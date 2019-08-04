DHA YURT BÜLTENİ-19

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'MHP İLE GÜÇ BİRLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi'nde hastaları ziyaretinin ardından, AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılmak üzere, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'ne geldi. Burada Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Erdoğan, partililere hitap etti. "Bursa teşkilatımızın her bir mensubuna burada, bu muhabbet sofrasında teşekkür ediyorum" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı şekilde 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak beraber hareket ettiğimiz MHP’li kardeşlerimize de başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerinde elde ettiği kesin ve tartışmasız zaferle, kara bulutları dağıtmış yeni bir yol ve ufuk açmıştır. AK Parti’nin Türk siyasetinin gelecek asrına damga vurabilmesi, milletin 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde önünü açtığı fırsat penceresini kullanmasına bağlıdır. Milletin sandıkta verdiği mesajları en doğru şekilde okuyarak en alttan en tepeye kadar üzerimize düşenleri muhakkak yerine getireceğiz. Başardığımız her şeyi önce Allah’ın yardımına sonra davamıza olan bağlılığımıza ve elbette bu kutlu yolda yaptığımız özverilere borçluyuz. Biz pazara kadar değil mezara kadar diye çıktığımız bu kutlu yolda azim ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Gençler, kardeşlerim, ne köklerimizden kopacağız ne de gözlerimizi bir an olsun ufuktan ayıracağız. Bu süreçte ülkemizin bekasını, milletimizin istikbalini ilgilendiren konularda MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde olduğu gibi Türk demokrasini güçlendirecek reformlara imza atacağız."