DHA YURT BÜLTENİ - 19

KAHRAMANMARAŞ'ta ışık ihlali yaptığı öne sürülen elektrikli bisiklet otomobile çarptı 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi meydana geldi. Mesut Demirtaş yönetimindeki 46 BD 235 plakalı otomobil, iddiaya göre ışık ihlali yaparak aniden önüne çıkan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletten yola savrulan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

ZONGULDAK kent merkezinde maddi hasarlı kaza sonrası birbirine giren TIR ve otomobilin sürücüsünün kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. H.T .(26) yönetimindeki 67 EK 472 plakalı TIR, sağında seyir halinde olan M.K.’nın (48) kullandığı 67 EN 342 plakalı otomobilin kaportasına zarar verdi. Sağ iki kapısı ezilen otomobil sürücüsü M.K. ile TIR sürücüsü H.T. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, M.K. yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. H.T., diğer sürücülerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin gözaltına aldığı H.T., karakola götürüldü. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kavga eden iki sürücüyü vatandaşların ayırmaya çalıştığı görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kavga anı (cep telefonu görüntüsü)

Haber-Kamera: ZONGULDAK,(DHA)

Denizde yüzen aile boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize giren baba ve 4 çocuğu boğulma tehlikesi yaşarken jet ski ile kurtarıldı.

Kandıra Cebeci sahilinde denize giren baba ve 4 çocuğu bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Baba boğulma tehlikesi yaşayan çocuklarını kurtarmaya çalışırken, bir taraftan da yardım istedi. Kocaeli itfaiyesi cankurtaranları jet ski ile ailenin yanına gitti. Baba ve çocukları jet ski ile alınarak sahile çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri aileyi sağlık kontrolünden geçirirken, herhangi bir sağlık sorunlarını olmadığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kurtarma çalışması görüntüleri

Haber: Nabi YAZICI / KOCAELİ,(DHA)

Mazbatası iptal edilmişti, yeniden seçildi

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçiminde Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkanlığını kazanan Ramazan Bozlak'ın, hakkındaki 2 ceza kararı nedeniyle mazbatası iptal edildi. Meclis üyelerinin de istifası üzerine belde halkı bugün yeniden sandık başına gitti. Bu kez Ak Parti adayı olarak seçimlere katılan Bozlak, yeniden başkanlığa seçildi.

Gülağaç ilçesine bağlı 4 bin 280 nüfusa sahip 3 bin 150 seçmenden 2 bin 600'ü, 31 Mart'ta yapılan Genel Mahalli Seçimleri'nde sandık başına giderek oy kullandı. BBP adayı Ramazan Bozlak, bin 268 oyla belediye başkanlığına seçildi. En yakın rakibi Ak Parti adayı Hüseyin Us ise 741 oy aldı.

Ak Parti, Bozlak'ın hakkında 2 ceza kararı olduğu için başkanlık yapamayacağı gerekçesiyle YSK'ya itiraz etti. YSK da Bozlak'ın mazbatasını iptal etti. Belediye meclisinin asil ve yedek üyelerinin de istifa etmesi üzerine 60 günlük sürenin ardından YSK tarafından dün yeniden seçim yapılması kararı verildi.