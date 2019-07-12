DHA YURT BÜLTENİ - 19

Kaza, saat 19.00 sıralarında, Gaziantep- Şanlıurfa yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 76 AD 438 plakalı TIR kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Dorsesinde bulunan limonların yola saçıldığı kazada sürücü ile yanındaki iki kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yolda kazaya ilişkin ekiplerin çalışması sürüyor.

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen personel taşıyıcı araçlar ile lojistik malzeme yüklü TIR'lardan oluşan konvoy, farklı aralıklarla 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı. Burada bakım ve ikmali yapılan konvoylar, daha sonra belirlenen sınır hattındaki konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği bildirildi.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki tarihi Toprakkale Kalesi çevresindeki ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Kalenin eteklerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına havadan helikopterlerle karadan ise arazöz ve itfaiye araçları ile müdahale edildi. Öğleden sonra başlayan yangını gören çevredekiler, hemen itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne haber verdi. İhbar sonrası bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve takviye olarak Osmaniye ve Toprakkale Belediyesi itfaiye ekipleri, Dörtyol ve Erzin Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve 60 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Kale etrafını saran alevlere Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale edildi. Tarihi kalenin çevresindeki ormanlık ve makilik alan ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektarlık kızılçam ve makilik alanın zarar gördüğü soğutma çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaza saat 17.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir karayolunun 27’inci kilometresinde meydana geldi. Yaşar Koçoğlu idaresindeki 51 HN 433 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası ağır yaralanan Koçoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Yaşar Koçoğlu’nun cesedi AFAD ekipleri tarafından uçurumdan çıkartıldı. Koçoğlu’nun cesedi otopsi için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı

Telefonda korkuttuğu 2 kişiyi, 7 bin 700 lira dolandırdı (2) TUTUKLANDI Eskişehir’de telefonla aradığı iki kişiyi kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiği yönünde korkutup evlerinden 7 bin 700 lira aldığı tespit edilen dolandırıcılık şüphelisi Ömer T. (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bitlis-Van seferi yapan Sultan Alparslan isimli feribotta, senaryo gereği Van'a giderken aniden rahatsızlanan hasta için 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbarın ardından bölgeye UMKE, jandarma ve polis ekipleri de sevk edildi. Botlarla Van Gölü’ne açılarak feribotka yanaşan ekipler, halat ve merdiven yardımıyla feribota çıktı. Feribotta ilk müdahalesi yapılan hasta sonra vinç yardımıyla gölde bekleyen jandarma botuna indirildi. Ekipler, hastayı karada bekleyen ambulansa teslim ederek hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

UMKE sorumlusu Ömer Daşdemir, Sultan Alparslan feribotunda Van Gölü'nde hasta kurtarma tatbikatı yaptıklarını söyledi. Tatbikatta 30 kişilik bir ekibin yer aldığını vurgulayan Daşdemir, "Sultan Alpaslan isimli feribotumuz Tatvan’dan Van istikametine yük ve yolcu taşımacılığı yapmaktadır. Bugün biz de feribotta meydana gelebilecek olağanüstü durumlarda hasta ve yaralanmalara kısa zamanda müdahale etmek için bir tatbikat düzenledik. Tatbikatımız kazasız belasız şekilde tamamladık. Nefes kesen anlara şahitlik ettik. Senaryo gereği ilk önce polis botuyla yanaştığımız feribota merdivenle çıktık. Hastaya ilk müdahalemizi yaptıktan sonra, güvenli bir şekilde feribottan alarak Jandarma botuna alıp karada bizleri bekleyen sağlık ekibimize ulaştırdık." dedi.