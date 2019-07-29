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DHA YURT BÜLTENİ - 19

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 22:02 | Son Güncelleme

Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası   ÇORUM'da, caddede yürüyen bir kadın, yolda bir başka kadının kucağında gördüğü çocuğu, 'Bu çocuk benim' diyerek almak isteyince kavga çıktı.

Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası

ÇORUM'da, caddede yürüyen bir kadın, yolda bir başka kadının kucağında gördüğü çocuğu, 'Bu çocuk benim' diyerek almak isteyince kavga çıktı. Polisin müdahalesi ile ayrılan kadınlar, emniyete götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce Çorum’da yetiştirme yurduna verilen erkek çocuğunu koruyucu bir aile sahiplendi. Çocuğun gerçek annesi olduğunu iddia eden kadın, caddede karşılaştığı koruyucu aileden çocuğu almak isteyince ortalık bir anda karıştı. Koruyucu aile küçük çocuğu vermek istemezken, çocuğun gerçek annesi olduğunu iddia eden kadın ise 'çocuğumu bana verin' diyerek tepki gösterdi, taraflar arasında kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine caddeye polis ekibi sevk edildi. Polisin ayırdığı kadınlar, polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Tarafların cadde ortasında tartışması
-Polisin devreye girmesi
-Kalabalık
-Şahısların polis otosuna bindirilmesi
- Detaylar

(SÜRE:1. Dk 51 sn.) (BOYUT 252 MB)

Haber-Kamera:

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