevzi K.’nın aracına saldırarak ikinci bir atış yapmasını engelledi. Çevredeki esnafların da olay yerine gelmesiyle panikleyen Fevzi K. aracı ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ferdi K.’yi Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Yaralı tedavi altına alınırken, kaçan Fevzi K.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden detaylar

Yaşanan panik anları

Yaralının ambulansa taşınması

Polis ekiplerinin çalışması

Detaylar Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA) ====================== Denizde, boynunda iki plastik kelepçe olan ceset bulundu ANTALYA’da, yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 60 yaşlarında bir erkeğe ait ceset denizde bulundu. Cesedin boynunda iki adet plastik kelepçe olduğu görüldü. Olay saat 17.30 sıralarında Lara sahili açıklarında meydana geldi. Tur teknesinde bulunanlar, Lara sahilinin 1 km açıklarında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi, yaptıkları arama sonunda 60 yaşlarında bir erkeğe ait ceset buldu. Kıyafetleri üzerinde, gözlüklü, boynunda ise iki plastik kelepçe olduğu görülen erkeğe ait ceset, Sahil Güvenlik botuyla Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi. Yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin cesedi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden görüntüler

-Cesetin bulunduğu yerden görütüler

-Çalışma yapan polis ekiplerinden detaylar

-Olay yerinden detaylar 01.15 ‘’ / 142 MB Haber-Kamera:Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA) ================= Ali İsmail Korkmaz, Hatay'daki mezarı başında anıldı (2)

ARKADAŞLARI HEYKELİ ÖNÜNDE ANDI Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz (19), ölümünün 6'ncı yılında üniversiteden arkadaşları tarafından heykeli başında anıldı. Anadolu Üniversitesi’nde eğitim gören bir grup öğrenci, Ali İsmail Korkmaz'ın Tepebaşı ilçesindeki heykeli önünde toplandı. Heykele çiçek bırakan öğrenciler adına konuşan Berkin Kartal, "Ali İsmail Korkmaz o gün o sokakta çıkamadı. Ama biz Eskişehir’in tüm sokaklarını ona çıkaracağız. 19 yaşındaki gencecik çocuğun hayalleri tüm hayatımız olmuştu. Ali İsmail'in düşlerindeki özgürlüğü biz kuracağız" dedi. Ali İsmail Korkmaz’ın arkadaşları heykeli önünde şiirler okurken, heykeline de karanfil bırakıp dilek feneri uçurdu.

Görüntü Dökümü:

-Arkadaşlarının heykel önüne gelmesi

-Arkasındaki çimlerde oturması

-Heykele çiçek bırakmaları

-Berkin Kartal’ın konuşması

-Arkadaşının şiir okuması

-Genel görüntüler Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Oğuzhan DEMİR/ESKİŞEHİR,(DHA)- ===================== Kapadokya'da doğal kayalığa yapılan asansör, kaldırıldı NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, doğal kayalığın üzerine yaptırılan ve tepki çeken asansör, otel sahibi Erol Özsoy tarafından kaldırıldı. Otel sahibi Erol Özsoy, "Asansörün kaldırılması için gerekli çalışmaları yaptık. Oradaki balkon da kalkacak ve doğaya uygun bir şekilde kendi şeklini bulacak" dedi. Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Ürgüp'te doğal kayalık alanda faaliyet gösteren 72 odalı otele ait asansör, 2012 yılında Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan izinle 2 yıl önce yaptırıldı. Yunak Mahallesi'ndeki otelde kalan müşterilerin, doğal kayalığın üzerine çıkıp Kapadokya'yı seyretmesi için yaptırılan asansör, sosyal medyaya görüntülerinin yayınlanması üzerine geçen günlerde büyük tepki çekmişti. Doğal kayalık üzerine kulübe şeklinde inşa ettirilen asansör, eleştirilerin ortasında kalınca otel yönetimi de değiştirilmesi için kolları sıvadı. Otel yönetimi, asansörü bulunduğu yerden kaldırdı. Asansörü kaldırdıklarını belirten Özsoy, "Daha önce haber konusu olmuş olan bu asansör projesi koruma kurulundan onaylı bir projeydi. Bunu daha önceki röportajımızda söylemiştik. Bu projeyi satın aldığımız zaman zaten onaylanmış ruhsatlı bir projeydi. Fakat bitirdikten sonra biz de zaten bunun doğaya uygun olmadığını fark ettik ve bunu kaldırmak içinde dosyamızı vermiştik. 6 aydır süreçte bekliyordu. Bu olayın son dönemlerde gündeme düşmesiyle beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde zaten asansörü kaldırmak istiyorduk. Asansörün kaldırılması için gerekli çalışmaları yaptık. Oradaki balkon da kalkacak ve doğaya uygun bir şekilde kendi şeklini bulacak" ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları olay sonrası bölgeye artık yatırım yapmayacaklarını kaydeden Özsoy, "Kararımızda her hangi bir değişiklik yok. Daha öncede bahsettiğim gibi Ürgüp'te 450 odalı bir otel inşa edecektik. Yaklaşık 250 kişi çalışacaktı. İstihdam sağlayacaktık ama bu prosedürler bizi yorduğu için bunları yapmaktan vazgeçtik. Kesinlikle biz Kapadokya'ya bundan sonra yatırım yapmayacağız" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Yunak evleri A.Ş yönetim kurulu başkanı Erol Özsoy ile röportaj

-Ürgüp yunak evlerindeki asansörün kaldırıldığı yerden genel görüntü 204 MB NEVŞEHİR (DHA) ====================== Marmarisli çift, iki çocuklarıyal birlikte 'tarihin sıfır noktasına' bisikletle yola çıktı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Pekçedenöz çifti ve iki çocukları, "Tarihin sıfır noktası" olarak adlandırılan ve UNESCO dünya miras listesinde yer alan Şanlıurfa'daki Gökbeklitepe'ye doğru bisikletle yola çıktı. Sosyal medya hesaplarında kendilerine "Küçük 1 Aile" adını veren, 42 yaşındaki baba Rüştü Pekçedenöz, 42 yaşındaki anne Özgür, 14 yaşında Ceren ve 10 yaşında Mithatcan, bir ay önce "Tarihin sıfır noktası" olarak isimlendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye bisikletle gitme kararı aldı. Bir ay boyunca bisikletle uzun yol antrenmanları yapan aile, bugün(Çarşamba) saat 19.00'da 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na geldi. Belediye yetkilileri, çiftin arkadaşları ve akrabaları uğurlama töreni düzenledi. Arı yetiştiricisi ve tasarımcı Rüştü Pekçedenöz ve ailesi yola çıkmadan önce basın açıklaması düzenledi. Bir aile olarak tarihe,doğaya ve aileye dikkat çekmek için böyle bir etkinliğe karar verdiklerini açıklayan Baba Pekçedenöz, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edildi. Dünya tarihini değiştiren bir yere sahibiz. Bunu daha dikkat çekici hale getirmek, kültür varlıklarını daha iyi tanıtmak için yola çıkıyoruz. Bunu bisiklet gibi çevresel bir spor aletiyle yapmak daha heyecanlı. Eşim ve iki çocuğumla birlikte 25 gün ile bir ay arasında bu tarihi yere gitmeyi planlıyoruz. Marmaris'ten Göbeklitepe'ye 1300 kilometre pedal basacağız. Olabilecek bir soruna karşı motosikletli iki arkadaşımız bizleri takip edecek. Zor ve kolay olamayan bir süreç. Güzergahımız boyunca bisiklet sever dostlarımız bizleri karşılayacakö dedi. Noter Kâtibi Anne Özgür Pekçedenöz, " Çekirdek bir aile olarak bir ay süreyle sıkı bir çalışma yaptık. Bir aile olarak doğanın korunmasını dikkat çekmek, çocuklarımıza da doğayla iç içe yaşamayı öğretmen adına yola çıkıyoruz. Temmuz ayı çok sıcak ama çocuklarımızın okul tatil dönemine denk getirmek zorunda idik. Ailecek zoru başaracağımıza inanıyorum" dedi. Ailenin en küçüğü 10 yaşındaki Mithatcan Pekçedenöz ise, " Büyüklerime örnek olacak ve ilham verecek yolculuğa çıkıyorum. Arkadaşlarım eğlenirken ben zoru başararak tarihin başlangıcına adım atacağım" dedi.