DHA YURT BÜLTENİ - 19

Çanakkale'de 249 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 249 kaçak göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler devriye görevinde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda bugün Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazı'nda 'TCSG-61' ve 'TCSG-107' bot komutanlığınca düzenlenen 5 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 249 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İzmir'de, Marmara Depremi'nin 20'nci yıldönümü nedeniyle meşaleli yürüyüş

İZMİR'de, 17 Ağustos 1999'da gerçekleşen Marmara Depremi'nin 20'nci yıl dönümü nedeniyle meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Marmara Depremi'nin 20'nci yıl dönümü nedeniyle Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki ÖSYM binası önünde toplanan, TMMOB üyesi yaklaşık 60 kişi, 'Unutmadık Unutturmayacağız' pankartı açarak, Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş öncesinde basın açıklaması yapan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Melih Yalçın, birinci derece deprem bölgesi olan İzmir'in böylesi büyüklüklerde bir depreme hazır olmadığını belirterek, yeni yayımlanan Bina Deprem Yönetmeliği'ndeki zemin durumu ve fay hatları ile ilgili bilgilerle beraber Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'nın güncellenerek uygulamaya konması gerektiğini söyledi.

Denizli'deki depremi hatırlatan ve bu tarz olayların her an gerçekleşebileceğini belirten Yalçın, "Deprem bir doğa olayıdır, depremi afete dönüştüren ise yıkılan yapılardır. Yapıların yıkıcı etkisini azaltmak için mevcut yapı stoku iyileştirilmeli, onarılmalı ve güçlendirilmelidir. İkinci olarak yeni yapılacak yapılar bilimin, tekniğin ve mühendisliğin ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde inşa edilmelidir. 8 Haziran 2018 tarihinde çıkarılan imar barışı ile kaçak yapılaşmaya göz yumulmuş niteliksiz, mühendislik hizmeti almayan, yapı güvenliğini vatandaşının vicdanına teslim eden bir yapı stoku ortaya çıkmıştır. İmar barışı ile daha da sağlıksız hale gelen, yıkılmak için depreme dahi ihtiyaç duymayan yapı stokumuzun tamamıyla tespit edilmesi ve aciliyet arz eden bölgelerin bir an evvel kentsel dönüşüme tabi tutulması gerekmektedir" dedi.

Grup, Gündoğdu Meydanı'nda geldikten sonra dağıldı.