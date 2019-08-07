DHA YURT BÜLTENİ - 19

Bodrum'da ormanlık alanda yangın (2)

MÜDAHALE SÜRÜYOR Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarındaki yangının yerleşimi olumsuz etkilememesi için iş makineleri ve arazözlerle önlem alındığı belirtildi. Karadan orman işçileri ve arasözler ile belediye araçları

havadan da 6 helikopterin söndürme çalışmalarına katılıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Söndürme çalışması

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: BODRUM (Muğla), (DHA) ====================== BAKAN KURUM: KAZ DAĞLARI'NDA 195 BİN AĞAÇ KESİLMEDİ ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kaz Dağları'nda söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmediğini belirterek, "13 bin ağaç kesildiği belirlenmiştir. 13 bin ağaca ilişkin hemen 14 bin fidan dikimi sağlanmıştır" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, birtakım ziyaretler ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Isparta'ya geldi. Bakan Kurum ilk olarak Isparta Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik girişinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Isparta Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş ve milletvekilleriyle belediye başkanları ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra il değerlendirme toplantısına katıldı.

'ÇEVRE HASSASİYETİMİZ HERKESİN ÜZERİNDE' Toplantı sonrası Isparta'da yapılacak projelerle ilgili basına açıklamada bulunan Bakan Kurum, ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Son dönemde çevrecilikle ilgili hassasiyetin herkesten çok kendilerini memnun ettiğini söyleyen Bakan Kurum, "Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, vizyonunda çevreci bir parti olarak bugüne kadar attığımız adımlara baktığınızda çevremizi, doğamızı koruyacak birçok adım attık. Yapmış olduğumuz sadece 13 millet bahçesinde 850 bin ağaç diktik ve dikmeye devam ediyoruz. Kişi başı yeşil alan miktarı şu an 7-8 metrekarelerde, hedefimiz 15 metrekareye çıkarmak. Bizim çevreye ilişkin hassasiyetlerimiz ve sayın liderimizin hassasiyeti herkesin üzerindedir" dedi. 'SIFIR ATIK PROJEMİZ VAR' Geçen ay yayımlanan OECD raporunda Türkiye'nin, çevreye duyduğu hassasiyet ve benzer değerlerinden, değerleri korunmasından, çevreye ve doğaya yapılan yatırımlardan dolayı büyük övgü aldığını vurgulayan Bakan Kurum, "Yapmış olduğumuz işlere baktığınızda millet bahçelerinden, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yine atık su arıtma tesisleri, ki hedefimiz nüfusumuzun tamamına hizmet verecek arıtma tesisleri yapmak. Sıfır atık projemiz var. Dünyaya örnek olacak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendilerin himayelerinde yürüttüğümüz atıkları kaynağında ayrıştırdığımız, organik atıkları kompost haline getirip gübreler yaptığımız ve bu gübreleri yine millet bahçelerinde parklarda kullandığımız çok önemli bir projeyi de yürütüyoruz. Plastik poşetleri ücretli hale getirdik. Kullanımı yüzde 80'e varan oranda azalttık. Plastik poşetlerin doğaya bıraktığı zararı hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla çevreye, denizlerimize ilişkin hassasiyetimiz her partinin üzerindedir" diye konuştu.

'SÖYLENDİĞİ GİBİ 195 BİN AĞAÇ KESİLMEMİŞTİR' Kaz Dağları ile ilgili de konuşan Bakan Murat Kurum, şöyle dedi: "Söz konusu alan Kaz Dağları'nda değildir. Kaz Dağları'na 40 kilometre mesafededir. Söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmemiştir. 13 bin ağaç kesildiği belirlenmiştir. 13 bin ağaca ilişkin hemen 14 bin fidan dikimi sağlanmıştır ve bu konuda da çevre hassasiyeti dediğim gibi herkesin önündedir. Bu noktada herkesten bu hassasiyetlerinden ötürü de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu hassasiyetleri gözeteceğiz." 'ÇEVREMİZİ KORUMAK İÇİN DERTLİYİZ' Salda'ya ilişkin kıyı kenar çizgisi içerisinde hiçbir yapılaşma yapmadıklarını vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Doğal güzelliklerimizi koruyoruz. Bakın bugün Eğirdirimize geldik. Eğirdir Gölü'ne ilişkin ne yapabilirizin derdine düşüyoruz. Biz dertliyiz. Çevremizi korumak için dertliyiz. Yeşil alanımızın miktarını artırmak için dertliyiz. Ve bu çalışmaları yapmaya da devam edeceğiz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bu noktada hem sıfır atık projesiyle hem plastik poşetlerin ücretlendirilmesinde hem de çevre konularında her zaman destek olmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum. Salda'ya davet ettik. İnşallah kendisiyle birlikte Salda Gölü'müzü ziyaret edeceğiz. Ve orada gerekli incelemelerimizi yapacağız. Ne kadar güzel bir proje olduğunu bittiğinde tüm dünyaya aktarmış olacağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı binasına hareket etti. Parti binasına yürüyerek geçen Bakan Kurum, yol üzerindeki esnafı da ziyaret etti. Yol kenarında meyve satan kadınlarla konuşan Bakan Kurum, beraberindekilere karadut ikramında bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Kurum'un valiliğe gelişi

- Bakan Kurum'un konuşması

- Esnaf ziyareti Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA-DHA) ========================== Hafif ticari araç sulama kanalına devrildi: 2 yaralı Aksaray'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın boş su kanalına devrilmesi sonucu sürücü Dede Demirer (53) ve annesi Döne Demirer (80 ) yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi Erenler Sokakta meydana geldi. Dede Demirer'in kullandığı 68 HH 177 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp boş su kanalına devrildi. Kazada sürücü Dede Demirer ve annesi Döne Demirer yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ardından da ambulansla Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların ambulansta tedavi edilmeleri

-Kaza yarerinde polis ekiplerinin incelemesi

- Sulama kanalına düşen araçtan dataylar Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY,(DHA) =========================== İngiliz turist 'otelde zehirlendim' iddiasıyla dava açtı, İngiliz mahkemesi Türk işletmeciyi haklı buldu MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 3 yıl önce kaldıkları 4 yıldızlı otelde zehirlendikleri iddiasıyla ülkesindeki mahkemede dava açan İngiliz Martin Thomas Brown (39) ve Lindsey Brown (36), davayı kaybetti. Bunun üzerine karşı dava açan otel yönetimi ve tur şirketi, İngiliz mahkemesince haklı bulunurken, turist çiftin 30 bin sterlin ödemesine hükmedildi. Otelin sahibi Emre Deliveli, "Birçok konaklama tesisleri bu tür asılsız iddialarla zor duruma düşürülüyor. İngiltere mahkemelerinde adalet yerini buldu" dedi. İngiliz Martin Thomas Brown ve Lindsey Brown, iki çocuklarıyla birlikte tur şirketi aracılığıyla 27 Mayıs - 6 Haziran 2016 arasında Marmaris'e tatile geldi. İddiaya göre tatillerinin 3'üncü günü, kaldıkları Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 yıldızlı otelin barında eğlenen Martin Thomas Brown, yeni tanıştığı İngiliz bir arkadaşına, otelde çıkan yemekten zehirlendiği yalanıyla ülkesinde tazminat davası açacağını söyledi. Durumu öğrenen İngiliz turist, anlatılanları otel yönetimine aktardı. Otel personeli, Martin ve Lindsey Brown çiftini takibe aldı. Tatillerine bitimine üç gün kala Martin Brown, resepsiyona gelerek otelde zehirlenme yaşadığını söyledi. Martin ve Lindsey Brown, otel doktoru tarafından yapılan kontrol sonrası özel bir hastaneye götürülerek, çeşitli tahliller yapıldı. Yapılan tahlillerde, zehirlenme bulgusuna rastlanılmadı. Otele getirilen Brown ailesi, odasına gidip, 15 dakika sonra havuz başına geçti. Otel personelinin takip ettiği Martin Brown, bir süre sonra çalan hareketli müzikler eşliğinde havuz başında dans ettiğini gördü. Otel yönetimi, havuz başındaki kamera görüntülerini sakladı. Otel yönetimi, turist ailenin bir şikayeti halinde tüm delil ve belgeleri topladı. Brown ailesi, 2 haftalık tatillerini bitirdikten sonra İngiltere'ye döndü. İngiliz aile, 2016 yılı sonuna doğru İngiltere'nin Manchester şehrindeki mahkemeye tatil yaptığı otelde zehirleme yaşadığı iddiasıla şikayette bulundu ve otel işletmesine 20 bin sterlin tazminat davası açtı. İngiliz ailenin avukatı, uzlaşmak için otel yönetimiyle görüştü. Otel yönetimi ise elindeki belge, video ve ses kayıtlarını gönderdi. İngiliz ailenin avukatı, otel yönetimini haklı bularak davadan çekildi.

OTEL İŞLETMECİLERİ İŞİN PEŞİNİ BIRAKMADI

Olayın peşini bırakmayan otel sahibi Emre Deliveli (44) ve tur şirketi, aile hakkında İngiltere mahkemelerinde suç duyurusunda bulunarak 30 bin sterlin tazminat davası açtı. Emre Deliveli ve tur şirketi yetkilileri, avukatları eşliğinde İngiltere'de 2 yıl süren davanın tüm duruşmalarına katıldı. Bir hafta önce İngiliz mahkemesi, Martin Thomas Brown ve Lindsey Brown hakkında 'Yalan beyanda bulanarak kurumsal bir firmanın ticari yaşamını etkilemeye çalışmak' suçundan 30 bin sterlin para cezasına çarptırdı. 30 bin sterlinin 1 ay içinde ödenmediği takdirde, hapis cezası uygulanacağına hükmetti.

'ADALET YERİNİ BULDU' DHA'ya açıklama yapan otelin sahibi Emre Deliveli, şunları söyledi: "Kişilerin yalan beyanda bulunduklarına dair belgeleri avukatlık firmasına göndermiş, avukatlık firması ise bizleri haklı görüp davadan çekilmişti. Kişi daha sonra birçok kez tesisimizle irtibata geçip, yaptığı bu asılsız iddiadan pişman olduğunu dile getirmiş ve defalarca özür dilemişti. Acente ve tesisimiz yaşanılan bu durum karşısında karşı bir dava açarak bu kişileri, İngiltere mahkemesine şikayet etti. Tesis yetkililerimiz, İngiltere Manchester mahkemesine gitti. Hazırlanan belge, rapor ve video ile savunma verdi. Mahkeme sonucunda, çifte 30 bin sterlin ödeme cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararında belirlenen 1 ay içinde ödeme yapmazlarsa, hapis cezası alacakları belirtiliyor. Birçok konaklama tesisleri bu tür asılsız iddialarla zor duruma düşürülüyor. İngiltere mahkemelerinde adalet yerini buldu." Otelin Operasyon Müdürü Baytugan Doğan (32) ise, "Evimize gelen misafirlerimize her zaman en üst seviyede hizmet veriyoruz. Oteller ve çeşitli işletmeler bu tür iftiralara çok maruz kalıyor. Adalet yerini buldu. Duyarlı bir İngiliz vatandaşının ihbarı ile ticari itibarımız yalanla sarsılmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Otelin genel görüntüsü

- Emre Deliveli röportaj (3 dakika 32 saniye-255 MB HD görüntü)

-2016 yılında Martin Brown'un zehirlendiğini söyledikten sonra otel havuzunda dans etme eğlenme güvenlik kamera görüntüsü Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ===================== Diyarbakır'da AB tarafından desteklenen projeler tanıtıldı DİYARBAKIR'da, Avrupa Birliği tarafından desteklenen, kadayıfın yurtdışına açılması ile süt çiftliği projelerinin uygulandığı alanlar tanıtıldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, AB Bilgi Merkezi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü tarafından desteklenen Diyarbakır kadayıfının yurtdışına açılması projesi ile süt çiftliği ve besicilik işletmelerinin tanıtımı yapıldı.

Tanıtım programında konuşan Diyarbakır AB Bilgi Merkez Koordinatörü Mehmet Nezir Güneş, Avrupa Birliği projeleri geliştirmek ve bölgenin Avrupa Birliği fonlarından yaralanması gerektiğini söyledi. Güneş, "Faaliyetlerimizin ana amacı Avrupa Birliği ve Türkiye ile ilişkileri geliştirmek, toplumun bütün kesimleriyle diyalog içinde olmaktır. Gençler, iş insanları, şehirler, dezavantajlı gruplar ve toplumun bütün kesimlerinin Avrupa Birliği'nin fonlarından yararlanmasını sağlıyoruz. Avrupa Birliği'nin çeşitli programları bulunmaktadır. Mali finansmanlar bu programlar sayesinde gerçekleşiyor" dedi.

Diyarbakır Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Hikmet Güneş ise hedeflerinin bu gibi projelerle istihdam alanı oluşturmak olduğu ifade ederek, "Diyarbakır'da bu proje gibi istihdam yaratan, çok farklı sektörde projelere hibe desteği sağladık. Hayvancılık projeleri, büyükbaş, küçükbaş hayvan, kesimhaneler, süt işleme tesisleri, yağ fabrikaları, kırsal turizm tesisi, balık yetiştiriciliği gibi birçok sektördeki projelere destek sağladık. Bu kapsamda 347 milyon lira yatırım yapılmasına vesile olduk. Bugüne kadar çeşitli alanlarda 235 projeye destek sağladık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Projelerin uygulandığı yerler

Tanıtım programına katılanlar

Konuşmalar

Genel ve detay görüntüler Haber- Kamera: Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR ,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU 431 MB ============================== Bitlis'te 'Dikkat sizden notları bizden' projesinde öğrenciler ödüllendirildi BİTLİS'te İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 'Dikkat sizden, notlar bizden' projesi kapsamında 2 öğrenciye bisiklet hediye edildi. Bitlis Valiliği önünde düzenlenen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Trafik Kısım Amiri Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Er ile proje kapsamında başarılı olan çocuklar ve aileleri katıldı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık yaratılması amacıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından 'Dikkat sizden notlar bizden' projesinin baylıtıldığını söyledi. İçişleri Bakanlığı'nın trafik konusunda çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirten Vali Çağatay, "Bu projeden sonra trafik kazaların önemli derecede düşüş oldu. Bu yavrularımızda bizim verdiğimiz karneleri doldurarak, İçişleri Bakanlığına gönderdiler. Orada da değerlendirildi. Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis’te de 2 çocuğumuza İçişleri Bakanlığı tarafından 2 bisiklet gönderildi. Sayın bakanımız adına Jandarma Genel Komutanlığı tarafından imzalanarak sertifika gönderildi. Biz kendilerini tebrik ediyoruz. Kazasız belasın günler diliyoruz. Çocuklarımız da velilerimize örnek olsun diyoruz" diye konuştu.