DHA YURT BÜLTENİ-19

Olay, saat 19.30 sıralarında Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Firdanlar mevkiinde meydana geldi. İzmir-İstanbul seferini yapan 34 FS 4802 plakalı Metro Turizme ait yolcu otobüsü, seyir halinde olduğu sırada motor kısmının bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu yanmaya başladı. Motordan duman yükseldiğini gören şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Balıkesir ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otobüse müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Cinayet Büro Amirliği polisleri faili meçhul cinayet ve kayıp şahıslarla ilgili yaptığı çalışmalarda bir olayı daha aydınlattı. 2011 yılında 17 yaşında olan Merve Koçer evden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Bunun üzerine kaybolduğu tarihten sonra Koçer'in annesi Ebru Çelen, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayseri'de 1998-2019 tarihleri arasında 18 faili meçhul cinayeti çözen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 yıl süren saha çalışmasında Koçer'i tanıyan kişileri takibe aldı. Yapılan çalışma neticesinde polis, Merve Koçer'in öldürülerek gömüldüğünü belirledi. Polis cinayetle ilgili E.K (37) ile amca çocukları M.K (37), M.K (30), N.K (28), Y.K (32) ve Y.K (34) yaptığı eş zamanlı baskınla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün süren sorgunun ardından adliyeye çıkarılan 6 şüpheliden E.K. (37) olayla ilgili tüm delillerin kendisini işaret etmesi üzerine nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı.

KAYSERİ polisi 2011 yılında kaybolan ve bu tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Merve Koçer'in cinayete kurban gittiğini belirledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişinden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.08.2019 günü saat 19.30 sıralarında İzmir istikametinden İstanbul istikametine doğru giden yolcu otobüsünde, Manisa Kırkağaç ilçesi D-565 karayolu Firdanlar mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Uşak ziyareti kapsamında, dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu'nu ziyaret etti. Bakan Kurum'a Vali Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Çakın ve çeşitli kurum müdürleri eşlik etti. Kanyondaki çalışmaları inceleyen Bakan Kurum, 75 kilometre uzunluğundaki kanyonda bulunan 135 metre yüksekteki cam terastan çevreyi izledi. Kanyonda bulunan işletmeleri de ziyaret eden Bakan Kurum, satışa sunulan yöresel ürünler hakkında bilgi aldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği Bakan Kurum, çocuklara oyuncak dağıttı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu'nda incelemelerde bulundu. 135 metre yükseklikteki cam terastan kanyonu izleyen Kurum, "Ulubey Kanyonu'nu gerçekten muhteşem bir doğal güzellik. Amacımız tüm Uşak'ın ve ülkemizin değerlerini korumak" dedi.

'ULUBEY KANYONU MUHTEŞEM BİR GÜZELLİK'

Ulubey Kanyonu gezisi sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, bu alanda yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ulubey Kanyonu'nun dünyanın en büyük kanyonlarından olduğunu belirten Bakan Kurum, "Ulubey Kanyonu'nu gerçekten muhteşem bir doğal güzellik. Tarihi çok eski yıllara dayanan kanyon, bugüne kadar korunarak gelmiş bir güzellik. Ortasından akan dere, maalesef atık su arıtmanın kapasitesinin yetmemesi sebebiyle kirli akıyor. Bu doğal güzelliği görmeye gelenlere hem görsel anlamda hem de kötü koku anlamında kirlilik veriyor. Bu kirliliği gidermek amacıyla Uşak Belediyesi ve İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle yeni bir arıtma tesisi inşa edeceğiz" dedi.

'DERE ARTIK BERRAK AKACAK'

200 bin nüfusa hitap edecek arıtma tesisine gelecek yıl başlanacağını kaydeden Bakan Kurum, "İnşallah çok kısa bir sürede projeyi tamamlayarak bu kirliliğe sebebiyet veren tesislerin atıklarını da arıtma tesisine bağlamış olacağız. Deremiz de eskisi gibi berrak, içinde yüzülebilen, yanında gezilebilen, oturulabilen, piknik yapılabilen bir yer haline gelecek" diye konuştu.