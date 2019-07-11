DHA YURT BÜLTENİ - 19

15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı (2)

KAZADA ÖLEN ÖMER, TOPRAĞA VERİLDİ Samsun'da 15 yaşındaki A.A'nın., teyzesinden izinsiz alıp, arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıktığı otomobille yaptığı kazada hayatını kaybeden Ömer Tuğrul Çakar (15) için Büyük Camii'de ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü basketbol takımı sporcusu olan Çakar'ın tabutunun üzerine kendisine ait forması konuldu. Cenazede Çakar'ın yakınları ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Çakar'ın cenazesi kılınan namazın ardından Kıranköy Mezarlığı'na defnedildi. Görüntü Dökümü:

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- Büyük Cami'de cemaatten detay

- Tabudun üstündeki formadan detay

- Tabudun taşınması

- Takım arkadaşlarının cenaze aracına binmesi Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,(DHA) ====================== Çorum'da fırtına çatıları uçurdu, yön tabelalarını devirdi ÇORUM'da şiddetli fırtına nedeniyle aralarında hastane, stadyum ve yurtlarında yer aldığı çok sayıda binanın çatısı uçtu, devrilen yön tabelaları nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.

Çorum'da, saat 17:00 sıralarında etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle Çorum Devlet Hastanesi, stadyum ve bazı yurt binalarının çatıları uçtu, yerinden sökülen ağaçlar, otomobillerin üzerine devrildi. Fırtınanın etkisiyle Çorum-Samsun karayolu Yadiğin kavşağı mevkiinde devrilen yön tabelaları, karayolunu ulaşıma kapattı. Karayolları ekipleri yön tabelalarını kaldırarak yaklaşık 20 dakika kapalı kalan karayolunu yeniden ulaşıma açtı. Kentte fırtına nedeniyle hasar tespit çalışması başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Karayolundan detay Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM-DHA =================== Çanakkale’de 52 kaçak yakalandı ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 52 kaçak ve organizatör olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı. Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyü Yeşil Liman mevkiinde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirtilen 2 kişi de gözaltına alındı.

Kaçaklar, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık’taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. 2 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaçak göçmenlerden görüntüler Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) ========================= Motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultan Abdulhamit Mahallesinde park ettiği motosikletinin çalındığını fark eden sahibi durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından motosikleti çalan kişinin R.G. olduğunu saptadı. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan R.G., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hırsızlık anına ait güvenli kamerası

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7 MB ========================

Motorlu testereyle karnı kesilen genç, ameliyatla sağlığına kavuştu HATAY'ın İskenderun ilçesinde kazara motorlu testereyle karnı kesilen Hüseyin Ot, başarılı bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu. İskenderun Modern Evler Mahallesi'nde 15 yaşındaki Hüseyin Ot, ismi öğrenilemeyen komşularının oğlu bahçede motorlu testereyle odun keserken yardıma geldi. Bu sırada çalıları kesildiği sırada yan dönen testere kazara Ot'un karnını kesti. Bağırsakları dışarı çıkan Ot, yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Süleyman Belli, Hüseyin Ot'u ameliyata aldı. Ot, yaklaşık 1 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Hastada mucize eseri, sadece hafif bağırsak duvar yaralanması tespit edildiğini belirten Op. Dr. Belli, "Başarılı bir operasyonla bağırsaklar yerine yerleştirildi ve kesi dikilerek hasta genel cerrahi servisinde takip ve tedavisi yapılıyor. Hastanın genel durumu iyi, 2 gün içerisinde taburcu edilecek" dedi. Görüntü Dökümü

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-Çocuğun babaannesinin olayı anlatması

-Hüseyin'in ameliyat sonrası konuşması

-Doktorlar ile Hüseyin’in fotoğrafı

SÜRE:1,04 sn BOYUT:45 mb Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),(DHA) ====================== Şehit ve gazi çocukları Pamukkale'yi gezdi TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı'nın düzenlediği kültür gezisi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden 90 şehit ve gazi askerlerin çocukları, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'yi ziyaret etti. TSK Mehmetçik Vakfı tarafından, şehit ve gazi askerlerin çocukları için düzenlenen kültür gezisinin üçüncü durağı Denizli oldu. Ankara ve Afyonkarahisar'ı gezen 90 şehit ve gazi çocuğu, travertenleriyle dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlayan Pamukkale'yi ziyaret etti. Hierapolis Antik Kenti'ni gezen yaşları 14 ile 18 arasında değişen ziyaretçiler, daha sonra sıcaklığı yaz-kış 36 derece olan Antik Kleopatra Havuzu'nu da görme fırsatı buldu. Daha sonra, Pamukkale'deki beyaz travertenler üzerinde yürümenin keyfini çıkaran öğrenciler, bol bol fotoğraf çektirdi. PAMUKKALE'YE HAYRAN KALDILAR Sivas'tan kültür gezisine katılan gazi çocuğu İshak Evren, ilk defa bu geziye katıldığını belirterek, "Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Çok mutlu ve huzurluyum. Daha önce gezip görmediğim bir çok yere bu gezi sayesinde gitme fırsatı buldum" dedi.

Geziye katılanlardan Canan Filiz de travertenleri çok beğendiğini belirtip, "Burası çok eski bir oluşum. Kültürel olarak çok zengin. Hierapolis Antik Kenti'ni ziyaret ettik. Travertenler çok güzel. Bu gezi sayesinde de birçok arkadaş edinme fırsatı buldum" diye konuştu. 'TSK MEHMETÇİK VAKFI, ÇOK BÜYÜK BİR AİLE' Gezi sorumlusu emekli Piyade Albay Nuri Özpehlivan, TSK Mehmetçik Vakfı tarafından her yıl düzenli olarak uygulamaya konulan kültür gezilerinin bu yıl da gerçekleştirdiğini söyledi. Gezinin kültürel değerleri görmenin yanı sıra arkadaşlık duygularını arttırdığını ifade eden Özpehlivan, "TSK Mehmetçik Vakfı tarafından düzenlenen gezimizin, gençlerimizin tarih bilincini güçlendirmek, bu güzellikleri göstererek yurt sevgisine katkıda bulunmak gibi amaçları var. Bunun yanı sıra kendi aralarında yeni arkadaşlıklar kurabiliyorlar. TSK Mehmetçik Vakfı, çok büyük bir aile. Bu gezilerle gençlerimiz birbirlerini tanıma şansı buluyor" diye konuştu. Pamukkale gezisini tamamlayan öğrenciler daha sonra Antalya'ya gidecek.