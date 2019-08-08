HABER

DHA YURT BÜLTENİ-19

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 23:08 | Son Güncelleme

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 1 HEKTAR ORMAN KÜL OLDU MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınında 3 saatte 1 hektar orman arazisi zarar gördü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 1 HEKTAR ORMAN KÜL OLDU

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınında 3 saatte 1 hektar orman arazisi zarar gördü.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki Yarbaş Yaylası mevkisinde, bugün saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangına, 7 helikopter ile havadan, 9 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 8 pikap, 2 dozer, 2 trayler, 5 itfaiye aracı ve 81 personel ile karadan müdahale edildi. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında, 1 hektar orman arazisi zarar gördü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

MUĞLA (DHA)

==============

Kaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız öldü

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, kaldırımda yürüyen Naime Kıldır (46) ve kızı Seda Kıldır (20), panelvan minibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sırasında, aynı kaldırımda yürüyen bir kişinin ise ölümden döndüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.35 sıralarında Edremit-Çanakkale karayolunun 4'üncü kilometresi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Bozkurt (63) yönetimindeki 34 ZZ 0815 plakalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Naime Kıldır ve kızı Seda Kıldır'a çarptı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne-kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü İbrahim Bozkurt ile araçta bulunan Nazik Bozkurt ve Ecrin Baykal ise yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Bozkurt'un durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan, panelvan minibüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde sol şeritten sağ şeride doğru kayarak geldiği, kaldırımda yürüyen Naime Kıldır ve kızı Seda Kıldır’a çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna daldığı görüldü. Kaza sırasında aynı kaldırımda yürüyen bir kişinin ise ölümden döndüğü anlar da kameraya yansıdı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü
-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)

====================

GAZİANTEP'te, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Nizip karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Şeker yönetimindeki 27 AG 150 plakalı otomobil, iddiaya göre sola dönmek isterken Nizip istikametine giden Reşit Aksoy yönetimindeki 34 KE 0356 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------------
- Jandarma ekipleri
- Kaza yapan araçlar
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB

=================

Polis ile TIR sürücüsünün tartışması karakolda bitti

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, iddiaya göre TIR'ların girmesinin yasak olduğu yola giren ve trafik polislerine 'Sen kimsin?' diyerek evraklarını vermeyen TIR sürücüsü İ.T., polis merkezine götürüldü. İ.T.'ye 1500 TL ceza kesilirken, polis ise hakkında şikayetçi oldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi'nde meydana geldi. 81 DU 501 plakalı TIR’ın sürücüsü İ.T., TIR'ın girmesinin yasak olduğu sokağa girince trafik sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisi ile tartışmaya başlayan TIR sürücüsü İ.T., iddiaya göre polisin evraklarını istemesi üzerine 'Sen kimsin?' diyerek evraklarını vermek istemedi. Takviye ekiplerin gelmesi ile olay karakola taşındı. TIR sürücüsü İ.T.'ye 1500 TL ceza kesildi. Ayrıca trafik polisi, görevini yaptırmadığı gerekçesiyle sürücü İ.T.'den şikâyetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Sürücü İlker Öztürk’ün polislere olayı anlatması
- İlker Öztürk’ün ekip arabasına alınması
-Olay yerinden detaylar

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

================================

Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha azTüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesindeİçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde
Çavuşoğlu'na "Japonya'nın en yüksek nişanı" takdim edildiÇavuşoğlu'na "Japonya'nın en yüksek nişanı" takdim edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

8 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 25 milyon TL devretti

Son dakika: AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

Son dakika: Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! ' Bütün yanılgıların sebebi...'

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! 'Bütün yanılgıların sebebi...'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.