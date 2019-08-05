DHA YURT BÜLTENİ-19

Tel Abyad'daki terör örgütü PYD'nin simgeleri indirildi ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki terör örgütü PYD'yi simgeleyen bez parçaları indirildi. Akçakale'nin karşısında bulunan ve terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kentinde daha önce dalgalanan ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının bugün öğleden sonra indirildiği görüldü. Akçakale’den rahatlıkla görülen bez parçasının yerine başka bir bayrak ya da flama ise asılmadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sınırda nöbet tutan güvenlik güçleri

- Tel Abyad'dan genel görüntüler

- Boş flama direği Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA) ============== PKK'lı teröristleri tedavi eden doktor ile 3 hemşire tutuklandı ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK'nın hendek ve barikat eylemleri sırasında yaralanan teröristleri, çalıştıkları özel sağlık kuruluşunda tedavi ettikleri belirlenen 1 doktor ve 3 erkek hemşire sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK ile bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına yönelik geçtiğimiz 2 Ağustos günü düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, doktor N.S. ile erkek hemşireler Ş.E., A.K. ve A.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yapılan incelemede, 2015-2016 tarihleri arasında terör örgütü PKK'nın düzenlediği hendek ve barikat eylemlerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yaralanan teröristleri tedavi ettikleri belirlendi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen N.S., Ş.E., A.K. ve A.T., 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)- ======================== Bursa'da orman yangını (5)

YANGIN, 10 SAATTLİK ÇALIŞMA SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 11.00 sıralarında başlayan yangın, 10 saattlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekipler, saat 21.00 itibariyle yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başladı. İstanbul, İzmir, Ankara, Kütahya, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Balıkesir'den gelen destek ekipler, yangının yeniden başlama tehlikesine karşın gece boyu bölgede soğutma işlemleri gerçekleştirip nöbet tutacak. Öte yandan Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Yangına ilişkin konuşan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, ''7 helikopter ve çevre illerimizden gelen destek ekipler ile yangın 21.00 saati itibariyle kontrol altına alındı. 12 bölgede devam eden yangının, 11 bölgesi tamamen söndürüldü. Şuanda 1 bölgede ufak bir alevlenme var. Çok kısa bir sürede buranında söneceğini düşünüyoruz. Ne kadarlık bir alanın zarar gördüğünü tespit çalışmalarına yarın başlayacağız. Bursa Valiliğimiz ve emniyet güçlerimiz, sabotaj iddialarını araştırıyor. '' dedi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Yangın kontrol altına alındı (Berktuğ ÖNCÜ-Anons)

-İtfaiye ekiplerinden ve Arzözlerden görüntüler

-Vali Canbolat'ın ekiplerden bilgi alması Haber:Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) ============================== Alev alan tur otobüsünü, şans eseri bölgeden geçen arazöz söndürdü MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, yabancı turistlerin taşındığı tur otobüsü alev alarak yandı. Sürücü durumu fark ederek otobüsü yol kenarına çekerken, bu sırada şans eseri bölgeden geçen Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme arazözü alevlere müdahale ederek söndürdü. Olayda yaralanan olmadı. Olay, saat 20.30 sıralarında Yatağan-Milas karayolu Eskihisar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yabancı turistlerin taşındığı, Özgür Kırmızı yönetimindeki 20 RE 222 plakalı otobüsünün motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü Özgür Kırmızı, otobüsü yol kenarına çekerek, turistleri tahliye etti. Bu sırada, şans eseri bölgeden geçen Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme arazözü, alevlere müdahale etti. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan turistler, jandarma ekipleri tarafından sakinleştirildi. Turistler, firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle yoluna devam etti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan aracın genel ve detay görüntüleri

-Yabancı turistlerin görüntüleri

-Panikleyen turistlerin görüntüleri Haber - Kamera: Burak Alper KUŞ / YATAĞAN, (Muğla), (DHA) =============================== Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Sefer Taş hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Sefer Taş yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 4 metrelik şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Sefer Taş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Taş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Devrilen traktör

- Toplana kalabalık

- Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

- Karayolu ve ambulans

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 184 MB ============================ Boş dairede çıkan yangın korkuttu İZMİT'te, boş dairede yangın çıkarken, evi saran alevleri itfaiye söndürdü. İzmit Cedit Mahallesi Kurtaran Sokak'taki 3 katlı bir binada Sinan Kurtuluş'a ait olan en üst kattaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm odaları sardı. Boş daireden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Dairede hasar meydana geldi. Sairenin kısa süre önce kiralandığı, ancak kiracıların henüz yerleşmediği öğrenildi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Olay yerinden görüntüler

- İtfaiyenin çalışmaları

- Detay HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) =================== 'Büyük Bitlis Buluşması'nda, 'İller Tanıtım Sergisi' açıldı BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı etkinlikleri kapsamında, 'Büyük Bitlis Buluşması'nda, 'İller Tanıtım Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, farklı illerden gelen gençler ve vatandaşlardan oluşan kortej, yaklaşık 300 metrelik Türk Bayrağı ile yürüyüş yaptı. 1 kilometrelik yürüyüşün ardından kortej Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan İller Tanıtım Sergisi'nin açılışına katıldı. Protokol üyelerinin kurdele kesmesi ile açılan İller Tanıtım Sergisi'ne 8 farklı ilden katılım oldu. Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfının ortaklaşa düzenlediği etkinlik 3 gün sürecek. Çeşitli konserler ve etkinliklerin yer alacağı kutlamalara Bitlis dışında yaşayan Bitlisliler de davet edildi. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, programı Bitlis Belediyesi ile birlikte düzenlediklerini belirtirken, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri ‘Büyük Bitlis Buluşmaları’nın geleneksel hale getirilmesini amaçladıklarını söyledi. Belediye Başkanı Tanğlay, "8 ilin Kültür ve Turizm Müdürlükleri tanıtım stantları açtılar. Öte yandın 25 ilden de yöresel ürünlerini tanıtmak için gelen misafirlerimiz var. Bu üç günlük sürecek bir etkinlik. Biz bunu geleneksel hale getireceğiz. 5 ile 8 Ağustos tarihleri arasında inşallah Bitlis’te ‘Büyük Bitlis Buluşmaları’ adı altında festivallerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.