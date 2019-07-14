DHA YURT BÜLTENİ - 19

Hakkari'nin Ceylanlı Köyü ve Sütçüler Mahallesi'nde 'Dolunay 2' operasyonu sürdüren Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri, bugün bir grup PKK'lı terörist ile temas sağladı. Saat 15.20 sıralarında çıkan çatışmada 1 teğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş şehit olurken, 1 astsubay çavuş ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden helikopterle alınarak, hastaneye kaldırıldı. 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit düşen askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın acı haberi Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Yaylada bulundukları öğrenilen ve Fethiye'nin Çalça Mahallesi Zincirli Kavak Mevkii'ndeki ayrı ayrı araçlarla evlerine getirilen ev hanımı anne Elif Ağır ve çiftçilik yapan baba Ramazan Ağır, evlerinin önündeki kalabalığı görünce oğullarının şehit düştüğünü anladı. Fenalık geçiren baba Ağır, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınırken, anne Ağır ise yakınları tarafından evlerine çıkarıldı.

Tavas ilçesi Akyar Göleti'nde balık tutan avcılar, bugün saat 18.00 sıralarında şu üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri suya girerek cesedi kıyıya çıkardı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin üzerinden kimlik çıkmadı. Vücudunda herhangi kesici, delici alet ile darp izi bulunmayan ceset, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, cesedi bulunan kişinin kimliğinin tespitine çalışıldığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Baraj göletinden detaylar

-Jandarma ekiplerinden detaylar

-Savcının cesedi incelemesi

-Cesedin taşınması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZİ, (DHA)

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İzmir'de, 15 Temmuz şehit ve gazileri adına yemek

İZMİR'de, 15 Temmuz şehit ve gazileri adına, şehit yakınları ve gazilere yemek verildi. Yemekte konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, " Şer odakları şunu bilmelidir ki, bu millet genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle daima güçlü olmayı bilmiş ve her kötülük karşısında da dimdik ayakta duran, yarına daha güçlü bakan bir millet olmuştur" dedi.

İzmir Valiliği tarafından, 15 Temmuz şehit ve gazileri adına, kentteki bir otelde (Balçova Termal Otel), şehit yakınları ve gazilere yemek verildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın duasıyla başlayan yemeğe, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep'in yanı sıra, çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı. Kısa bir konuşma yapan Vali Erol Ayyıldız, FETÖ mensuplarınca 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminin bozguna uğratılmasını kutlamak için bir araya gelindiğini belirterek, "Birlik ve beraberliğimizin devamı, devletimizin bekası dua ve temennisiyle bir aradayız. Bu uğurda daha nice canlar verecek ve bu uğurda kanlarını her an akıtmaya hazır olan bir milletle beraber olduğumuzun şuurundayız. 15 Temmuz şehitlerini bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ahirete intikal edenlere rahmet, hayatta olan gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz" dedi.