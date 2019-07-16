DHA YURT BÜLTENİ - 19

Bebeğini göremediği iddiasıyla kayınpederi ve kayınbiraderini öldürdü (2) TUTUKLANDI

Bursa'da kayınpederi Nezir Aktan (60) ile kayınbiraderi Yasin Aktan'ı (25) bıçaklayarak öldüren üç çocuk babası Engin Kocakulak (39), Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Engin Kocakulak, 'Kasten adam öldürmek' suçundan hakim karşısına çıktı. Çıkarıldığı Bursa 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde emniyet müdürlüğünde verdiği ifadesini tekrarlayan Engin Kocakulak, tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ========================= Hastanede jeneratör yandı İzmit'te, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde jeneratör yandı. Hastalar önlem amacıyla bina içerisinde başka bölüme alınırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, İzmit Kabaoğlu Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin morfoloji binasında meydana geldi. Binanın bodrum katında bulunan jeneratörlerin birinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Jeneratör odasından yükselen dumanları gören personel, yangın söndürücülerle ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, bodrum katını saran dumanın tahliyesi yapıldı. Ayrıca, yangının başlamasının hemen ardından hematoloji bölümünde yatan 27 hastanın tedbir amacıyla hastane ana binasına nakledildiği öğrenildi. Hastalar yangının söndürülmesinin ardından odalarına döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hastaneden yükselen dumanlar

- İtfaiyenin gelmesi

- İtfaiyenin çalışmaları

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ========================= Parasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, spor kompleksi inşaatında çalışan işçi Ercan T. (40), müteahhit firmadan parasını alamadığını iddia ederek inşaatın çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Polisin 2,5 saat sonunda ikna ettiği Ercan T. çatıdan indirildi. Olay, öğle saatlerinde, Tatlıkuyu Mahallesi'nde yaptırılan spor kompleksinin inşaatında meydana geldi. Müteahhit firmaya bağlı olarak spor kompleksi inşaatında işçi olan Ercan T., müteahhitten parasını alamadığını iddia etti. Tesisin çelik konstrüksiyondan yapılan çatısına çıkan Ercan T., intihara kalkıştı. Durumu fark eden işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan ve 2,5 saat süren ikna çabasının ardından Ercan T. intihardan vazgeçirildi. Ercan T. çatıdan inerken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çatıya çıkan kişiden görüntü

Polisin ikna çabaları

Çatıdan indirilmesi

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) ========================= Sivassporlu Hakan Arslan: Bu sezon ilk 6'nın içerisinde olacağımızı düşünüyorum Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, "Kaliteli transferlerle birlikte bu sezon ilk 6'nın içerisinde olacağımızı düşünüyorum." dedi. Süper Lig ekibi Sivasspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde akşam antrenmanına çıkan kırmızı beyazlı ekip ısınma koşusu ve hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman taktik ve kuvvet antrenmanı olarak devam etti. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, "Oldukça faydalı bir kamp çalışması geçiyor bizim adımıza. Özellikle havaların da serin ve ılık geçmesi efor açısından bizleri olumsuz etkilemiyor. Gayet iyi bir ortam. Bulunduğumuz ortam son derece müsait bizim için. Yeri geliyor çift antrenman, yeri geliyor 3 antrenman yaparak yeni sezona hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz yıldan aramızda olmayan birçok arkadaşımız var. Yeni bir yapılanma içine girdik. Yeni bir oluşum var Sivasspor'da. Bu oluşumdan kuvvetli çıkacağımızı düşünüyorum. Sonuçta yönetimimiz eksiklerimizi biliyor. Bu yönde çalışmaları var. Biz burada bulunduğumuz arkadaşlarla birlikte yeni sezona iyi hazırlanıyor. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarla birlikte güçlü bir Sivasspor umuyoruz." diye konuştu.

Arslan, yeni sezonda güçlü bir Sivasspor'un ortaya çıkacağını düşündüğünü belirterek, "Bakıldığı zaman ilk kampımız. Genel anlamda kondisyona dayalı, kuvvete dayalı geçiyor. Kampın son gününde Malatyaspor'la hazırlık maçı oynayacağız. İkinci etapta da Hollanda kampımız var. Orada daha fazla arkadaşlarla birlikte daha fazla maç yapma şansımız olacak. Hazırlık maçlarımız var. Hollanda kampından sonra da tam anlamıyla Türkiye'ye döndüğümüzde hazır bir Sivasspor olacak. İdmanlarımız keyifli geçiyor. Kondisyonun yanı sıra top antenmanlarımız da oldukça zevkli ve keyifli geçiyor. Kondisyon yüklüyoruz, depoluyoruz. Dar alan maçlarla da keyifli antrenmanlar geçiyor. Birbirimizi tanıma fırsatı oluyor. Geçmişte de Rıza hoca ile çalıştığım için istediklerini çok iyi biliyorum. Hedefi her zaman yüksekte olan hocamız. Diğer arkadaşlarımızı da bu düşünceye adapte edersek, katılacak arkadaşlarımızla birlikte yeni sezonda güçlü bir Sivasspor'un ortaya çıkacağını düşünüyorum ben." Yeni sezonda ilk 6 içerisinde yer alacaklarını düşündüğünü aktaran Hakan Arslan, "Rıza hocanın olduğu takımlarda her zaman hedef olur. Hedefi takımlar, oyuncular ve hoca belirler. Önce kaliteli transferlerle birlikte bu sezon ilk 6'nın içerisinde olacağımızı düşünüyorum." dedi.