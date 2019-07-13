DHA YURT BÜLTENİ - 19

Kozan'da işçi taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
ADANA’da işçi taşıyan bir servisin seyir halindeyken takla atması sonucu meydana gelen kazada inşaat işçisi Osman Kocaman(49) öldü, araçtaki diğer 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kozan ilçesinde saat 19.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, göre Feke’de BİR inşaatta çalışan işçi grubunu Kozan'a götüren Yusuf Çankaya yönetimindeki 01BR302 plakalı minibüs Feke Kozan yolu Sıralif Mevkiinde takla atması sonucu araçta bulunan şoförle birlikte Yılmaz Çankaya, Osman Kocaman(49) ağır, Abdullah Kocaman, Selim İlhan (57) Osman Koray(50) yaralandı. Yaralılar ambulansla Kozan devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Osman Kocaman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı
Görüntü Dökümü
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-Kaza yeri ve minibüsten detay
- Yaralılatın ambulansla hastaneye getirilişi
SÜRE : 01' 40" BOYUT:260 MB
Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana), (DHA)
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Bitlis’te trafik kazası: 2 kişi yaralandı
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, önündeki TIR'a çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Tatvan-Ahlat Karayolu'nda bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, iddiaya göre önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların hurdaya dönen araçtan çıkardığı yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan biri doktorların tüm müdahalelerine karşı kurtarılamadı. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yeri
-Kaza yapan otomobil
-Ambulanslardan detaylar
-Olay yerindeki vatandaşlardan detay
-Kaza yapan araçtan detaylar
Ceren KURTYE/TATVAN, (Bitlis)- (DHA)-
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11 Temmuz Kuzey Ege fırtınası güvenlik kamerasında
BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, 11 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında meydana gelen ve Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtınanın şiddeti, ortaya çıkan güvenlik kamerası ile gözler önüne serildi.
Kuzey Ege sahillerinde 11 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında yağışla birlikte kuvvetli fırtına etkili oldu. Başta Ayvalık ilçesi olmak üzere, Burhaniye'nin Ören Mahallesi ile Edremit'in Akçay, Güre ve Altınoluk sahillerindeki işletmeler, fırtınadan olumsuz etkilendi. Denize cephesi olan iş yerlerinin vitrin camlarının kırıldığı fırtınada ağaçlar yerinden sökülürken, sahil bölgesindeki bazı işletmelerin tenteleri, şemsiye ve şezlongları uçtu.
Fırtınanın ardından, Ayvalık'ta iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan fırtınanın görüntüleri ortaya çıktı. İş yerinin camlarını kırarak içeriye dolan yağmurla karışık fırtına vitrinleri yere düşürdüğü, masaları yerinden oynattığı anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi. İşletmeci Bora Erdoğan, "Fırtına olduğu gece saat 01.30'da evdeydim. 10 dakika sonra bizi aradılar, 'Camlarınız patladı' diye. Yarım saat sonra geldik ve şok olduk. Fırtına kuvvetiyle bir camdan giriyor ve tepip geri çıkıyor. Gözlük ve cam olarak tahminen 20-30 bin TL civarı hasarımız var. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Kırılan cam 10 milim temperli camdı. Camı takmaya gelen firma yetkilileri bile şaşırdı. Yalnız o kadar etkili bir fırtınada dış duvardaki çiviye asılı nazar boncuğu ise sapasağlam duruyordu" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Güvenlik kamerası görüntüsü
-İşyerinden genel ve detay görüntüler
-İşletmeci Bora Erdoğan röp
Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)-
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Kahvehanede başlayan tartışma, sokakta kanlı bitti
DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesindeki bir kahvehanede kimliği belirsiz bir kişi ile tartışma yaşayan Volkan Tunç (29) sokakta aynı kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, bugün 18.00 sıralarında Kayıhan Mahallesi Necip Ali Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Volkan Tunç oturduğu kahvehanede kimliği belirsiz bir kişi ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kahvehane içerisinde başlayan kavga, daha sonra sokağa taşındı. Kavgada karnından bıçaklanan Tunç ağır yaralandı. Kimliği belirsiz kişi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Tunç, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tunç'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri Volkan Tunç'u bıçaklayarak kayıplara karışan saldıganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden detaylar
-Kahvehaneden detaylar
-Polis ekiplerinin kahvehanede inceleme yapması
Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
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Siverek'te anız yakılan tarlada hortum çıktı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, anız yakılan tarlada hortum meydana geldi. Hortum mitrelerce yükselkiği çıkarken, bölgeden geçen sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Siverek- Hilvan yolunun 20'nci kilometresindeki yol kenarında bulunan tarlada yakılan anız sonrasında oluşan hortum, hareket halindeki sürücülerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Gökyüzüne yükselen hortumun bölgede zarara neden olup olmadığı ise öğrenilemedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Çıkan hortum
- Hortumun gökyüzüne yükselmesi
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: - Mehmet SEZGİN
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