HABER

DHA YURT BÜLTENİ-19

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 06:19 | Son Güncelleme

Annesini sırtından bıçakladı   ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde Bedirhan T.(19), eve geç geldiği için tartıştığı annesi Gülcan T.'yi (44) sırtından bıçakladı.

Annesini sırtından bıçakladı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde Bedirhan T.(19), eve geç geldiği için tartıştığı annesi Gülcan T.'yi (44) sırtından bıçakladı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Süleymanlar Mahallesi Kadı Tarlası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra eve geç giden Bedirhan T., birlikte yaşadığı annesi Gülcan T. ile tartıştı. Tartışma sırasında Bedirhan T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesini sırtından bıçakladı. Seslerin ardından Gülcan T.’nin yardımına koşan komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gülcan T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Bedirhan. T. ise bir süre sonra polise teslim oldu. Elinden bıçakla hafif yaralanan Bedirhan T., tedavisi için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-----------------------------
-Yaralı Gülcan T.’ye ambulansta müdahale edilmesi
-Ambulansın olay yerinden ayrılması
-Gülcan T.’nin acil servise alınması
-Annesini yaralayan Bedirhan T.’nin sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi
-Hastane önünden detaylar

(1:51) Boyut: (343 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

=====================

Otomobilin çarpıp kaçtığı mahalle bekçisi ağır yaralandı

ADANA'da plakası alınamayan siyah renkli bir otomobil, 10 gün önce evlendiği eşiyle yol kenarında yürüyen mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e(31) çarpıp, kaçtı. Ağır yaralanan Candemir, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Kaza, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. 10 gün önce evlenen ve düğün izninde bulunan mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e, gece eşiyle yol kenarında yürüdüğü sırada plakası alınamayan siyah renkli bir otomobil çarpıp kaçtı. Kaza sırasında başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Candemir, eşinin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Candemir, yaşam savaşı verirken, polisler ise kazanın meydana geldiği cadde üzerinde otomobili tespit etmek için inceleme yaptı. Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü
-------------------------
- Kazanın meydana geldiği caddeden görüntü
- Caddedeki mahalle bekçilerinden görüntü
- Olay yeri inceleme polisin çalışmasından görüntü
- Hastanenin acil servisine giren polisler
- Acil servis tabelası ve dış görüntüsü
- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01'22" Boyut: 154 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

=======================

PARTNERMetroda şok taciz! Etek altı sapığı böyle yakalandıMetroda şok taciz! Etek altı sapığı böyle yakalandı
Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladıKorkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı
Annesiyle tartışırken yaptığı kan dondurdu!Annesiyle tartışırken yaptığı kan dondurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

ABD'den tartışılacak 'güvenli bölge' açıklaması! 'ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların...

ABD'den tartışılacak 'güvenli bölge' açıklaması! 'ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların...

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Kritik kararlar Resmi Gazete'de

Polis aracı ile TIR çarpıştı! 1 polis yaralandı

Polis aracı ile TIR çarpıştı! 1 polis yaralandı

9 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu

9 üniversiteye yeni fakülteler kuruldu!

Şırnak'ta 2 terörist öldürüldü

Şırnak'ta 2 terörist öldürüldü!

Başkent’te sokak ortasında korkunç cinayet

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.